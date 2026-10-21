Technologická válka na obzoru? USA varují před „devastující odvetou“
Evropa se snaží o technologickou nezávislost, ale Washington to bere jako útok na své firmy. Přichází čas na tvrdé rozhodnutí? Všechno tomu nasvědčuje.
V technologickém světě právě probíhá tichá, ale velmi intenzivní bitva o to, kdo bude ovládat digitální infrastrukturu nad naším kontinentem. Evropská unie totiž připravuje legislativu, která má zajistit, aby evropské firmy měly v klíčových sektorech větší prostor. Za mne správný krok. Reakce USA? Interpretuje to jako otevřenou hrozbu.
O co zhruba jde? Evropská komise navrhla opatření, které by mělo vyhradit část rádiového spektra (používaného pro satelitní spojení mobilních telefonů) primárně evropským společnostem. Cílem je snížit dominanci amerických gigantů, jako je například SpaceX, a čínských hráčů. Inu v kontextu toho co USA opakovaně předvádí na Ukrajině a tyto technologie se stávají nástrojem vydírání se není čemu divit. Ono když vám chce někdo na koho spoléháte ukrást Grónsko, těžko věřit, že mu lze věřit i v jiných oblastech.
Americký velvyslanec při EU, Andrew Puzder, neváhal a v rozhovoru pro Financial Times varoval, že pokud EU neupustí od plánu upřednostňovat lokální firmy na úkor amerických, může čekat „devastující odvetu“. Prý Evropa by se místo omezování USA měla spojit s Washingtonem a společně čelit konkurenci Číny. No, jasně, ale to by platilo v jiném kontextu bezpečnostně politických vztahů. My jako evropané řesíme v rámci naši bezpečnosti dvě základní dilemata. Nepředvídatelnost americké politiky (včetně postojů Donalda Trumpa) znamená, že se Evropa snaží o vlastní „digitální štít“, ale hrozí, že se tím dostane přímo do křížového ohně mezi velmocemi. A také otázka zajištění vlastní bezpečnosti a konektivity. Elon Musk a společnost SpaceX varovali, že omezení amerických služeb může přímo ohrozit stabilitu spojení na Ukrajině, kde je systém Starlink naprosto klíčový pro civilní i vojenskou komunikaci. Inu, partneři k pohledání, jak se říká.
Čeká nás tedy období politické nestability? Stojíme před, otázkou zda chceme budovat silný evropský technologický průmysl, nebo se bojíme, že nás za to USA potrestají? Pokud se Evropa rozhodne pro vlastní cestu, musí být připravena na to, že americké produkty, které dnes považujeme za standard, mohou být zpolitizovány.
Je nejvyšší čas se začít stavět na vlastní technologické nohy, protože ty hliněné nám může „někdo vypnout“.
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