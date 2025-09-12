Není to jen 11. září…
! New York, 11. září 2001, teroristický útok na budovy Světového obchodního centra. S pádem Dvojčat zahynulo 2606 lidí, v útočících letadlech Boeing 767 dalších 157 osob. To jsou podle internetu oběti tohoto teroristického útoku… Jednoho z mnoha stejně motivovaných, který se však z řady důvodů stal smutným symbolem veškerého zla páchaného teroristy ve jménu jejich zdeformovaného vidění světa. Říká se, že nic už není stejné, jako před 11. zářím… V životě jako takovém, především ale v oblasti boje proti terorismu. Od tohoto data se musel změnit celý koncept obrany a zformovat se do vycizelované celosvětové strategie koordinovaného potlačování všech forem terorismus nebo jakkoli podobně motivovaného nátlaku, či násilí.
Memento 11. září je i po téměř čtvrt století velmi živé. Připomínáme si tu tragickou událost rok za rokem, stejně jako včera, a za rok opět znovu. Nemohou zapomenout rodiny obětí, zapomenout nesmí ani společnost jako celek. V Americe, i kdekoli jinde v demokratickém světě. Terorismus je absolutně neakceptovatelný! Jakákoli jeho forma! Pro své nebezpečně překroucené ideologie a pseudopravdy, praktiky a metody jejich šíření a následného vymáhání. Terorismus máme povětšinou spojený s islamistickým extremismem a pravdou je, že tento typ terorismu je jeden z nejbrutálnějších, co do metod, a nejdestruktivnějších, co do počtu obětí a škod. Existuje mnoho definic terorismu, které spojují výrazy jako násilí, síla, politický motiv, strach, výhrůžky… Na základě analýz pak dál napříč jimi najdeme „psychologické efekty a očekávané reakce, nesoulad mezi cíli útoků a jejich oběťmi, úmyslná, plánovaná, systematicky organizovaná akce, metody boje, strategie a taktika…“. Metody použití násilí nebo výhrůžky použitím násilí, extremistické politické nebo náboženské cíle a civilisté jako cílené, nikoli náhodné oběti. To je za mě stručně a jasně terorismus. Z fanatických politických nebo náboženských motivů zradikalizované ultra-ideologie překrucují jakékoli skutečnosti, deformují fakta, využívají násilí nebo hrozeb násilím a další metody vyvolání pocitů strachu a nejistoty… To jsou jejich společné charakterové rysy a boj proti nim je pak nutno pečlivě individualizovat.
Být s teroristy takzvaně za dobře nejde. Být o krok dopředu je ideální cíl. Být na vše připraven se ukazuje jako výhoda. Pracovat s předstihem s prevencí a edukací veřejnosti je nutnost. Ve společnosti jako celku v rámci eliminace předsudků a nepravd, stejně jako ve společenských skupinách se zvýšeným rizikem radikalizace. To nejsou v rovnici boje proti radikalizaci a terorismu žádné neznámé veličiny, ale dnes už jasně definované kategorie jak z hlediska sociálního, tak demografického. Vždy však bohužel existují neznámé proměnné, které je nutné odhalovat co nejdříve. Konkrétní negativní vlivové podmínky a osoby. Co a kdo ovlivňuje naše mladé a dospívající. Co a kdo přebírá vliv v konkrétních skupinách, náboženských, politických, sociálních… Vždycky a všude platilo, že prevence může být v mnoha ohledech výhodnější než represe, a ukazuje se to jako velmi užitečná pravda i v této oblasti.
Terorismus byl a bohužel bude. Dostupné zdroje uvádějí, že prý byl vojenskou praktikou už za dob Římské říše. Jako pojem se údajně poprvé objevil za Francouzské revoluce (Vláda teroru). A v 19. století už jím „nálepkovali“ extremistické politické činy. Za mě je pak víc než zajímavé, rozhodně v kontextu současného celosvětového dění, že se moderní terorismus mohl zrodit v carském Rusku, kdy desetitisícům (23 000) bolševických atentátů z let 1900–1910 padlo 17 000 obětí. Pravda je taková, že všude, kde se terorismus stane nástrojem prosazování pravdy menšiny na úkor demokratických práv ostatních, je třeba ho znovu vymýtit!
Jan Bartošek
Ne, tahle historie se nesmí opakovat!
Nedávno se mi do ruky dostala kniha Carmen Renate Köperové Mezi emigrací a koncentračním táborem, zprostředkovávající rozhovory s pěti lidmi, kteří byli pronásledování nacistickým režimem.
Jan Bartošek
Ošemetná nadsázka aneb Nemístná absurdita politického „humoru“...
Jsou profese, kde je potřeba přemýšlet, než otevřete pusu, koukat za dva rohy, než něco řeknete (napíšete) a nedělat věci, které se z hlediska dobrých mravů, či práva zkrátka dělat nemají atd.
Jan Bartošek
Srpen dvacet sedm let poté...
Rok 1968 byl pro historii naší země naprosto zásadním mezníkem. Na hodně dlouhou dobu, byť... Tehdejší optimisté možná věřili v lepší zítřky, realisté žili spíš přítomností a ve skutečnosti se splnily obavy pesimistů.
Jan Bartošek
Jednou obědové menu, příště třeba strategický dokument
Média se baví, svět se baví, ale v Trumpově administrativě asi tak veselo není. Americko-ruský summit Trump-Putin na Aljašce byl a stále je ostře sledovanou událostí posledních dní,
Jan Bartošek
S Cestou do pravěku do budoucnosti
Byl to pro mě neskutečný zážitek! Malý kluk, který poprvé vidí Cestu do pravěku. Oči doširoka otevřené, pusa dokořán, napětím pulsující krev v celém těle.
