Dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk cítí silněji
TGM explicitně neděsil, ani nemaloval věci na růžovo. Zanechal nepřeberné množství moudrých myšlenek, zapsaných „vlastní rukou“ ve vlastních dílech nebo interpretovaných jinými autory. Jen pár dní po připomínce výročí úmrtí TGM bude po 88 letech otevřen dopis s jeho posledními slovy. Synovou rukou zapsaný jeho poslední vzkaz… Rodině? Národu?
Byl prvním prezidentem mezinárodně uznaného nového státu. Byl na tento post zvolen celkem čtyřikrát. Byl filozofem. Byl pedagogem. Byl autoritou. Byl mnoha lidem vzorem. Byl určitě jedinečný, ale jistě si sám byl vědom i své lidské omylnosti. Jako kdokoli jiný… Co TGM představuje pro náš národ a zemi je nezpochybnitelné, byť někdy některými zlehčované. Za mne patří TGM mezi nejvýznamnějších persony naší národní minulosti se silným přesahem do naší státní budoucnosti. Právem!
Pokud si pečlivě přečtete téměř jakýkoli jeho výrok nebo prohlášení, a pořádně se nad tím zamyslíte, musíte uznat, že je v nich velká lidská pravda. Jeho myšlenky a filozofické úvahy se staly klasikou, moudrými citáty, jejichž platnost se potvrzuje i dnes, po více než století. Vracím se k němu v myšlenkách v posledních měsících poměrně často. Co by asi říkal na současné dění? Byl velmi moudrý, možná byl i vizionář, a třeba se i věci v nějakých cyklech opakují… Nejspíš všechno dohromady, každopádně stejně jako v jeho době, i dnes platí jeho „Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“ Tuto typickou masarykovskou moudrost, kdy na cestě za pravdou nešel pro slova daleko, je pak možné propojit s jeho dalšími myšlenkami: „Mravnost je poměr člověka k člověku...“ a „Demokracie pravá spočívá v mravnosti.“ Neboť! „Mravnost dnes znamená do velké míry mravnost politickou. Nedělejme rozdíl mezi politikou a mravností.“ Doplněno o citát z novoročního projevu z roku 1933: „Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými – problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní.“ Myšlenky, obrazně vytržené z času i prostoru, bez uvedení konkrétních situací a zdrojů, dokládají jeho názorovou kontinuitu i kompaktnost. Pro dnešní skutečnosti i souvislosti je stejně tak platné „Podstata demokracie je v administraci a samosprávě. Demokracie není panování.“ A chtělo by se jeho slovy dál pokračovat: „Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.“ To by si měli mnozí každodenně připomínat. TGM věřil, že: „Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.“ A doporučoval prosté, morální a mravné: „Představa o nutnosti chytrácké diplomacie se přežila; lidé počínají chápat, že lež je hloupá a zbytečně komplikuje a zdržuje jednání. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější.“ Je zajímavé propojit několik vybraných masarykovských idejí a na jejich základě se podívat na současnost. Bez prvorepublikové nostalgie, ale s veškerými zkušenostmi té doby zkusit nahlédnout problémy dneška. Znovu se zamyslet nad tehdejšími varováními TGM, jak moc jsou stále nebo znovu aktuální… Vždyť to zkuste sami! Už TGM mj. varoval, že „Diletantismus je rakovina nejen rozumová, ale i mravní, má špatný vliv na charakter…“, stejně jako „Fašismus je anonymní společnost nespokojených a odmítnutých s omezeným ručením k výrobě politických báchorek a lupičských historek...“ nebo „Sovětské Rusko je dům, zbudovaný z papíru, slepeného krví…“. Vidíte rozdíl? Žádný nebo minimální. Bohužel! I po těch letech…
Proto by bylo dobré vzít si z nich ponaučení a řídit se i jeho dalšími doporučeními. Nic není pravdivějšího, než: „Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii…“ nebo „Budoucnost patří střízlivým, totiž těm, kdož se rozhodli pro vyšší, mravnější světový názor a způsob života.“
Vše dobré!
Jan Bartošek
Není to jen 11. září…
Generace pamětníků okamžitě ví, kam datem v titulku směřuji. I po těch 24 letech jsou vzpomínky mrazivě živé. To nejde NIKDY zapomenout a ani NIKDY nesmí být zapomenuto!
Jan Bartošek
Ne, tahle historie se nesmí opakovat!
Nedávno se mi do ruky dostala kniha Carmen Renate Köperové Mezi emigrací a koncentračním táborem, zprostředkovávající rozhovory s pěti lidmi, kteří byli pronásledování nacistickým režimem.
Jan Bartošek
Ošemetná nadsázka aneb Nemístná absurdita politického „humoru“...
Jsou profese, kde je potřeba přemýšlet, než otevřete pusu, koukat za dva rohy, než něco řeknete (napíšete) a nedělat věci, které se z hlediska dobrých mravů, či práva zkrátka dělat nemají atd.
Jan Bartošek
Srpen dvacet sedm let poté...
Rok 1968 byl pro historii naší země naprosto zásadním mezníkem. Na hodně dlouhou dobu, byť... Tehdejší optimisté možná věřili v lepší zítřky, realisté žili spíš přítomností a ve skutečnosti se splnily obavy pesimistů.
Jan Bartošek
Jednou obědové menu, příště třeba strategický dokument
Média se baví, svět se baví, ale v Trumpově administrativě asi tak veselo není. Americko-ruský summit Trump-Putin na Aljašce byl a stále je ostře sledovanou událostí posledních dní,
|Další články autora
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Úplně jinak než průzkumy. U studentů by vyhrálo SPOLU, ANO jen s devíti procenty
Studentské volby u středoškoláků starších 15 let vyhrála koalice SPOLU se ziskem 20,6 procenta...
Tálibán zakázal na univerzitách knihy napsané ženami a výuku lidských práv
Vládnoucí afghánské hnutí Tálibán zakázalo na univerzitách knihy, které napsaly ženy. Afghánské...
Vrtulník s Trumpem měl problém, musel nouzově přistát
Odlet amerického prezidenta Donalda Trumpa z Velké Británie se neobešel bez komplikací. Ve čtvrtek...
Má IQ 77, po brutálních vraždách se z něj stal věřící. Kdo je vrah Vocásek
Dvojnásobný vrah Zdeněk Vocásek je českým rekordmanem v pobytu za mřížemi. Dostal se za ně v roce...
Prodej chaty, 13 m2, Horní Lukavice
Horní Lukavice, okres Plzeň-Jih
2 121 000 Kč
- Počet článků 212
- Celková karma 7,69
- Průměrná čtenost 633x