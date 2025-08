S Cestou do pravěku do budoucnosti

Byl to pro mě neskutečný zážitek! Malý kluk, který poprvé vidí Cestu do pravěku. Oči doširoka otevřené, pusa dokořán, napětím pulsující krev v celém těle.

Dítě obecně neřeší, kdo film natočil, kolik to stálo, jaké efekty byly použity... Potřebuje akční dějový spád, silný vizuální vjem, pocit vtažení do situace. To všechno Zemanovův fantastický film splňoval. Byl na svou dobu naprosto unikátní a tím zůstal i celých sedm desetiletí od svého vzniku. Pro obyčejné diváky i pro řadu dalších generací filmařů. A to po celém světě. Vzpomněl jsem na něj proto, že měl premiéru 5. srpna 1955. Kolik dětských očí a duší uhranul, kolik životů ovlivnil. Mistrovské dílo slaví 70 let! Efekty překonán určitě už byl, ale jisté profesní prvenství si udrží už navždy.

O jeden den později a deset let dříve došlo k události, která zcela zásadně ovlivnila poslední dějství druhé světové války, a zároveň s tím i celé dějiny. Tři měsíce po kapitulaci Německa a konci války v Evropě nebyl stále ukončen válečný stav s Japonskem. Ani Postupimskou konferencí nedošlo k jeho uzavření, proto Amerika v čele s prezidentem Trumanem přistoupila k rozhodnutí použít nové, jaderné zbraně. Dne 6. srpna 1945 svrhl americký bombardér B-29 Enola Gay atomovou bombu na japonskou Hirošimu, o tři dny později postihl stejný osud Nagasaki. Okamžité ztráty na životech 90 000 a 70 000 lidí. Jak ale my už víme z další historie, to byl pouze začátek... Japonsku vyhlásil válku i Sovětský svaz. Celé to válečné peklo naštěstí nakonec o pár dní později ukončil japonský císař kapitulací.

Jsou události pozitivní, i události negativní. Jejich dopady na aktuální dobu i vliv do budoucnosti jsou různě zásadní. Linku mezi Cestou do pravěku a prvním užitím atomové bomby není a priori nutno hledat. Doba není jednoduchá a znovu se po desetiletích nacházíme v určité mezní situaci. Rozhodně není cílem se od jakékoli bomby znovu dostat do pravěku...

Vše dobré!!!