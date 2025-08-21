Srpen dvacet sedm let poté...

Rok 1968 byl pro historii naší země naprosto zásadním mezníkem. Na hodně dlouhou dobu, byť... Tehdejší optimisté možná věřili v lepší zítřky, realisté žili spíš přítomností a ve skutečnosti se splnily obavy pesimistů.

Dvacet jedna let trvalo, než byla definitivně zlomena moc komunistů, kteří už předcházejících dvacet let ničili zemi, jež v roce 1918 vstoupila na velmi nadějnou cestu. Mladá poválečná republika měla velké šance na úspěšnou budoucnost. Měla silné osobnosti ve svém čele, záhy získala kladné renomé v zahraničí, rozjel se poválečný obchod, průmysl aj. Velké naděje pro novou demokracii a budoucí prosperitu. Zůstane otázkou, zda zlomovou brzdou byl pouze druhý celosvětový válečný konflikt nebo souhra více domácích i zahraničních událostí, ale stalo se... K veslu se dostali komunisté a rok 1948 byl obrazně i doslova na dlouhou dobu posledním hřebíčkem do rakve nové společnosti. Politické jaro o dvacet let později tak možná ani nemělo výraznou šanci na úspěch. Přišla „spřátelená pomoc“ v podobě tanků a dvacet jedna let komunistické poroby. Zmařené naděje, zmařené životy.

Je to naše minulost, která má naštěstí mezi námi stále ještě své pamětníky a jako taková nesmí být zapomenuta. Hodiny dějepisu poskytují novým generacím patřičná fakta, ale tehdejší konsekvence a jejich význam pro naši další budoucnost je třeba i po desetiletích stále důrazně opakovat. Kdo? Proč? Na čí úkor? Za jakou cenu?

V podobné situaci se ale nacházejí některé země i teď. Člověk by řekl, že moudří se poučí, že nezapomenou a budou se minimálně intenzivně snažit obdobných chyb vyvarovat. Bohužel to tak jednoznačné není, snad proto, že lidská paměť je krátká a selektivní. Jistě, dvacáté první století rozhodně není zárukou, že svět se svými zkušenostmi už bude jen dobrý. Právě proto je třeba nezapomínat. Agresor zůstane agresorem! A komunisté jsou pořád stejní. To maji v krvi, to maji v nátuře. Parazitovali a ničili v minulosti a jinak to nebude. Nespokojí se s „málem“, když maji historickou zkušenost, že nátlakem a silou mohou mít mnohem víc.

Na pozadí ruské vojenské agrese na Ukrajině se v posledních letech k mementu srpna 1968 vracíme častěji, než tomu bývalo před tím. Rozpínání Rusa je znovu na pořadu dne. Na Ukrajině o tom ví své a statečně se mu postavili. Tři roky skutečné intenzivní války, jedenáct let příkoří z anexe a jejích důsledků i následků. Nelehký stav!

Naštěstí se Ukrajině dostává zcela zásadní pomoci od současného „západu“, ale jak dlouho to vydrží? Oni i my... Pro Ukrajinu každý den představuje obrovské lidské i materiální ztráty a my se tu ve stejném čase mezi sebou hašteříme, jestli se nás to týká nebo ne, zda jim pomoci nebo je v tom nechat. Jaky je stav duše člověka, který může takovou pomoc odmítat a odsuzovat? Je bláhové si myslet, že je to jen jejich věc a nás se to netýká. Jednak je tu ona zmiňovaná historická zkušenost s Rusem, který se po pozření jednoho nenasytně posune dál k dalším lákavým „soustům“ a druhak... Technický a technologický pokrok nikoho úzce místně neomezuje a vzdálenost v kilometrech už nehraje absolutně žádnou roli. Válka dnes není jen o frontách a zákopech, přesunula se do kyberprostoru, kde může zuřit snad i ve větší intenzitě. A toho už svědky jsme i tady v tom našem svobodném světě!

Takže my si tu v Evropě užíváme ten svůj spokojený život v míru, kde ochota pro tento náš svět něco obětovat je velmi bídná... Proto se veliké věci budou dít bez nás, jestli to nezměníme. K tomu mnozí zaslepeni naivní vírou, že Rus si to tam někde daleko na Ukrajině nějak vyřídí a my budeme z obliga. Ne, nejsme a nebudeme! Stalin nebo Putin, vyjde to nastejno. Minulost nám měla dát obezřetnost, současnost získat odvahu postavit se novému zlu a budoucnost přinést nové naděje, že zlo porazit lze! Lze, když mu neustoupíme, nepřikrčíme se v koutě a jasně se proti němu vymezíme. Ještě je čas… Tik tak, tik tak...

Vše dobré!

Autor: Jan Bartošek | čtvrtek 21.8.2025

Jan Bartošek

  • Počet článků 208
  • Celková karma 8,28
  • Průměrná čtenost 640x
Třetím volebním obdobím jsem poslancem PS PČR. Působím jako zastupitel JČK a města Dačic. Zabývám se bezpečností, obranou a kyberbezpečností.

