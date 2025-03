Zelenský: Putin je zabiják

Jednání Volodymyra Zelenského s Donaldem Trumpem skončila bez výsledku. Zelenský označil Vladimira Putina za zabijáka a Trump mu doporučoval více uctivosti.

Donald Trump se po jednání s Volodymyrem Zelenským vyjádřil o Zelenském takto:

„Vyhodnotil jsem, že prezident Zelenskyj není připraven na mír, bude-li jeho součástí Amerika,“ uvedl Trump na své sociální síti Truth Social. „Zneuctil Spojené státy americké v jejich milované Oválné pracovně. Může se vrátit, až bude připravený na mír,“ řekl Trump.

Za Zelenského se postavil Emmanuel Macron, naši politici reagovali i takto: „Takto se nechová prezident USA, ale gauner,“ reagoval Jan Bartošek (KDU-ČSL) na Trumpovo vyjádření o Zelenském. Podle Marka Ženíška (TOP 09) nelze být na straně Ukrajiny i Ruska.S reakcí přišel i ministr vnitra Vít Rakušan (KDU-ČSL). „Z toho, co jsme z jednání v Oválné pracovně mohli vidět, není připraven si podmínky míru nechat diktovat od dua Trump-Putin, které spojuje jedno: oba si chtějí z Ukrajiny něco urvat. Území, nerosty,“ napsal na X. Podle něj Zelenskyj ze schůzky odešel jako morální vítěz.Válka na Ukrajině tak zřejmě bude pokračovat se všemi riziky, které z této války mohou vyplynout.

Podíval jsem se samozřejmě na názory čtenářů iDnes.cz a přes 95 % hovoří o Trumpovi jako o viníku a podporují Zelenského za to, že nepodlehl diktátu Trumpa. Jen málo kdo uvažuje o budoucnosti války na Ukrajině v celosvětovém kontextu. A když už někdo takto zauvažuje, je označen za zbabělce a ruSSáka.

Docela by mne v této souvislosti zajímalo, co se bude dít na schůzce o Ukrajině, kterou organizuje britský premiér Keir Starmer. Byl to on a před ním Macron, kteří u Trumpa „předjednávali“ cestu Zelenského do USA. Údajně se Macron zasloužil i o to, že Trump byl vůbec ochotný se se Zelenským setkat.

Ruská agrese proti Ukrajině tak má další politicky významný zvrat. Trump teď zřejmě bude říkat, že udělal vše proto, aby válka skončila, a další možná jednání s Ruskem se tak zřejmě povedou jenom v bilaterální rovině. V Istanbulu se sešli zástupci USA a Ruska. Americké ministerstvo zahraničí proto předem uvedlo, že čtvrteční jednání se budou týkat například počtu zaměstnanců nebo víz. „Aby bylo jasné, na programu nejsou žádná politická ani bezpečnostní témata. O Ukrajině se jednat nebude,“ řekl před schůzkou mluvčí americké diplomacie.

Poté, co došlo ke krachu jednání Zelenského s Trumpem si jen stěží dokáži představit , že se rusko-americká jednání budou zabývat válkou na Ukrajině. Znovu se musím vrátit k situaci na Ukrajině před nástupem Donalda Trumpa. Z USA jsme ze strany Joe Bidena slyšely jenom samé dobré zprávy o americké podpoře. Biden ale rovněž vždy vylučoval jakékoliv zapojení vojáků USA do řešení konfliktu. Představa, že Trump na Ukrajinu americké vojáky pošle, je tak zcela mimo realitu.

Připomeňme si, že Trump už donutil Izrael jednat s Hamásem a probíhá výměna rukojmích za vězněné Palestince v poměru cca 1:100. Izrael je stoprocentně na straně USA a potvrdil to i svým hlasováním proti rezoluci, která Rusko označila za agresora na Ukrajině a naopak podpořil americkou rezoluci vyzývající k míru. Jednání s Hamásem probíhají, i když se o Hamásu stále u nás hovoří jako o teroristické organizaci, a to oprávněně. Nicméně, realita je bohužel taková, že ani rok a půl války s Hamásem nepřinesl do Gazy pád Hamásu a ten stále demonstruje svou moc při předávání rukojmích. I tady platí, že demokratický Izrael musí jednat s teroristy a zabijáky, protože arabské země Hamás nikdy jako teroristickou organizaci neprohlásí. Situace je tam v podobném „patu“ jako na Ukrajině. Zelenský ale není Benjamin Netanjahu. Stále se domnívá, že s Trumpem něco uhraje, když mu bude odporovat a bude odmítat s Putinem jednat.

Závěr: Válka na Ukrajině nemá řešení, které by zajistilo Ukrajině získat kontrolu nad všemi okupovanými oblastmi včetně Krymu. Západ nebyl ochoten poslat na podporu Ukrajiny vojáky za Bidena, a o to více je nebude moci poslat za Trumpa. Navíc bude EU pod tlakem dovozních cel do USA, a to může dále oslabit její ekonomický růst. Vždyť i u nás se dnes HDP zvyšuje jen díky spotřebě domácností a průmysl vlivem německé stagnace stagnuje rovněž. Západ jako „hráz demokracie“ je dnes v tak obrovské krizi, že svět už fakticky dávno není unipolární s jedinou jasnou velmocí – USA. A pokud EU chce zvyšovat konkurenceschopnost s cíli Green Dealu, je to úplný kontrapunkt.