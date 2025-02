Nejsem si jist... jaký má Trump záměr

Někdy se můžete zdát, že doba je čím dál složitější a při té její komplikovanosti mi přijde čím dál tím trefnější titulek publicistických glos MUDr. Nováka, zveřejňovaných v prvních dekádách 21. století.

Kdo ho nezná, doporučuji, vyhledejte si některé. Myslím si, že pro svou nadčasovou brysknost mohou být v mnohém poplatné i v současné době.

Byť lékař, dr. Novák měl a má spolu s darem pera také výborný pozorovací talent, schopnost vnímat a popisovat dění ve společnosti s citem pro stěžejní fakta, konsekvence a dokáže na správném místě a ve správnou dobu sáhnout k humoru, ironii, či sarkasmu... To jen na vysvětlení, proč jsem si od něj opět vypůjčil titulek. Takže ještě jednou, nejsem jist, co za tím vším dnes hledat, nebo co by na to současně světové dění řekl takový filmový docent Chocholoušek. Možná něco v duchu: Vy nás ale zásobujete, pane Trump!

Mediální svět opanovala aktuální Trumpova politická aktivita, Trumpova šokující rétorika, Trumpovy kontroverzní excesy, někomu možná připomínající záchvaty senility... Ale jsou to skutečně neřízené bláboly starce ocitnuvšího se politickou šarádou v křesle jednoho z nejmocnějších lidí světa nebo promyšlená taktická hra stratéga z téže pozice? Laik nemá šanci ani tušit. Odborníci se snaží o konstruktivní rozbor situace, ale myslím, že vesměs mohou jen fabulovat. Ukrajina, v čele se svým prezidentem, po jedenácti letech od anexe Krymu a třech letech přímé války, unaveně doufá, ale nevzdává se svého odhodlání zachovat si nezávislost. Evropa ostražitě vyčkává, do čeho ji to tahle nebezpečná americko-ruská egoistická zatím jen slovní kočkovaná může nahnat. Nabubřelé Rusko má konečně pocit partnera u stolu a fanfarónsky se naparuje, protože už nejen jeho lidi vypouští do světa bláznivé nesmysly nebo děsivé bludy. A další otázkou pak ještě bude, co na to Čína a severní Korea...

Nějak příliš časté jsou poslední dobou pro mě flashbacky typu Mnichov 1938 a řada dalších. Jsme skutečně tak nepoučitelní? Bohužel vypadá to, že ano, takže pak... Člověk si o sobě myslí, že je nejinteligentnější tvor na planetě, ale teď možná už... Nejsem si jist – ano, platí to ještě, nebo ne, už tomu tak není? Není ano příliš domýšlivé, a ne příliš fatalistické? Inteligentního jedince by přeci snad měly poučit zkušenosti! Pokud nás poučila doba, prožité události, neměli bychom dopustit jejich opakování! Nebo skutečně obrazně potřebujeme víckrát přes prsty, abychom opravdu konečně pochopili? To je na můj vkus fakt hodně nebezpečná hra. Hra na realitu, hra politiků o osudy a životy lidí...

Od konce studené války nebyl na evropské, vlastně celosvětové, politické scéně nikdy takový mrazivý chlad. Globální oteplování tady tedy evidentně nemá vliv, ale právě teď by se cokoli s rozmrazovacím efektem hodilo. Rozehřát zamrzající mezinárodní vztahy, rozpustit nebezpečné politické kry, roztát ztuhlé komunikační a jiné spoje, obrousit ledové názorové hrany apod. To by za mě teď měla být životně důležitá politická priorita. Nejvyšší!!! Nad výroky staronového amerického prezidenta, které oprávněně jitří svět, opravdu nejde jen mávnout rukou!

Vše dobré!