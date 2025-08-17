Jednou obědové menu, příště třeba strategický dokument

Média se baví, svět se baví, ale v Trumpově administrativě asi tak veselo není. Americko-ruský summit Trump-Putin na Aljašce byl a stále je ostře sledovanou událostí posledních dní,

o které oficiální výstupy zatím známy nejsou, zato domněnek a spekulací jsou plné „stránky“. Novináři zpovídají experty na ledacos, od těch politických po znalce řeči těla. Ale přeci jen se ven něco dostalo... Navíc ještě před samotným zahájením setkání. Osm stránek dokumentů k harmonogramu schůzky, zahrnujících seznam hostů s některými kontakty, názvy místností pro jednání, specifikaci prezidentského daru jeho vyjednávacímu protějšku, detaily obědového menu a zasedací pořádek u stolu... Vše pěkně „černé na bílém“ s označením amerického ministerstva zahraničí. Evidentně chyba lidského faktoru, ale i přes zlehčující komentář zástupkyně mluvčí Bílého domu jde o naprosto zásadní pochybení. Dnes sice bezpečnost USA nebo i světa toto „vícestránkové obědové menu“ nejspíš neohrozí, ale příště může jít o strategický dokument s potenciálem fatálního ohrožení. Principiálně nebezpečný krok stranou, hodně diplomaticky řečeno, ke kterému by v administrativě země typu USA docházet nemělo. Nikdy! K zamyšlení pak ještě stojí i další souvislosti... Totiž, že podobných přešlapů mají za sebou v poslední době několik a zatím to bohužel na nějaké výraznější ponaučení se z chyb nevypadá.

Nejsme stroje, ale obyčejní lidé, tak snad jednou bude tento „kiks“ pouze úsměvnou vzpomínkou. Teď ale s vírou v posun k lepšímu čekáme na chvíli, kdy obě zúčastněné strany zveřejní svá stanoviska k výsledkům jednání. Punc situační ironie má fakt, že se momentálně v Rusku asi hodně baví a v Americe, obrazně, sedí s hlavou v dlaních ten, kdo inkriminované stránky na hotelové tiskárně zapomněl. Nebo možná ne. Snad se z toho už konečně poučí i Trumpova administrativa, protože tohle rozhodně není klukovská hra, toto jsou rozpálená kamna světového řádu, pod které se přikládá bezpečnostními riziky. Balancování na hraně, které už je mnohdy za hranou díky narcistní slepotě školené tvrdou školou studenoválečných kágébáků. Každá drobná odchylka může spustit dominový efekt.

Autor: Jan Bartošek | neděle 17.8.2025 20:10

Jan Bartošek

  • Počet článků 206
  • Celková karma 8,59
  • Průměrná čtenost 645x
Třetím volebním obdobím jsem poslancem PS PČR. Působím jako zastupitel JČK a města Dačic. Zabývám se bezpečností, obranou a kyberbezpečností.

