Výdaje na obranu – politika a zase politika

Horké téma výdajů na obranu se opět dostalo do fáze „přesvědčování přesvědčených“ a ignorování skutečnosti. Česká republika dosáhla výdajů 2% HDP díky započtení „obranných výdajů“ jiných ministerstev.

Současná kampaň veřejnoprávní televize o výdajích na obranu je pozoruhodná tím, že si protiřečí. Vychvaluje se plnění výdajů na obranu za vlády Petra Fialy a kritizuje se „nedostatečný rozpočet“ na obranu vlády Andreje Babiše.

Podívejme se proto očima statistiky na poslední čtyři roky vlády Petra Fialy a schváleného rozpočtu na rok 2026 vlády Andreje Babiše. Zásadní rozdíl je jen jeden. Dosluhující vláda Petra Fialy navrhla na rok 2026 výdaje na obranu ve výši 175 miliard korun, a ta Babišova si nechala schválit stejnou výši jako v roce 2025.

Následující tabulka uvádí výdaje na obranu a HDP Česka za roky 2022-2026 (2026 je HDP samozřejmě predikováno odhadem)

HDP a výdaje ministerstva obrany v miliardách Kč 2022/2026

Roky20222023202420252026
Hrubý domácí produkt v mld Kč7 049, 8727 659 ,6558 058 ,1588 542, 2849000
Výdaje ministerstva obrany v mld Kč89 ,100111,800151,200154,400154
% HDP1,261,461,881,811,71

Data z tabulky jsou převzata z Českého statistického úřadu a Ministerstva financí.

Z tabulky je patrné, že Fialova vláda výrazně zvýšila rozpočet MO v roce 2024, rok 2025 znamenal pro MO mírný pokles. Jak v případě 2024 tak v případě roku 2025 Česko „splnilo“ výdaje 2 % HDP na obranu podle závazku k NATO pouze se započtením výdajů dalších ministerstev. Pokud se dnes tvrdí, že Trumpova administrativa uznává jen výdaje MO, touto optikou neplnila 2 % HDP ani vláda Fialova.

Dále je nutné vzít do úvahy i schodek rozpočtu. Protože Babišova vláda naplánovala na rok 2026 výdaje ministerstev vesměs nižší, než byly výdaje ministerstev za rok 2025 podle rozpočtu Fialova kabinetu, a na rok 2026 předpokládá větší deficit, než plánovala vláda Fialova (alias Stanjura), musel návrh rozpočtu na rok 2026 z dílny Stanjury předpokládat asi o 50 miliard větší příjmy státního rozpočtu, než předpokládá návrh Schillerové. Větší deficit tedy není důsledkem „rozhazování“ Babišova kabinetu, ale vzniká tím, že předpokládá nižší příjmy. Schillerová to označuje slovem „reálný“ rozpočet.

Vše, co se kolem toho vytváří na ČT není nic jiného než mlžný závoj manipulace s čísly a zamlčováním faktů.

V žádném případě ale rozpočet Babišova kabinetu nepovažuji za skvělý výtvor, ale skutečně odpovídá spíše černému vývoji příjmů a výdajů. Navíc, válka na Středním východě vnesla do světové ekonomiky obrovský šok v podobě zvýšení ceny energií – nafty a plynu. Jak se píše, objektivně z toho těží Rusko a, to se zamlčuje, i USA. Samozřejmě, ta válka dříve nebo později skončí a ceny se budou „stabilizovat“. Ale i tak se očekává mírné snížení růstu HDP a vyšší inflace.

Závěr: Rozpočet Babišova kabinetu na rok 2026 počítá s nižšími výdaji na obranu asi o 0,1 % HDP oproti skutečnosti roku 2025. Proti návrhu rozpočtu MO Fialova kabinetu na rok 2026, je Babišův rozpočet menší téměř o 0,3 % s tím, že by ale schodek rozpočtu Babišova kabinetu byl místo nynějších 310 mld Kč větší o 21 mld Kč ve výši 331 mld Kč. Tak hovoří čísla, a ta, jak známo, nelžou.

Autor: Jan Bartoň | úterý 24.3.2026 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 5x

Válka s Íránem – je chybné kritizovat Trumpa a Netanjahua?

Válka proti Íránu a Hizballáhu má u nás zatím jen cenový šok u benzinových pump. Je však skutečně vše tak jasně černobílé v této válce, která stojí nejen miliardy dolarů, ale opět v ní umírají lidé?

19.3.2026 v 8:00 | Karma: 14,94 | Přečteno: 309x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Další poplašná zpráva: Rotace Země „zpomalila"

Pod titulkem „Rotace Země za posledních 20 let výrazně zpomalila, tvrdí studie. Dopady mohou být nepříjemné“ se CNN opět zařadila mezi průkopníky poplašných zpráv o vlivu lidské civilizace na Zemi.

16.3.2026 v 8:00 | Karma: 24,54 | Přečteno: 476x | Diskuse | Společnost

Jan Bartoň

Rozpočet 2026: Dva rozpočty – několik otázek

Zabrousil jsem na stránky Ministerstva financí a nalezl jsem návrh rozpočtu připravený vládou Petra Fialy a návrh rozpočtu schválený poslaneckou sněmovnou vládě Andreje Babiše. Je to poněkud matoucí čtení.

13.3.2026 v 8:00 | Karma: 26,62 | Přečteno: 1081x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Lipavský: 3. světová válka už začala

Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský se v pořadu Partie na CNN Prima News vyjádřil tak, že se „nebojí říct, že třetí světová válka už začala“. Opakuje tak tvrzení Volodymyra Zelenského, který to řekl před pár týdny také.

10.3.2026 v 8:00 | Karma: 34,91 | Přečteno: 2038x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Otázky Václava Moravce u konce – bohužel z mého pohledu pozdě

Václav Moravec oznámil konec svého pořadu Otázky Václava Moravce alias OVM. Tento pořad už ztratil své krédo před drahným časem a bude na vedení ČT jak tomuto formátu vrátit pošramocenou pověst.

9.3.2026 v 8:00 | Karma: 26,55 | Přečteno: 592x | Diskuse | Politika
