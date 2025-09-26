Den za úplné odstranění jaderných zbraní
Zuří boje skutečné vojenské, ale i ty politické, a naneštěstí včetně občanských, myšleno mezilidských. Je to smutné čtení 85 let od konce posledního globálního válečného konfliktu. V pátek 26. září by si celý svět měl připomenout tzv. Mezinárodní den za úplné odstranění jaderných zbraní. Již po jedenácté a měl by to udělat hodně nahlas!
V posledních několika málo letech, zejména v souvislosti s ruskou vojenskou agresí na Ukrajině se riziko jaderného konfliktu enormně zvyšuje a termín ‚studená válka‘ není výrazem minulosti, ale realitou. Když byla jen několik málo měsíců po skončení druhé světové války v Evropě, a vlastně jen pár týdnů po kapitulaci posledního agresora tohoto konfliktu (Japonsko, podpis 2. září 1945), dne 24. října založena v San Franciscu Organizace spojených národů, šlo sice možná o euforický akt z poučení, ale hlavně s cílem do budoucna aktivně hlídat, aby se nic podobného nikdy neopakovalo. Mezinárodní mír a bezpečnost jsou alfou a omegou aktivit OSN, což nejde bez intenzivní práce na vytváření a udržování přátelských vztahů mezi národy, podpory dodržování lidských práv, spolupráce při řešení mezinárodních problémů a konfliktů apod. I tomu měl přispět v roce 2013 založený a o rok později poprvé připomínaný Mezinárodní den za úplné odstranění jaderných zbraní.
Celosvětový geopolitický vývoj jde však bohužel poněkud nepříznivým směrem, a o to naléhavější je strategicky a koordinovaně pokračovat v naplňování závazků OSN. Ano, svět zcela bez jaderných zbraní je momentálně spíš chiméra, ale na druhou stranu ani nejde na takový cíl zcela rezignovat! Žijeme skutečně ve velmi složité a třaskavé době, kdy jeden chybný krok politiků může mít dalekosáhlé důsledky pro celé lidstvo.
Byli jsme jedním z 51 zakládajících států OSN a byla to pro nás čest. Stali jsme se znovu členem OSN i po rozdělení republiky, kdy oba nástupnické státy musely znovu požádat o přijetí. A byla to pro nás opět čest. Čest, nesoucí se ruku v ruce se zodpovědností a určitými povinnostmi. Od znovupřijetí ČR v lednu 1993 vystoupili na půdě OSN všichni naši prezidenti a v souvislosti s nedávným proslovem současné hlavy českého státu Petra Pavla po letech opět pociťuji hrdost. „Po Václavu Havlovi druhý nejlepší polistopadový prezident“, „skvělý projev“ nebo „takhle vypadá suverénní a hodnotová politika“ aj. Takové reakce na obsah a formu vystoupení nejvyššího reprezentanta českého národa a jeho politické garnitury zvyšují náš kredit v celé této události.
Mezinárodní pohled je ale jedna věc, je potřeba podobně hodnotově přistupovat i k naší domácí politice. Zkouška takové občanské kredibility nás čeká už za několik málo dní… Neohrozme dosavadní svobodu a demokracii, opačný směr je cestou do pekel!
Jan Bartošek
Dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk cítí silněji
Masarykovské moudro, tak aktuální v současné době! Byť pesimistu „zaujme“ silnější dopad zlého, je třeba zdůraznit pohled optimisty, který z této myšlenky „zafixuje“ převahu dobrého, a soustředit se na tuto část vzkazu!
Jan Bartošek
Není to jen 11. září…
Generace pamětníků okamžitě ví, kam datem v titulku směřuji. I po těch 24 letech jsou vzpomínky mrazivě živé. To nejde NIKDY zapomenout a ani NIKDY nesmí být zapomenuto!
Jan Bartošek
Ne, tahle historie se nesmí opakovat!
Nedávno se mi do ruky dostala kniha Carmen Renate Köperové Mezi emigrací a koncentračním táborem, zprostředkovávající rozhovory s pěti lidmi, kteří byli pronásledování nacistickým režimem.
Jan Bartošek
Ošemetná nadsázka aneb Nemístná absurdita politického „humoru“...
Jsou profese, kde je potřeba přemýšlet, než otevřete pusu, koukat za dva rohy, než něco řeknete (napíšete) a nedělat věci, které se z hlediska dobrých mravů, či práva zkrátka dělat nemají atd.
Jan Bartošek
Srpen dvacet sedm let poté...
Rok 1968 byl pro historii naší země naprosto zásadním mezníkem. Na hodně dlouhou dobu, byť... Tehdejší optimisté možná věřili v lepší zítřky, realisté žili spíš přítomností a ve skutečnosti se splnily obavy pesimistů.
