Senior je stejně křehký a zranitelný jako dítě

Jejich osobnost, psychika, (mentální) zralost apod. Svět sám o sobě se může stát velmi snadno a rychle rizikovým místem a svět internetu má v tomto směru potenciál ještě vyšší.

Díky vysoké úrovni moderních technologií může být on-line prostor kvantitativně bezbřehý, stejně jako kvalitativně všehoschopný a anonymní. V životě samozřejmě nic není ani černé ani bílé, podobně jako ani špatné, ani dobré, proto i o technologiích a internetu platí, že mohou být dobrým sluhou, stejně jako špatným pánem. Dobré se propaguje a prodává snadno, před špatným je třeba varovat. Necháme teď tedy stranou pozitivní stránky a soustředíme se na rizika. A pak se určitě shodneme – nástrahy kam se podíváš... Pro dospělého, natož pro dítě. Přes internet člověk může lehce přijít o iluze, přátele, celoživotní úspory, dostat se ke „špatným“ věcem nebo dokonce až do „špatné“společnosti. Trávíme na netu enormní množství času pracovně i soukromě. Navazují se zde obchody, podobně jako přátelství a vztahy. Internet se stal součástí našeho každodenního života, ale nejsem si jist, že všichni máme dostatečně zafixovaná alespoň základní bezpečnostní pravidla života na sítích. Edukace na této úrovni je tedy na místě, protože on-line cestou lze cíleně ubližovat, ale i ničit. Individuálně i globálně...

Poslední dobou se stále častěji dočítáme o radikalizaci společnosti, děti a mladistvé nevyjímaje. A bohužel je to skutečnost, doložená statistickými daty. I u nás roste násilná trestná činnost páchaná nezletilými. To, co se ještě před nedávnem dělo daleko v zahraničí, jako střelba na školách nebo teroristické útoky v nákupních centrech, se nebezpečně přiblížilo k našim hranicím a bylo jen otázkou času, kdy to překročí k nám. Dávno ale víme, že zločin hranice nemá a ten on-linový už vůbec ne. A to také vlivem zvyšující se počítačové gramotnosti a rostoucí znalosti cizích jazyků...

Kde mladí lidé technicky excelují, jsou starší generace ještě ohroženější. Životní deprivace může provádět velký díl této ničivé činnosti. Ruku v ruce s převládající „počítačovou zaostalostí“ mohou jít pocity osamocenosti, pokles finanční gramotnosti, úbytek dosavadní schopnosti úsudku apod. Na děti a mladší generace tak cílí různé nebezpečné skupiny, na starší populaci tzv. kybernetičtí šmejdi. Dopad obojího může být fatální a je nejvyšší čas zahájit efektivní obranu. V rámci represe je technickým slovníkem nutný upgrade legislativy např. v podobě novely trestního zákoníku. V oblasti prevence je pak nezbytný doslova frontální útok efektivním vzděláváním. Jak jinak bojovat proti trendu zvyšujícího se počtu vražd spáchaných dítětem. Před deseti lety 1 případ za rok oproti dnešním 10 za stejné období a při celkovém ročním „úhrnu“ 130–150? Jak jinak zamezit kauzám typu „jsem Sandra Bullock a chci tě za muže“ aneb Jak v 70 letech přijít o 6 milionů korun a bydlení díky vidině svatby a společné budoucnosti s americkou herečkou. Nebo „jsem Bruce Springsteen a potřebuji peníze na novou kytaru“? Toto je jen vrchol ledovce a možná se většina lidí hořce usměje, že takto naletět může jen blázen, ale... Větším problémem je množství případů, kdy senioři uvěřili „bezpečné“ nabídce přechodu k jinému levnějšímu dodavateli energií nebo změny výhodnějšího tarifu. Obrovské zlo je, že se nemálo mladistvých „zhlédlo“ v nějaké sobě nebo okolí nebezpečné ideologii. Zmiňuji dvě nejohroženější skupiny, ale obezřetnost v on-line prostředí se týká nás všech, protože stejně jako jsou touto cestou ohroženy osobní údaje nebo životní úspory lidí napříč věkových skupin, dochází zde i k závažným útokům na kritickou infrastrukturu. Potom však jde o bezpečnost každého znás, celé země nebo jakéhokoli světového, či politického uskupení. Ať si časem nevyčítáme, že naše reakce přišla místo za pět minut dvanáct spíš pět minut po dvanácté... Protože ti špatní ze světa on-line zločinu jsou bohužel často o několik kroků před námi.