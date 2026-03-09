Naše země je nemocná: Proč je alternativní lež víc „sexy“ než vědecká fakta?

Svého času vystoupil Václav Havel s projevem, ve kterém konstatoval, že naše země nevzkvétá. Bylo to pochopitelné.

Po desetiletí komunistického marasmu, hodnotové vyprázdněnosti, prázdných fasád a udavačských fízlů nejen z StB tomu každý rozuměl. Od té doby jsme udělali obrovský skok. Jsme svobodná, prosperující a ekonomicky vyspělá země. Ale bohužel dodávám, že jsme také země nemocná.

Tím, že se nejen u nás začíná kašlat na ověřená fakta a závěry vědeckých výzkumů. Jestli někdo chtěl ublížit naší zemi (a v případě Ruska o tom nepochybuji), tak v této oblasti boduje. A nejen u nás. Tak nějak jsme si zvykli, že se diskutuje s „plochozemci“ a nejsme schopni se shodnout ani na tom, že je země kulatá. Proruská apokalyptická sekta AllatRa zase úspěšně proniká do seriózních panelů a šíří své pseudovědecké nesmysly. Naposledy v Evropském parlamentu, kde s poslancem Knotkem za ANO hřímali o „velmi reálném scénáři zombie apokalypsy“.

A aby toho nebylo málo, tak v USA tažením proti očkováním enormně narostl počet úmrtí dětí na spalničky, protože a zde budu citovat: „Kritické procento rodičů se rozhodlo své děti neočkovat, z velké části kvůli dezinformacím poskytovaným lidmi jako (ministr zdravotnictví) RFK jr.,“ řekl CNN Paul Offit, ředitel Centra pro vzdělávání v oblasti očkování při dětské nemocnici ve Filadelfii.

Čím to je? Nedostatečné vzdělání? Neověřování faktů? Lenost? Jednoduchá odpověď to nebude. Každopádně to má podle mne jednoho společného jmenovatele, kterým je odpor a nedůvěra v cokoliv, co jen trochu zavání státem, jeho institucemi a úplně nejhorší je jakákoliv autorita. Všechno alternativní se jeví jako víc „sexy“ a pravdivější a účinnější než cokoliv, co je ověřeno výsledky a zkouškou v praxi. Do těchto kalných vod se často vydávají a svému poslání se zpronevěřují vzdělaní lidé, kteří tomu všemu dávají punc „vědeckosti“ a lidově řečeno tím blbnou lidi. Protože přeci mají „titul“ (klidně z úplně jiného oboru), tak to nemůžou být žádní blbci.

A tak se pomalu suneme po šikmé ploše do temného světa hlouposti a vychytralých manipulací. Tato past zde není políčena náhodou. Je to důmyslně šířený jed, který byl vstříknut do žil sociálních sítí a pozvolna otravuje a paralyzuje celou naši společnost. Takže místo toho, abychom tuto formu hlouposti a manipulace rovnou vyhodili ze dveří, nebo obrazovek počítačů, tak fascinovaně hledíme na zprávy, které nám „jinde neukážou“, musíme je rychle přečíst a „sdílet, než to smažou“.

Co bude výsledkem toho všeho? Svět, ve kterém žijeme, přestane fungovat. Zhorší se kvalita života, vztahů, zdraví, bezpečnosti, a hlavně důvěry ve stát a jeho instituce. Třeba ty zdravotnické. A tento hněv se bude kumulovat, a nakonec bude mít potřebu se realizovat, někoho za to potrestat. Nebojte se, budeme u toho všichni. Pokud tuto vlnu lidské blbosti nezastavíme včas.

Vše dobré.

Jan Bartošek

Autor: Jan Bartošek | pondělí 9.3.2026 12:15

