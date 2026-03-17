Sociální sítě a děti: proč už nestačí jen zavírat oči
A není to jen téma odborníků nebo politiků – týká se to všech rodičů, učitelů, ale i nás samotných, protože jsme součástí online světa každý den.
Důvodů, proč je nutné se problematice věnovat, je mnoho, ale jeden z nejzásadnějších je ochrana našich dětí. Sociální sítě se dnes staly neoddělitelnou součástí života dospívajících – od Instagramu, TikToku, až po nejrůznější platformy, kde se sdílí obsah, který není vždy bezpečný. Diskuze o regulaci by proto měla být věcná, bez ideologických vášní, a postavena na faktech – zejména pokud jde o nastavení algoritmů a jejich dopad na psychiku mladých lidí.
Sociální sítě jsou dnes nastaveny predátorsky. A není to jen obrazně řečeno. Algoritmy jsou navrženy tak, aby maximalizovaly čas, který uživatel stráví na platformě. To je ekonomicky výhodné pro provozovatele, ale zároveň to vede k vážným problémům: děti a dospívající se stávají závislými na obsahu, který sledují. V důsledku toho roste počet úzkostných stavů, sebepoškozování a dokonce i sebevražedných tendencí.
Co je horší, majitelé těchto platforem si toho jsou vědomi. Přesto odmítají přijmout opatření, která by tato rizika zmírnila – jednoduše proto, že by to snížilo sledovanost a tím i příjmy z reklamy. Jinými slovy, ekonomický zájem převáží nad bezpečím uživatelů, a to je alarmující.
Přitom technologie, které mají tak zásadní dopad na zdraví dětí, pocházejí především z demokratického světa – například Facebook a Instagram. TikTok, který je velmi populární mezi mladými, navíc čelí kritice za šíření čínské propagandy a algoritmů, které podporují závislost na krátkých, rychle plynoucích videích. Nedávno probíhala slyšení v USA, kde se diskutovalo právě o algoritmech podporujících závislost, a výsledky ukazují, že problém není jen hypotetický – je skutečný a měřitelný.
Další zásadní problém je, že naše chování na sociálních sítích se stalo cennou komoditou. Všechno, co sledujeme, klikáme nebo sdílíme, je sledováno. Na základě těchto dat vznikají psychologické profily, které mohou být použity k cílené manipulaci.
Algoritmy umí vyvolat přesně ty emoce, které chtějí – od nadšení po vztek. Je to trochu jako Pavlovův experiment: ví, nad kterým příspěvkem „správně zaslintat“ a nad kterým ztratit trpělivost, případně se nechat vyprovokovat. To má etické i společenské důsledky – nejen pro duševní zdraví jednotlivce, ale také pro celou demokracii, protože ovlivňuje veřejné mínění a politickou debatu.
Z toho plyne jasný závěr: Evropa musí chránit své občany a zajistit, aby data o nich neopouštěla evropský prostor. Dalším krokem je digitální emancipace – tedy vytvořit vlastní sociální sítě, které podléhají evropským standardům ochrany soukromí a bezpečnosti.
Klíčové je mít možnost ovlivnit algoritmy tak, aby informace byly rovnoměrně distribuovány a nebylo možné manipulovat veřejným míněním. Příklady z minulosti, jako je Brexit nebo různé dezinformační kampaně, ukazují, že bez regulace může být veřejný prostor snadno zneužit.
Cílem DSA není omezovat internet nebo svobodu projevu. Smyslem je vytvořit bezpečnější digitální prostor, kde budou chráněna práva občanů a technologické firmy ponesou odpovědnost za dopady svých služeb. Ochrana dětí, prevence manipulace a posílení demokracie by měly být prioritou každého, kdo se pohybuje v online světě.
Naše děti dnes tráví hodiny na sociálních sítích. Mnohé z nich jsou vystaveny obsahu, který může ovlivnit jejich psychiku a sebevědomí. Regulace a legislativa, jako je Digital Services Act, umožní nastavit pravidla tak, aby digitální prostředí bylo bezpečné a prospěšné – místo toho, aby bylo predátorské a manipulativní.
Je čas přestat zavírat oči před tím, co se děje na sociálních sítích. Technologie mohou být skvělým nástrojem pro vzdělávání, komunikaci a sdílení, ale bez regulace se z nich snadno stane nástroj manipulace. Pravidla, která ochrání naše děti a umožní Evropě ovlivnit digitální prostor, nejsou zbytečnou byrokracií – jsou nezbytná.
Digital Services Act je krok správným směrem. Poskytuje nástroje k odpovědnosti platforem, ochraně soukromí, bezpečnosti a demokratických principů. Evropa má nyní možnost stát se lídrem v oblasti digitální bezpečnosti a nastavit standardy, které zaručí, že internet bude místem bezpečným, transparentním a etickým. A právě na tom by měl stát každý, komu záleží na budoucnosti našich dětí a na zdravém fungování společnosti.
Jan Bartošek
