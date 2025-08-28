Ošemetná nadsázka aneb Nemístná absurdita politického „humoru“...
Můžete to nazvat život s rozmyslem, morálka v přímém přenosu, respekt k druhým, minimálně stejný jako očekáváme od nich směrem k nám... Bez obav, žádný Mirek Dušín, jen slušný člověk. Teorie je krásná věc, ale právě praxe bývá bohužel o dost horší. I to je život a my v něm hrajeme hned několik rolí. Pracovní, partnerskou, přátelskou, rodičovskou... Každá z nich má ale svá pravidla.
Někdy je až absurdní, co je člověk obecně schopen vypustit z pusy. Ale stane se, byť by nemělo, a může to mrzet, i bolet... a může to mít až fatální následky... Absurdita takových vyjádření spočívá v jejich nevhodnosti, až nemorálnosti. Beze studu, bez výčitek, bez omluvy.
Jak jinak rozumět zlomyslné všehoschopnosti někoho, kdo může z pusy vypustit věty typu „Začnu tu firmu topit“, „Pošleme je do kytek“ nebo „Kdy ho zastřelíte“... Exmanželovu firmu a psa, ale i to je děsivé. Jistě, řekněte si: dnes už stará kauza, ale... Naštěstí nedávná medializace takového chování stála onu paní další politickou kariéru. Pointa je však v tom, že takto oni přemýšlejí, takto se chovají, takové praktiky podporují.
A další ukázkou podobně nevkusného humoru je veřejně publikovaný komentář další dámy s vychováním řeznického psa: „Asi nějaký chudák z Ukrajiny“, s nelidským dovětkem: „Jen doufám, že si nejezdí pro dávky, je z bezpečné oblasti „... A že prý to byla nadsázka!? No to tedy potěš... Co k tomu ještě dodat? Třeba, že ryba smrdí od hlavy, neb političtí šéfové obou citovaných političek jsou přímo mistři nemorálních bonmotů. Měly holt „dobrou“ školu a pak abychom se skoro báli, že jednou mohou předčít i své učitele...
Takhle se politika rozhodně dělat nesmí. Je třeba vrátit sem slušnost, respekt, důvěru a poctivý přístup. Jedině taková politika sluší a svědčí demokratickému státu a jedině taková přesvědčí i nové generace politiků a političek, že stojí za to se do ní pustit a profesně se věnovat řízení země. A já vím, že takovou dělat umíme.
Vše dobré!
Jan Bartošek
Srpen dvacet sedm let poté...
Rok 1968 byl pro historii naší země naprosto zásadním mezníkem. Na hodně dlouhou dobu, byť... Tehdejší optimisté možná věřili v lepší zítřky, realisté žili spíš přítomností a ve skutečnosti se splnily obavy pesimistů.
Jan Bartošek
Jednou obědové menu, příště třeba strategický dokument
Média se baví, svět se baví, ale v Trumpově administrativě asi tak veselo není. Americko-ruský summit Trump-Putin na Aljašce byl a stále je ostře sledovanou událostí posledních dní,
Jan Bartošek
S Cestou do pravěku do budoucnosti
Byl to pro mě neskutečný zážitek! Malý kluk, který poprvé vidí Cestu do pravěku. Oči doširoka otevřené, pusa dokořán, napětím pulsující krev v celém těle.
Jan Bartošek
Když tě hodí do vody, musíš plavat... U nás, jako v Čečně
A nezáleží, v jakém marastu. Teoreticky i prakticky, doslovně i přeneseně. Může jít o záchranu holé existence, i o školu života.
Jan Bartošek
To ona mě upozornila aneb Za vším hledej ženu!
Že by Donald Trump po dlouhé době (upřímně, neúměrně dlouhé) konečně sundal růžové brýle a prohlédl „zač je Putina loket“? Jeho nedávné „Jdu domů a řeknu první dámě: ͵Víš, dnes jsem mluvil s Vladimirem.
