Zadržení Jiřikovského – Blažkovi připomíná „padesátá léta“
Další díl bitcoinové kauzy spustil policejní zátah, po němž byl Tomáš Jiřikovský zadržen a byla na něho uvalena vazba. Pavel Blažek, bývalý ministr spravedlnosti, k tomu napsal toto:
Když chcete na někoho bez přítomnosti třetích osob, zejména advokáta, činit nátlak, uděláte nečekaný zátah a máte ho na pár hodin „ pro sebe „. Pěkně vystrašeného. A když vystrašeného. A aby tento Váš úmysl nikoho nenapadl, uděláte to s pořádným mediálním humbukem a necháte obratem zveřejnit, co všechno jste u něj našli. Vámi vybuzená davová nenávist Vám pak zajistí alibi pro „nakládání“ s tímto „darebákem“ (fuj!) nejen pro tuto chvíli.
P.S. Podobnost s jedním známým případem není vůbec náhodná.
Blažek v Jiřikovském evidentně vidí oběť systému a stěžuje si obecně na postup státních institucí. A pokračuje:
„A protože pan domácí žádného politika nikdy neviděl a nezná, neměl co ,dát’, byl ,drzý’ a lhát podle ozbrojencova návrhu nechtěl, výsledkem byla vazba a pořádná trestní sazba,“ pokračoval exministr. Dodal, že jde o „šeredný příběh“ jako z 50. let.
Jiřikovský a „padesátá léta“ ? To je další Blažkova groteskní minela.
Podle médií se při zátahu na Jiřikovského zajistilo mnoho zajímavých „věcí“. Policie během zásahu podle iRozhlasu našla v domě dvě bedny plné eur. Podle Deníku N bylo v bednách přibližně 30 milionů korun v eurech. (zvýrazněno autorem) Policie zároveň na místě zadržela několik kryptopeněženek. Státní zastupitelství pak potvrdilo, že se současné šetření týká i bitcoinů, které Jiřikovský daroval ministerstvu spravedlnosti v březnu tohoto roku. „V rámci prováděných zajišťovacích úkonů policejní orgán mimo jiné rozhodl i o zajištění bitcoinů Ministerstva spravedlnosti v peněžence Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jako výnosu z trestné činnosti,“ uvedl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun.
Co se „podobnosti s jedním známým případem“ , jak píše Blažek týče, nevzpomínám si konkrétně na nic. Asi by to chtělo pustit se do hledání na internetu a na něco bych možná i narazil. Mně ovšem na celé bitcoinové kauze naprosto „šokuje“ (dávám do uvozovek záměrně), jak bývalý ministr spravedlnosti celou kauzu pojímá.
Vzpomeňme, jak Blažek přijetí daru obhajoval jako významnou pomoc jakýmsi „obětem“. Jak o využití pro „dobré účely“ hovořil i pan premiér a jak to během 24 hodin dopadlo – Blažek rezignoval a Petr Fiala prohlásil, že „stát mohl být zneužit při legalizaci výnosů z trestné činnosti“.
Dokonce i nástupkyně Blažka Eva Decroix na „síti“ Blažka setřela, že jí jsou jeho moudra platná jako „mrtvému zimník“. Decroix ostře na Blažka: Hele, Pavle! Tvoje moudra jsou nám platná jak mrtvému zimník. Až tak daleko to dospělo mezi kolegy na ministerstvu??
V zásadě je naprosto „neuvěřitelné“, že se Blažek Jiřikovského tak zásadním způsobem zastává a vidí v jeho zatčení svévolný či dokonce protiprávní jednání státu. On zřejmě kde kdo má doma přes milion EUR v hotovosti a zcela jistě je nabyl „poctivou prací“.
Takže závěr je vlastně stále stejný – podnět k prohlídce u Jiřikovského měl dát už Blažek, když dostal onu „nabídku na dar“. Dnes se zastává člověka, který se živí „všelijak“ a je zadržen proto, že by mohl mařit vyšetřování svých aktivit. A rýsuje se dokonce i to, že onen „dar“ nakonec způsobí finanční újmu státu. Marně si lámu hlavu, co se stalo Blažkovi, který se vždy vyznačoval „dobrým nosem“ na kauzy všeho druhu, že do této šlamastyky stát zatáhl.
Jan Bartoň
Vědma Lucie, aneb jak jsem se zmýlil?
V magazínu Ona Dnes je rozhovor s Lucií Kavalírovou, alias vědmou. Tu „vědmu“ jsem nejprve zcela přehlédl a podle doprovodného podtitulku jsem očekával článek o „kvótách“ pro ženy.
Jan Bartoň
Aljaška – setkání dvou „diktátorů“
15.8.2025 se na Aljašce sejdou prezidenti USA a Ruska, aby jednali o Ukrajině a světovém řádu. Ruský prezident je už u nás dávno označován za diktátora, americký už je jako diktátor označován také.
Jan Bartoň
Gaza a Ukrajina – nic nejde podle „plánu“?
Dva nejkrvavější konflikty dnešního světa pokračují a v zásadě nejde nic podle plánu – Palestinský stát chce podpořit progresivní Západ, Rusko podpoří USA.
Jan Bartoň
Předvolební sliby jsou vždycky „lákavé“
Vracím se k předvolebním slibům z roku 2021. Ukazuje se, že sliby se krásně prezentují a realita je pak poněkud „skromnější“.
Jan Bartoň
Eva Decroix = -160000 Kč
Už jsem nevěřil, že lze o bitcoinové kauze napsat něco neotřelého a nového. Ale jak čas běží, je stále co „obdivovat“.
