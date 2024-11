Harris vs. Trump aneb Harris or Trump, that is the question...

Žena vs. muž, demokraté vs. republikáni, demokracie vs. trumpovský populismus...Z takových a podobných versus bych mohl sestavit celý dlouhý seznam,

ze kterého je už od této drobné úvodní ukázky nejspíš více než patrné, kdo má v současných amerických prezidentských volbách mé sympatie. Nejsem americkým voličem, nemám možnost svým hlasem v této záležitosti cokoli ovlivnit, přesto se mě to nadmíru týká, stejně jako kohokoli na této planetě. Amerika, největší ekonomika světa, vojenská velmoc, geopolitická světová jednička s vlivem nalevo i napravo... Země mnoha možností, ale i mnoha extrémů. Její působení na světovou politiku je enormní a zásadní. Otisk amerických nálad ve světě a na dílčích politikách je zřejmý a je samozřejmě i logický. Nezpochybnitelně! Transatlantické vztahy před a po. Víme, jaké byly, a rozhodně ne vždy ideální, takže teď možná s trochou nervozity čekáme, jaké budou po úterku tohoto týdne. Jaká témata budou novou prioritou Bílého domu a jeho nového nájemníka. I když z jejich (obou dvou) dosavadních vyjádření si většinu z nich dokážeme představit, a o to větší obavy to v případě republikánské výhry v některých z nás vyvolává... Jaký dopad bude mít zvolení nového prezidenta/prezidentky na chod NATO, Ukrajinu, ale i konkrétní přístup k řešení mezinárodních bezpečnostních otázek... Jak bude vypadat nová světová bezpečnostní politika... Jak? Jak? Jak? Dnes netušíme, i když z prohlášení obou kandidátů a postojů, které dlouhodobě zastávají, určitou představu máme. Jistotu nikdy nemáme žádnou, a ani to není možné. Jen si tedy uvědomme, kdy jde o demokracii směřující ke skutečné demokracii nebo o demokratickou masku autokracie. Nic nikomu nedat zadarmo a už vůbec ne hlas, důvěru... V těchto volbách padlo pravicové a levicové vidění kandidátů. Jediné relevantní hledisko je bezpečnost. Kdo manipuluje a lže, bude to dělat vždycky. A čím větší bude mít moc, tím víc bude lhát a manipulovat. Kdo útočí na ženy, porušuje zákony a ohrožuje bezpečnost není dobrým člověkem, natož prezidentem. Ať je to v jakékoli zemi. Vše dobré. Americe i nám! Jan Bartošek