Jednou obědové menu, příště třeba strategický dokument
o které oficiální výstupy zatím známy nejsou, zato domněnek a spekulací jsou plné „stránky“. Novináři zpovídají experty na ledacos, od těch politických po znalce řeči těla. Ale přeci jen se ven něco dostalo... Navíc ještě před samotným zahájením setkání. Osm stránek dokumentů k harmonogramu schůzky, zahrnujících seznam hostů s některými kontakty, názvy místností pro jednání, specifikaci prezidentského daru jeho vyjednávacímu protějšku, detaily obědového menu a zasedací pořádek u stolu... Vše pěkně „černé na bílém“ s označením amerického ministerstva zahraničí. Evidentně chyba lidského faktoru, ale i přes zlehčující komentář zástupkyně mluvčí Bílého domu jde o naprosto zásadní pochybení. Dnes sice bezpečnost USA nebo i světa toto „vícestránkové obědové menu“ nejspíš neohrozí, ale příště může jít o strategický dokument s potenciálem fatálního ohrožení. Principiálně nebezpečný krok stranou, hodně diplomaticky řečeno, ke kterému by v administrativě země typu USA docházet nemělo. Nikdy! K zamyšlení pak ještě stojí i další souvislosti... Totiž, že podobných přešlapů mají za sebou v poslední době několik a zatím to bohužel na nějaké výraznější ponaučení se z chyb nevypadá.
Nejsme stroje, ale obyčejní lidé, tak snad jednou bude tento „kiks“ pouze úsměvnou vzpomínkou. Teď ale s vírou v posun k lepšímu čekáme na chvíli, kdy obě zúčastněné strany zveřejní svá stanoviska k výsledkům jednání. Punc situační ironie má fakt, že se momentálně v Rusku asi hodně baví a v Americe, obrazně, sedí s hlavou v dlaních ten, kdo inkriminované stránky na hotelové tiskárně zapomněl. Nebo možná ne. Snad se z toho už konečně poučí i Trumpova administrativa, protože tohle rozhodně není klukovská hra, toto jsou rozpálená kamna světového řádu, pod které se přikládá bezpečnostními riziky. Balancování na hraně, které už je mnohdy za hranou díky narcistní slepotě školené tvrdou školou studenoválečných kágébáků. Každá drobná odchylka může spustit dominový efekt.
Jan Bartošek
S Cestou do pravěku do budoucnosti
Byl to pro mě neskutečný zážitek! Malý kluk, který poprvé vidí Cestu do pravěku. Oči doširoka otevřené, pusa dokořán, napětím pulsující krev v celém těle.
Jan Bartošek
Když tě hodí do vody, musíš plavat... U nás, jako v Čečně
A nezáleží, v jakém marastu. Teoreticky i prakticky, doslovně i přeneseně. Může jít o záchranu holé existence, i o školu života.
Jan Bartošek
To ona mě upozornila aneb Za vším hledej ženu!
Že by Donald Trump po dlouhé době (upřímně, neúměrně dlouhé) konečně sundal růžové brýle a prohlédl „zač je Putina loket“? Jeho nedávné „Jdu domů a řeknu první dámě: ͵Víš, dnes jsem mluvil s Vladimirem.
Jan Bartošek
Trojský kůň současnosti aneb Telegramovým agentem snadno a rychle
Agent už dávno nemusí být to, co býval! Tvrdě trénovaný příslušník tajných služeb, za jehož „stvořením“ jsou velké investice, a to rozhodně nejen finanční... Jehož zidealizovaný obraz známe z filmů...
Jan Bartošek
Senior je stejně křehký a zranitelný jako dítě
Jejich osobnost, psychika, (mentální) zralost apod. Svět sám o sobě se může stát velmi snadno a rychle rizikovým místem a svět internetu má v tomto směru potenciál ještě vyšší.
