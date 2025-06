Je dobré žít v zemi, kde to s vámi prezident myslí dobře. Parafrází českého klasika všeho umění v takové by chtěl žít každý, tedy kromě... Hlavně když jde hlavě státu také o štíhlou linii občanů, a má na to recept, že?

Asi podobně jako u nás byly brambory dosud základní surovinou běloruské kuchyně, ale teď to vypadá, že od února z regálů obchodů valem mizí. Důvodů je víc. Nedostatek vlivem počasí. Nedostatek vlivem nárůstu exportu do Ruska, kde běloruští zemědělci dostanou několikanásobně víc. Nedostatek vlivem... spiknutí. Některé regiony Běloruska to zasáhlo víc, jiné výrazně méně. Ale na běloruského prezidenta si jen tak nepřijdou. Vedle doporučení jak často, se občanům dostalo i rady v jaké formě konzumovat brambory, aby národ zeštíhlel. Co tedy doporučuje nejvyšší běloruský velitel nutričních terapeutů? Brambory maximálně dvakrát týdně, protože vyšší intenzita se podepíše na linii, a nejlépe pečené nebo na kaši. Hmmm... Je možné souhlasit s prezidentskou radou ve věci omezení konzumace brambor. Byť spíš z důvodu, že brambory kromě jiného obsahují glykoalkaloid solanin (všechny, ale ve zvýšené koncentraci zejména ty nazelenalé nebo naklíčené), jehož větší množství je pro člověka jedovaté. Častá konzumace brambor tak může vést k bolestem kloubů a rozvoji revmatismu. V žádném případě nejsem odborník na výživu, ale tolik o bramborách ještě vím... A co se jejich pečené formy nebo úpravy konzistence kaše v návaznosti na linii týká, pak by se pan prezident měl sám nechat dovzdělat odborníky, protože tzv. glykemický index surovin se liší i v závislosti na úpravě. V případě brambor mají nejnižší GI vařené ve slupce (cca 50–60), na rozdíl od kaše (70), nebo těch pečených (85).

K prezidentským plusovým bodům pak patří, že tam, kde mají brambor nedostatek, sáhli do zásob ze stabilizačních fondů. Ale tento běloruský „prezident Šalamoun“ jde diplomaticky ještě dál, hlavně si to s nikým nerozházet... Situaci je třeba sledovat, aby již k nedostatku nedošlo! Samozřejmě. Část úrody skončila v Rusku, protože tamní špatná úroda vyhnala ceny nahoru a běloruští zemědělci exportem jen využili situace. Chtělo by se říct pro vlastní zisk a na úkor vlastních lidí… Řešení nabízí další prezidentská rada vypěstovat brambor tolik, aby stačily pro domácí trh i vývoz. Rozumné. On k tomu ale podle médií dodal, že Bělorusko jich v zájmu programu „štíhlá linie“ vlastně mnoho nepotřebuje. Navíc podle něj vlastně celá tato situace vznikla uměle, v důsledku spiknutí jistých lidí proti běloruskému vedení... Tolik bylo možné nedávno číst v médiích. Na poli výživy sice tedy erudici příliš neprokázal, ale jako nejvyšší státní úředník, nejspíš s jedním z nejvyšších stupňů bezpečnostní prověrky neodtajnil sebemenší náznak, kdo za oním spiknutím skutečně stojí. A to mě ještě jednou dovedlo k dalšímu citátu z díla Největšího Čecha… „my nesmíme ani naznačovat“.

Jan Bartošek