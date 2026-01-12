Západu (ne)hrozí válka, ale rozklad systému ano
Pan Pavel Rudolf svůj komentář začíná těmito slovy: V posledních měsících se v médiích i na sociálních sítích objevují dva protichůdné narativy.
- Podle jednoho je Rusko ekonomicky na kolenou a válka brzy skončí sama od sebe.
- Podle druhého je Rusko natolik nebezpečné, že přímý konflikt s Evropou je jen otázkou času.
Oba pohledy mají společné jedno: jsou zjednodušené. A právě zjednodušování reality je jedním z hlavních nástrojů moderní informační války.
Samozřejmě, že tato krajní stanoviska jsou neuvěřitelně zjednodušená, použil bych spíše slovo lživá, nicméně, existuje jeden naprosto zásadní „problém“ západní propagandy v otázce Ruska a jeho agrese proti Ukrajině. Tím zásadním problémem totiž nejsou ruské „dezinformace“, jak se ruská stanoviska líčí. To ostatně nejsou primárně ani dezinformace. Primárně jde o ruskou propagandu, která vyzdvihuje snahu Západu Rusko „zničit“, například tím, že se Ukrajina stane členem NATO. To je samozřejmě téma do diskuse, ale rozhodně to není hlavní slabina západní propagandy. Hlavní slabinou západní propagandy proti Rusku jsou bohužel vlastní výroky různých „expertů“ na budoucí vývoj ruské agrese proti Ukrajině, které nalézají prostor v médiích.
Pan Rudolf definuje několik bodů, jak bychom měli poznat, že článek či komentář neslouží informování, ale rozkladu. A v bodě 2. pak Rudolf píše:
2. Kdy jde o neustálé vyvolávání strachu nebo cynismu
Buď má čtenář nabýt dojmu, že je ohrožen a bezmocný, nebo že všechno je směšné a zbytečné řešit. Obě polohy vedou ke stejné věci: k pasivitě a pocitu bezmocnosti a malosti.
A tak se podívejme na to, co říkají evropští politici a generálové, a to například němečtí:
Německý ministr obrany Boris Pistorius prohlásil, že Rusko může napadnout NATO už v roce 2028. Připomněl zároveň slova některých německých historiků, podle kterých mohlo být poslední mírové léto dokonce už letos. Německý ministr obrany uvedl, že Rusko se snaží o modernizaci své armády. Vojenští analytici předpokládali, že by mohlo napadnout NATO v roce 2029. „Nyní však slýcháme odhady, které poukazují na možnou eskalaci již v roce 2028. A někteří vojenští historici se dokonce domnívají, že jsme již prožili poslední mírové léto,“ řekl v rozhovoru pro německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung .
A pokud německý ministr obrany se odvolává na „analytiky“, tak také nemusíme chodit daleko a můžeme zůstat v Německu: Generál Carsten Breuer, generální inspektor německé armády (bundeswehr), se domnívá, že bude Rusko do roku 2029 „schopné rozsáhlého útoku konvenčními zbraněmi i na území NATO“. Píše o tom server Novinky.cz s odkazem na německý deník Welt.
A co stanovisko dalšího „experta“, tentokrát z Velké Británie: Rusové Putina brzy svrhnou, míní britský expert. Mír očekává v letošním roce Tvrzení Donalda Trumpa, že mírová dohoda na Ukrajině je z 95 % hotová, vyvolalo v Moskvě zjevnou paniku, píše na webu The Telegraph Hamish Stephen de Bretton-Gordon, komentátor a bývalý důstojník britské armády. Panika se podle něj v Kremlu projevila typickým způsobem, tedy hrubou dezinformací, nepravděpodobnými příběhy a stále zoufalejším chováním.
To jsou jen tři příklady západní propagandy ve vztahu k ruské agresi na Ukrajině. A tyto tři příklady jsou „krásným“ příkladem, o kterém pan Rudolf píše jako o „vyvolávání strachu nebo cynismu“.
