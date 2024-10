Narozeniny mezi svými

Tak narozeniny se určitě slavit mají a číslovka 80 si nějakou větší trachtaci rozhodně zaslouží, o tom žádná! A že si člověk na oslavu zve sobě blízké, a to i názorově, je také pochopitelné.

Takže co se pak divit skutečnosti, jaká společnost se na takové oslavě jedněch takových osmdesátin sešla teď o víkendu. Exkluzivní výkvět současné i minulé nacionalisticky tendenční a populisticky nezodpovědné domácí i zahraniční politické garnitury jako víno… nebo spíš becherovka… Před objektivy aparátů se „zarděli“ všichni a skromnost nebo ostych za tím nejspíš nehledejme. Všechny spojovala soudružská náklonnost k oslavenci, usměvavému starci, podpořena samozřejmě úctou k jeho věku, činům, názorům... ve své podstatě však asi nejvíce založená na vzájemné shodě ve věci aktuálního individuálního politického postoje. A dnes už ani není důležité, jestli tomu tak bylo vždy nebo by se ve fyzických i virtuálních archivech těch kterých našly důkazy na nějaká období nesouhlasné politické rivality, protkaná ostrými slovními výpady. Vysoká koncentrace nacionalismu, populismu, demagogie, obdivu k velkému bratrovi aj., a to vše na místě sice krásném, ale vlastně (bez)charakterně příhodném. Minulost prostor hotelu a jeho bezprostředního i vzdálenější okolí je obdivuhodná, ale ta skutečného ocenění hodná je bohužel opravdu dávnou minulostí. Rodu (dotčeného šlechtického) a s tím i související celkové prosperity kraje. Zůstala povrchní noblesa, zevnitř je ale cítit odér nekalé zatuchlosti, jakoby z podsvětí. Může nás k tomu jen napadnout, jestli to všechno byl záměr nebo náhoda z dílny naivního a nezkušeného organizátora narozeninových oslav... Nebo jestli seznam pozvaných ruku v ruce s prolobbovaným místem konání už neměly být otevřeným jokerovým výsměchem svobodě a demokracii, tedy prosté lidské slušnosti. To jsou totiž právě ty hodnoty, které jejich východnímu loutkovodiči s duší a srdcem krvelačné šelmy nic neříkají a bude po nich nebezpečně plivat a šlapat jak on, tak všichni jeho nástupci. Musíme být obezřetní! Všichni, a to včetně těch momentálně v kurzu. Je snadné a rychlé spadnout mezi zbytečné nebo nepohodlné. Minulost je na takové bohatší, než je zdrávo...