To ona mě upozornila aneb Za vším hledej ženu!

Že by Donald Trump po dlouhé době (upřímně, neúměrně dlouhé) konečně sundal růžové brýle a prohlédl „zač je Putina loket“? Jeho nedávné „Jdu domů a řeknu první dámě: ͵Víš, dnes jsem mluvil s Vladimirem.

. Měli jsme skvělý rozhovor.ʼ Řekla: ͵Aha, vážně? Právě bylo zasaženo další městoʼ...“ jako součást veřejného přiznání, že právě jeho choť ho upozornila na rozpor mezi Putinovými slovy a činy, by bylo spíš úsměvné, kdyby ve skutečnosti nebylo tak tragikomické.

Jeho „báječné rozhovory“ s Vladimirem jsou jen falešné sliby a skutek utek. To by ale právě on a právě na svém postu a právě se svým týmem odborníků a poradců měl přeci už dávno vědět a nemusela mu otevírat oči vlastní žena. Byť to tak často a v mnoha domácnostech bývá, jen si asi člověk možná trochu naivně myslel, že u Trumpů v domě, a to nejen v tom Bílém, takové a podobné debaty probíhají úplně jinak. Takže po intervenci Mrs. Trump je to další obrat v politické choreografii Hup sem, hup Trump a momentálně to naštěstí vypadá na zvýšení americké pomoci Ukrajině. Jenže ono to za nějaký čas může být zase všechno o dost jinak, protože... Známe přeci Mr. Trumpa, jen tedy bez přiznaného vlivu paní Melanie, takže uvidíme, co bude dál. Upřímně? Tato poslední Trumpova vyjádření v médiích mě zaujala svou „prostotou“, kterou bych od prezidenta jeho stylu nečekal.

V duchu části titulku „za vším hledej ženu“, chcete-li Dumasovský originál Cherchez la femme, pardieu! Cherchez la femme!, jak by asi mohla být případně nápomocná mužikova žena, kdyby... Jenže s tou poslední oficiální – Ludmilou – se „báječný Vladimir“ rozvedl 2. dubna 2014. A může se vetřít otázka, zda je to „jen“ souhra náhod, že v těsném před rozvodovém období (únor-březen 2014) zahájilo Rusko anexy Krymu... Další dlouholetou partnerkou ruského prezidenta je údajně bývalá ruská moderní gymnastka a po skončení sportovní kariéry také ruská politička Alina Maratovna Kabajevová. Nebylo by od věci, aby i ona chtěla uplatnit svůj mírotvorný vliv na svého muže! Jenže ono se to těžko dělá ze zlaté klece, tedy luxusní střežené horské chaty ve Švýcarsku. Ale odtud ji nedostala ani petice „Připojte Evu Braunovou k jejímu vůdci“ podepsaná 60 tisíci Švýcarů. Nejspíš ale je to s Putinovým vztahem podobné jako v případě nacistického vůdce, na který petice svým názvem odkazovala. Láskou zaslepená milenka zavírá oči před činy agresora, nebo je možná dokonce schvaluje.

Protože ona ví, že skončí s ním...