Když tě hodí do vody, musíš plavat... U nás, jako v Čečně

A nezáleží, v jakém marastu. Teoreticky i prakticky, doslovně i přeneseně. Může jít o záchranu holé existence, i o školu života.

Zažil to určitě aspoň jednou každý z nás, a když zůstaneme na úrovni úvah a přirovnání, pak podobná zkušenost nemusí být vždycky od věci. Ona totiž člověka může posílit. A možná i rychleji, než by k tomu došlo cestou přirozeného vývoje. Vždycky je to ale ještě otázka prostředí a místně prosazovaných nebo tolerovaných principů chování, neb co je dobré onde, nemusí být vůbec vhodné jinde. Třeba u nás... Kam směřuji? S koncem obecných úvah se mi sem v kontextu současnosti vkrádá spíš smutná ironie. Sarkasmus dnešního života na pozadí například války na Ukrajině, situace na Blízkém Východě, nebo výsledků amerických prezidentských voleb. A samozřejmě lze dosadit i jakýkoli jiný externí vlivový (negativní) faktor.

Takže zpět k úvodu sloupku. Své o podobných situacích ví třeba takový Ramzan Kadyrov... Obrazných i reálných. Syn složité doby, složitého národa a složitého, pro nás až kontroverzního otce. Hozen byl tak do vody mnohokrát a pokaždé musel obstát. Jednoduše musel! Pro něj platí jen obstojíš nebo zemřeš. Nemilosrdná výchova, navíc v nemilosrdně překroucené víře. Pro něj životní normál, pro nás nepřípustná tyranie, demagogie, vojenský dril, despotismus aj. Jednou na straně úsilí o vlastní svobodu, nezavislost a touhy po dosažení demogracie, podruhé v barvách původního vlastního nepřítele. Holt osobní výhody jsou někde víc, než morálka a hodnoty. Rodina Kadyrových a jejich přisátí na ruský struk je něco, pro co slušný člověk nemůže najít absolutně žádný slušný důvod. Žádný! Nepochopitelné pro nás, nepochopitelné určitě i pro mnohé z vlastních (národa).

Možná je to osud, možná mlýny, možná náhoda, stejně v reálu nesejde na prapůvodní příčině, ale lehce to působí, že Kadyrovým mužům není souzeno dlouhého života. Otec zemřel násilně ve věku 52 let, syn ve 48 "touží“ po odstoupení z prezidentského postu ze zdravotních důvodů, ale Veliký Vladimir nedá dopustit. Byť se šušká, že se ve skutečnosti vlivu Karydovců bojí, jednou z dalších pravd je, že aktuálně Kadyrovi v celé té tragédii nemají věkově vhodného nástupce na obsazení role prezidenta. Takže ve chvíli, kdy teď na dovolené v Turecku Ramzan Achmatovič Kadyrov zkolaboval chvíli po vstupu do vody a na to konto se málem utopil, nebylo to už vůbec jen na něm... Čečenský prezident tentokrát sice vyvázl, ale nejspíš to jako zdvižený prst ani on, ani ostatní nevnímají. Škoda. Mohlo být o trochu lépe.