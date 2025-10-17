Vzniká vláda národní ostudy – ta odcházející byla príma?
Pokud se komentář dostane do roviny téměř absurdní, stojí za to ho stejným způsobem „setřít“. Alex Švamberk napsal komentář ke vznikající vládě pod titulkem: KOMENTÁŘ: Vzniká vláda národní ostudy . Vše se točí kolem kauz Filipa Turka, který toho má za sebou skutečně hodně. Jeho možná účast ve vládě je samozřejmě krásnou příležitostí pro nás, ostatní, co jsme „slušně vychovaní“, abychom si „odplivli“. Turek je Enfant terrible české politiky a udělal toho tolik kontroverzního, že s jeho účastí ve vládě snad už vážně nepočítají ani Motoristé sobě. Zda by to byl důvod k tomu, aby nás ostatní státy přehlížely, jak autor komentáře tvrdí a dokonce by „ani ruku nepodaly“, je nadsázka nehodná komentáře.
Zažili jsme ostatně tvrdé odsudky v komentářích na italskou premiérku Giorgii Meloniovou co by fašistku a dnes je ticho po pěšině, že ano. Meloniová se začala v politice angažovat už ve svých patnácti letech, kdy vstoupila do Italského sociálního hnutí, které založili fašisti a bývalí spolupracovníci Benita Mussoliniho. „Tehdy byla fašistka, chválila Mussoliniho, mluvila o něm jako o největším státníkovi, kterého Itálie ve dvacátém století měla,“ popisuje Houska. Dnes podle něj ale oslovila voliče zejména tím, že „nebyla u moci“.(2022) A dnes je tato „fašistka“ respektovanou političkou, která pomáhá EU s Donaldem Trumpem(ten jí obdivuje!).
A co další perla z pera Švamberka: Ona ostatně celá vznikající vláda pravděpodobně nebude vzbuzovat bůhvíjaký obdiv. Ministra životního prostředí, který odmítá, že by za oteplováním stála lidská činnost, nebude brát nikdo vážně. A to také znamená, že neprosadí, ani odložení systému emisních povolenek ETS 2, ani změnu pravidel pro výstavbu nových bytů, které musejí být bezemisní, a tudíž dražší.
Problém je v tom, že vliv kysličníku uhličitého na klima nemá s faktickou vědou (termodynamikou) nic společného a je to teorie dnes prosazovaná politiky, kteří vědě fakt nerozumí. A existuje stále dost vědeckých prací, které tuto teorii na základě termodynamických dat zpochybňují. Vliv člověka na globální oteplování je nižší, než se předpokládalo - Naše voda Ano, dnešní politici, tedy ti správní a čestní, stoprocentně na vliv člověka na klima věří. Možná se dočkáme toho, že lidstvo ovlivňuje i změnu magnetického pole Země. V magnetickém poli Země roste díra. Může to mít katastrofální následky.
A Švamberk končí s „nadhledem“?! My se můžeme těšit, že jsme zase v něčem dobří a mezi bizarními režimy se neztratíme, když ve fotbale prohrajeme s Faerskými ostrovy. Tuhle ostudu nesmaže ani jmenování ministra sportu bez portfeje, který mizérii našich čutálistů nevyřeší.
Inu, vláda národní ostudy ještě nevznikla a už může za porážku „čutálistů“! To je „zlatý hřeb“ Švamberkova komentáře.
Závěr je tedy zřejmý. V demokracii, kterou tu zatím stále máme, si skutečně každý může psát co chce. Problém je ale jasný – opět tu máme názory „správné“ a „nesprávné“. A když máte názory „nesprávné“, vyhrabe se na světlo boží kdeco. A když máte názory správné, je vám „správnými komentátory“ odpuštěno i to, když děláte „nepěkné věci“ (Dozimetr, Bitcoiny).
Jan Bartoň
Gaza: Komentář a zprávy se „poněkud rozcházejí“
Přečetl jsem si komentář Milana Vodičky o tom, jak se Izrael spojil s Araby za zády Hamásu a jak EU „vyměkla“ a pochvalné komentáře čtenářů. Hned „vedle“ se ale píše něco jiného.
Jan Bartoň
Nesmazaný svět Filipa Turka
Pod titulkem „Odhalujeme smazaný svět Filipa Turka“ uveřejnil Deník N článek, který označuje Filipa Turka jako příznivce rasismu, a to na základě jeho statusů na sociálních sítích z minulosti.
Jan Bartoň
Fiala prohrál, a to je vše
Dramatická změna, jak jí ohlašují některé titulky, je daleko od reality. Koalice SPOLU podle předpokladů prohrála a její porážka je milosrdnější, než se nakonec předpokládalo.
Jan Bartoň
Spojenci půjdou přes nás na Rusy
Přečetl jsem si víceméně konsternovaně názory našeho „experta“ na válku s Ruskem a také jsem „zabloudil“ do názorů čtenářů. Žijeme de facto v době válečných příprav s tím, že jaderné zbraně „neexistují“.
Jan Bartoň
Jak jsem si udělal dotazník koho volit a jak to dopadlo
Několikrát jsem v průběhu letošní kampaně udělal průzkum koho volit v nadcházejících volbách a vyplnil testy krátké i dlouhé. Byl jsem z výsledku doslova „v šoku“.
