Trojský kůň současnosti aneb Telegramovým agentem snadno a rychle

Agent už dávno nemusí být to, co býval! Tvrdě trénovaný příslušník tajných služeb, za jehož „stvořením“ jsou velké investice, a to rozhodně nejen finanční... Jehož zidealizovaný obraz známe z filmů...

Jehož reálnější, stále ne však skutečnou, podobu se pokoušejí zprostředkovat média... Logicky se tak děje povětšinou teprve po jeho odhalení a skončení jeho mise. A o těch „nejexkluzivnějších“ v oboru se běžný občan stejně nikdy nic bližšího nedozví. Novodobé zkušenosti ukazují, že „ve hře“ máme další kategorii agentů. Označit je můžeme jako telegramové agenty, protože jde o spolupracovníky daného režimu verbované přes internet. Žádný exkluzivní výcvik, jen anonymní instrukce a příslib snadného výdělku. Úkol? Sabotáž směřovaná na běžnou infrastrukturu. Záměr? Oslabit soudržnost dané společnosti. Vyvolat nejistotu nebo až strach. Podkopat důvěru ve stát a jeho možnosti a schopnosti zabezpečit a ochránit své občany. Navíc ekonomicky slabí adepti jsou s vidinou vysoké finanční odměny ochotni několikanásobně překročit hranice jakékoli legálnosti. Bezbřehost internetu tak umožňuje na dálku lovit ve vodách mimo EU nebo ve vlivových státech, zneužít proti potenciálnímu adeptovi amorálně kdykoli cokoli – etika jde stranou od první vteřiny kontaktu. Výhody? Výcvik agenta nestojí jeho „zaměstnavatele“ ani haléř. Nemusí ho ani „bolet ztráta“ takového agenta. Složitější možnosti odhalení zadavatele nebo prokázání propojení lidí a akcí. Vysoká „reakční rychlost“ v případě hledání náhrady... A to jsou jen namátková plus v naprosto obecné rovině. Trojský kůň podrývající zevnitř. Pečlivě promyšlená práce s psychologickým efektem vyděšení. Výroční zpráva BIS za loňský rok, zveřejněná minulý čtvrtek (10. 7. 2025), popisuje podobné praktiky: „Osoby jsou rekrutovány mezi členy skupin organizovaného zločinu s vazbami na Rusko a jemu blízké země nebo na internetu prostřednictvím inzerátů nabízejících snadný výdělek za předem nespecifikovanou práci... Ruské zpravodajské služby využívají k náboru další prostředníky, dotyčný ˶telegramový agent˵ si tak ani nemusí být vědom toho, že pracuje pro Rusko...“. Takto najímaní a placení spolupracovníci jsou využíváni pro převozy osob nebo zásilek, focení vybrané kritické infrastruktury, sabotážní až teroristické akce ve veřejném prostoru ohrožující bezpečnost lidí aj. Destabilizačně mají fungovat také cíleně šířené dezinformace, k čemuž „útočník“ (povětšinou zvenku) využívá tamní domácí personální zdroje. Dál není třeba být přehnaně diplomatickým, mám na mysli především Rusko a fakt, že naše místní dezinformátory nemusí nutně hnát a priori souhlasná ideologie, ale v duchu hesla „peníze až na prvním místě“ hnusný špinavý byznys. Vzbudit nebo podpořit pozitivní obraz země (případ přístupu Číny, byť i v jejím případě česká kontrarozvědka monitoruje případy prokazatelné /kyber/špionáže) je ještě slabá káva, sílu však nabírá se strategií Ruska, které sleduje mnohem závažnější cíle. Relativizací pravdy a šířením lží „živit“ ve společnosti zmatek, nejistotu, strach. Systematicky dehonestovat důvěryhodné zdroje, orgány a instituce, včetně státu samotného apod. A dál už to známe z minulosti. K bratrské pomoci jen krůček... Telegramový agent je jednou „špionážní“ cestou a při větších investicích a zvýšené kreativitě agresorů by mohla být hodně ohrožující. Naštěstí se to podle výroční zprávy české kontrarozvědky zatím venkovním útočníkům na naši svébytnost úplně podle plánů nedaří. Velkým rizikem zevnitř je však podporované šíření trollování napříč běžným občanstvem. Takto podrývaná důvěra Čechů v pravdu, spravedlnost, principy demokracie aj. má jediný cíl – destabilizovat zemi jako celek, uvrhnout ji do nejistoty a „předat ji na zlatém táce“ bez boje nebo s minimem odporu vnějšímu agresorovi. Jak jinak definovat všechny ty aktivity, které na našem území a na našich lidech Rusko dlouhodobě provádí, aby podrylo a zahubilo českou svébytnost. My jsme ale moderní demokratický stát vybudovaný na více než slušných historických základech – my přeci víme, zač je cizí nadvlády loket a už z toho důvodu nechceme opakovat stejné chyby! Teď ani nikdy jindy v budoucnosti! Vše dobré