Když navíc nyní slyšíme zásadní slova amerického prezidenta o tom, že Grónsko bude patřit USA a dánská premiérka hovoří o tom, že by to byl „konec NATO“ - Zájem amerického prezidenta Donalda Trumpa o převzetí Grónska je myšlen vážně, upozorňuje dánská premiérka Mette Frederiksenová. Připomněla, že Dánsko a Grónsko jeho ambici odmítly. „Pokud Spojené státy zaútočí na jinou zemi NATO, bude konec všemu,“ dodala. Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen odmítl srovnávání Grónska s Venezuelou.- je na další „cynismus“ bohatě zaděláno.
Jak je i z tohoto patrné, vyvolávání strachu nebo cynismu je něco, co vychází přímo z politiky jediné západní supervelmoci – USA – a je přiživováno „experty“ svého druhu v Evropě.
Evropské státy NATO mezitím jednají s Ukrajinou o bezpečnostních zárukách pro tuto napadenou zemi a „překvapivě“ dospívají k závěru, že se bude muset jednat i s Ruskem. Nastal čas, aby Evropa začala o válce na Ukrajině jednat také s Ruskem. V pátek to prohlásila italská premiérka Giorgia Meloniová. Zároveň se vyslovila pro vytvoření funkce evropského zvláštního vyslance, který by Evropě umožnil hovořit jedním hlasem. Podpořila tak názor francouzského prezidenta, že je s Ruskem nutné jednat. Kromě toho se údajně evropské země chystají na možné zabrání Grónska USA. Polsko, Německo a Francie podle francouzského ministra zahraničí Jeana-Noëla Barrota budou v rámci takzvaného Výmarského trojúhelníku probírat Grónsko. Chtějí zabránit ovládnutí ostrova Spojenými státy. A v této souvislosti se přímo „nabízí“ považovat v souladu s našimi „zásadními“ podporovateli Ukrajiny Meloniovou a Macrona za „rusofily“??
Výše uvedené je tedy jednoznačným důkazem toho, že je to Západ, který si evidentně alespoň na straně Evropy a EU zvláště nechce připustit, že lakování věcí pro Západ na růžovo ať už ve vztahu k USA, Rusku nebo k Ukrajině, nefunguje. Hrozí nám tedy bohužel krize mezi USA a EU, v níž se EU dostává jasně do podřízenosti (viz „dohoda“ o clech). Snaha o to strašit Ruskem je sice také patrná zejména z Německa, ale už nezabírá. Souhlasím tak tedy plně s panem Rudolfem, že výše uvedené výroky západních představitelů neslouží k informování, ale k vyvolávání strachu nebo cynismu. Jednota Západu je značně oslabena a podle toho také vypadá mezinárodní situace.
Jan Bartoň
Po Grónsku přijde na řadu Antarktida?!
Velmi trefný článek o politice USA vůči EU napsal Milan Vodička. Mnozí ho podezírají ze šíření americké propagandy, ale je to pouze a jenom realita „Trumpova světa“
Jan Bartoň
Obchod: Venezuela za Ukrajinu
Podle listu The New York Times se už před sedmi lety kuly plány na změnu režimu ve Venezuele za změnu režimu na Ukrajině mezi USA a Ruskem. Nijak zvlášť to nepřekvapuje.
Jan Bartoň
„Fašista“ Turek do vlády nepatří a další zábavné poznámky k vládě
Pan David Zápal naprosto zdrcujícím způsobem kritizuje vládu Andreje Babiše na příkladu jmenování Filipa Turka na ministra životního prostředí. Stojí za to se s tím „poprat“?!
Jan Bartoň
Maduro v americké vazbě
Venezuelský prezident Nicolás Maduro je ve vazbě v New Yorku. Byl zajat a unesen do USA během vojenského zásahu americké armády ve Venezuele.
Jan Bartoň
Na Rusko se musí rusky! A na USA americky?
Již dlouho jsem nečetl tak „zásadní“ článek jako ten Viléma Baráka o Rusku. Jeho zásadní věty jsou na jeho konci a vlastně i v nadpisu.
