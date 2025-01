Veřejnoprávní média jako základ svobody a demokracie

Proč je jejich nezávislost tak důležitá? Veřejnoprávní média jsou základním pilířem každé demokratické společnosti.

Přinášejí ověřené informace, chrání svobodu slova a zajišťují nezávislost novinářské práce. Jejich financování hraje v tomto ohledu důležitou roli.

Bohužel, stačí se podívat na vývoj v některých státech bývalého východního bloku, abychom si uvědomili, jak snadno může být tato svoboda ohrožena. Jakmile veřejnoprávní média přestanou plnit svou funkci, otevírá se prostor pro manipulaci veřejného mínění a potlačení demokratických hodnot.

Dokonce i bezpečnostní služby opakovaně upozorňují, že snaha ovládnout veřejnoprávní média je základní strategií nedemokratického režimu. Stačí se podívat na situaci v Rusku nebo Číně, kde státní propaganda zcela ovládla mediální prostor a nezávislá žurnalistika byla prakticky zničena. To nám ukazuje, jak zásadní je udržet veřejnoprávní média nezávislá.

Proč koncesionářské poplatky?

Diskuse o tom, jakým způsobem mají být veřejnoprávní média financována, se v poslední době staly velmi aktuálními. Existuje několik možných modelů, které se využívají v různých evropských zemích. Z mého pohledu jsou ale koncesionářské poplatky nejvhodnějším řešením. Tento způsob financování totiž minimalizuje riziko, že se média dostanou pod vliv politické moci.

Pokud by veřejnoprávní média byla financována přímo ze státního rozpočtu, stala by se snadno vydíratelnými. Politická moc by mohla začít diktovat, jak mají média fungovat, co mohou zveřejňovat a co ne. Tento tlak by vedl k autocenzuře a k oslabení nezávislosti médií. Stačí si představit možný scénář: „Pokud budete příliš kritičtí k vládě, sebereme vám peníze.“

Platit i za něco, co nesleduji?

Často slýchám námitku: „Proč bych měl platit koncesionářské poplatky, když se na veřejnoprávní televizi nedívám nebo neposlouchám její rozhlasové stanice?“ Odpověď je jednoduchá. V krizových situacích se opakovaně ukázalo, že právě veřejnoprávní média jsou nejdůvěryhodnějším a nejrelevantnějším zdrojem informací.

Vzpomeňme si na pandemii covidu-19. Tehdy se veřejnoprávní média stala nástrojem pro šíření ověřených informací a poskytování potřebných faktů široké veřejnosti. Na rozdíl od sociálních sítí, kde může každý zveřejňovat cokoli bez jakéhokoli ověřování, veřejnoprávní média dodržují přísné novinářské standardy. Tedy každá informace, kterou zveřejní, je ověřená minimálně ze dvou zdrojů.

Na platformách jako Facebook nebo Twitter se šíří nepřeberné množství dezinformací, polopravd a konspiračních teorií. Ať už jde o tvrzení, že je Země placatá, nebo o různé konspirační teorie, důvěřivá část veřejnosti tyto informace často přijímá jako fakta.

Symbolické navýšení poplatků

Koncesionářské poplatky se nezvyšovaly téměř 20 let. Navýšení o 15 korun, které je nyní na stole, je tedy spíše symbolickým krokem. Pokud si uvědomíme, jak důležitou roli veřejnoprávní média hrají v naší společnosti, je toto zvýšení více než oprávněné.