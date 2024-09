Ve Skotsku by asi narazil

Tak je to tady! Znovu a opět děs... Vyspělý svět, 21. století a... Z genderové podstaty k ženě patří sukně a žena nepatří na ministerskou pozici, myšleno nejspíš jakýkoli vedoucí post...

Vlastně je pak fuk, jestli má kalhoty nebo sukni, zkrátka není kluk... Takže dost bolo náznakov, ony ani ty bodky taky neskryjú všetko a tak nazývejme věci správními jmény a neskrývejme se za náznaky. Štefan Kuffa opět perlil. Kdo to je? Šovinistická postavička slovenské politické scény, která má nejspíš mnohem víc problémů, než jen se ženami...

Tento poměrně vysoce postavený muž se z křesla náměstka ministryně kultury po pouhých 34 dnech odporoučel do jiné trafiky a usídlil se na ministerstvu životního prostředí, opět v křesle náměstka. Důvod? Neschopnost to po tak krátké době nejspíš nebyla, zato byl dostatek času pro vzplanutí nesmyslného rozkolu. Kdo co má, nebo nemá oblékat. Názory jak ze středověku, ale děsivé je, že ony zas tak fosilní nejsou. To je slovenská současnost! Kuffovy tendence selektovat návštěvníky divadelního představení podle toho, pro koho vhodné je, a pro koho není, nebo návrh intronizace Ježíše Krista za krále Slovenska, jsou jen „třešničky na dortu“ celé antikalhotové ministerské kauzy tohoto politikára. A tady bohužel s hrůzou vnímám vyšší než jen šovinistické, riziko...

Takže, pán Kuffa, a jemu názorově podobní, ženy mají ve společnosti většinově vyšší zastoupení, dožívají se v průměru i vyššího věku, než muži, mohou studovat, volit, mají stejné profesní možnosti. Pro mnohé možná překvapivě řídí auta, stejně jako firmy nebo celé expertní týmy, bádají, zachraňují, válčí aj. Je vám to málo? Sukně nebo kalhoty, není to fuk? Jak by to potom podle toho vypadalo třeba ve Skotsku? Tam byste se svými názory tvrdě narazili.

A uvědomme si také, že pouze ženy navíc mají ten dar darovat nový život. Dokážete tohle vy? Předpokládám, že ne.

Takže, milé dámy na Slovensku, ale i kdekoli jinde, máte mou podporu, můj obdiv a držím vám palce ve vašem kalhotovém protestu! Sukně ženě sice sluší, ale on i ten Skot je v ní celkem v pohodě. Nebo ne? Tohle „kuffování“ nic dobrého nikdy nepřineslo. Nechme jeden druhého žít a neřešme kdo co má na sobě, ale kdo se jak k druhému chová a jaké schopnosti na své pozici prokáže!

Vše dobré