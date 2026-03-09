Naše země je nemocná: Proč je alternativní lež víc „sexy“ než vědecká fakta?
Po desetiletí komunistického marasmu, hodnotové vyprázdněnosti, prázdných fasád a udavačských fízlů nejen z StB tomu každý rozuměl. Od té doby jsme udělali obrovský skok. Jsme svobodná, prosperující a ekonomicky vyspělá země. Ale bohužel dodávám, že jsme také země nemocná.
Tím, že se nejen u nás začíná kašlat na ověřená fakta a závěry vědeckých výzkumů. Jestli někdo chtěl ublížit naší zemi (a v případě Ruska o tom nepochybuji), tak v této oblasti boduje. A nejen u nás. Tak nějak jsme si zvykli, že se diskutuje s „plochozemci“ a nejsme schopni se shodnout ani na tom, že je země kulatá. Proruská apokalyptická sekta AllatRa zase úspěšně proniká do seriózních panelů a šíří své pseudovědecké nesmysly. Naposledy v Evropském parlamentu, kde s poslancem Knotkem za ANO hřímali o „velmi reálném scénáři zombie apokalypsy“.
A aby toho nebylo málo, tak v USA tažením proti očkováním enormně narostl počet úmrtí dětí na spalničky, protože a zde budu citovat: „Kritické procento rodičů se rozhodlo své děti neočkovat, z velké části kvůli dezinformacím poskytovaným lidmi jako (ministr zdravotnictví) RFK jr.,“ řekl CNN Paul Offit, ředitel Centra pro vzdělávání v oblasti očkování při dětské nemocnici ve Filadelfii.
Čím to je? Nedostatečné vzdělání? Neověřování faktů? Lenost? Jednoduchá odpověď to nebude. Každopádně to má podle mne jednoho společného jmenovatele, kterým je odpor a nedůvěra v cokoliv, co jen trochu zavání státem, jeho institucemi a úplně nejhorší je jakákoliv autorita. Všechno alternativní se jeví jako víc „sexy“ a pravdivější a účinnější než cokoliv, co je ověřeno výsledky a zkouškou v praxi. Do těchto kalných vod se často vydávají a svému poslání se zpronevěřují vzdělaní lidé, kteří tomu všemu dávají punc „vědeckosti“ a lidově řečeno tím blbnou lidi. Protože přeci mají „titul“ (klidně z úplně jiného oboru), tak to nemůžou být žádní blbci.
A tak se pomalu suneme po šikmé ploše do temného světa hlouposti a vychytralých manipulací. Tato past zde není políčena náhodou. Je to důmyslně šířený jed, který byl vstříknut do žil sociálních sítí a pozvolna otravuje a paralyzuje celou naši společnost. Takže místo toho, abychom tuto formu hlouposti a manipulace rovnou vyhodili ze dveří, nebo obrazovek počítačů, tak fascinovaně hledíme na zprávy, které nám „jinde neukážou“, musíme je rychle přečíst a „sdílet, než to smažou“.
Co bude výsledkem toho všeho? Svět, ve kterém žijeme, přestane fungovat. Zhorší se kvalita života, vztahů, zdraví, bezpečnosti, a hlavně důvěry ve stát a jeho instituce. Třeba ty zdravotnické. A tento hněv se bude kumulovat, a nakonec bude mít potřebu se realizovat, někoho za to potrestat. Nebojte se, budeme u toho všichni. Pokud tuto vlnu lidské blbosti nezastavíme včas.
Vše dobré.
Jan Bartošek
Jan Bartošek
Není to o volbě nejmenšího zla, ale o volbě největšího dobra
Momentálně se nejspíš nacházíme v poměrně zlomové době. Žijeme 36 let v demokratické zemi a stejně jako kdekoli jinde, kde s tím třeba mají i mnohem delší zkušenosti, ani u nás není všechno a vždy ideální.
Jan Bartošek
Den za úplné odstranění jaderných zbraní
Kdo si v poslední době čtete noviny, ať každodenně nebo jen občas, bohužel nejspíš nemá úplně klidné spaní. Ve světě to podivně, ale hlavně hodně nebezpečně, vře.
Jan Bartošek
Dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk cítí silněji
Masarykovské moudro, tak aktuální v současné době! Byť pesimistu „zaujme“ silnější dopad zlého, je třeba zdůraznit pohled optimisty, který z této myšlenky „zafixuje“ převahu dobrého, a soustředit se na tuto část vzkazu!
Jan Bartošek
Není to jen 11. září…
Generace pamětníků okamžitě ví, kam datem v titulku směřuji. I po těch 24 letech jsou vzpomínky mrazivě živé. To nejde NIKDY zapomenout a ani NIKDY nesmí být zapomenuto!
Jan Bartošek
Ne, tahle historie se nesmí opakovat!
Nedávno se mi do ruky dostala kniha Carmen Renate Köperové Mezi emigrací a koncentračním táborem, zprostředkovávající rozhovory s pěti lidmi, kteří byli pronásledování nacistickým režimem.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy
Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice...
Nová ambulance ve Zlíně se stará o pacienty s traumaty po kritickém stavu
Baťova nemocnice otevřela novou post-ICU ambulanci. Lékaři v ní budou dlouhodobě sledovat pacienty,...
Návrh na plošný zákaz mobilů ve školách není dost promyšlený, míní Schorm
Zástupce veřejného ochránce práv a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm kritizuje návrh skupiny...
Nacpal do plastové bedny tři kočky a odložil ji u domu, tyrana hledají strážníci
Neobvyklý případ řeší nyní strážníci v Šumperku. Místní obyvatel jim v neděli na služebnu přinesl...
Ikonický Ikarus je zpět v MHD, nástupce legendární „čabajky“ zatím vozí beton
Asi každý pamětník MHD si ještě vzpomene na legendární Ikarusy. Tato svým vzhledem tak typická...
- Počet článků 215
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 627x