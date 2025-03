Ptám se proč... Svět zešílel?!

Jistě, ze zájmů jedněch, zisků druhých, chamtivosti dalších, neponaučitelnosti mnohých, naivity některých a hlouposti jiných. Důvodů nepřeberně, protože každá drobná nuance odkloní důvodový řetězec vždy na další novou kolej.

Pak se v tom má člověk vyznat, zorientovat se a zařídit se podle toho. Politik vysvětluje politické postoje a rozhodnutí, vojensko-obranný expert řinčí zbrojí nebo aspoň se zdviženým prstem výstražně hřímá, ekonom analyzuje skóre má dáti vs. dal a plesá nebo varuje (to podle toho, na čí straně stojí...). A laik? Občan nechápe a tápe. Jsou nebo nejsou ohroženy jeho životní jistoty, nebo dokonce bezpečnost?

Rozjela se nám tu v poslední době hodně riskantní hazardní hra. S nevinnými lidmi! Z egomaniakálních pohnutek jednotlivců je v ohrožení dosavadní světová ekonomická i bezpečnostní – jakáž takáž – stabilita. Samozřejmě z globálního hlediska, nikoli regionálního, resp. jakože všude. Nikdo nechce další celosvětový válečný konflikt, ale kdo jiný, než politik, s předpokladem umu diplomacie a vyjednávání, plus znalosti politické praxe, včetně rétoriky, a schopnosti obklopit se skutečnými úsekovými experty, by měl být schopen co nejrychleji najít cestu ven z takové nebezpečné krize? Skutečná politická a především lidská osobnost, stratég, mediátor společenských vášní, a to teď navíc napříč státy a národy. Ne sebestředný, sobecký a zatvrzelý sběrač domácích politických bodů u voličů, teatrální nacionalista uvnitř i vně hranic vlastní země, převlékač názorových a postojových kabátů, nábožensky nestabilní jedinec apod. A v tomto charakterovém, nebo spíš bezcharakterovém, popisu rozhodně nehledejte jednu konkrétní osobu, oplývající všemi těmito znaky a rysy najednou. Takoví a podobní se pak samozřejmě pohybují na americké, ruské, ukrajinské, české, stejně jako jakékoli jiné politické scéně. Sedí v nejvyšších křeslech, ale i v dalších úrovních pod nimi. A mají opravdu velkou a nebezpečnou moc! Padne-li vůdce, může být obratem nahrazen. Padne-li režim, vstupuje na scénu charisma nové tváře spolu s jejími ideemi. Současní vs. budoucí... V Americe, Rusku, stejně jako v Maďarsku nebo na Slovensku. Pozor na pohádky typu Vance upon a time or now... nebo bajky v duchu Ras Putin a jeho věrný medvědí nohsled, či skazky s grimmovskými hororovými prvky v podání dua Theatrum FicOrbanum aj. Naskočit na líbivé populistické sliby může stát hodně úsilí při následné potřebě nápravy. Pokud nejsou už z logiky a praxe, nebo ze své podstaty rovnou nereálné a tedy nesplnitelné. To, co například teď nastane po celní přetahované „kdo víc“, se podle odborníků nakonec nebude líbit nikomu zainteresovanému, „vydělá „ na tom někdo úplně jiný a náprava vůbec nebude jednoduchá – časově, ani finančně. A to je jen jeden malý zlomek toho, co dokáže vymyslet a napáchat jeden z mocí nemocných mocných. V době kratší než mžik. A to na ty nebezpečné precedenty není na světě bohužel sám...

Vše dobré!

Jan Bartošek