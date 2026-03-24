Výdaje na obranu – politika a zase politika
Současná kampaň veřejnoprávní televize o výdajích na obranu je pozoruhodná tím, že si protiřečí. Vychvaluje se plnění výdajů na obranu za vlády Petra Fialy a kritizuje se „nedostatečný rozpočet“ na obranu vlády Andreje Babiše.
Podívejme se proto očima statistiky na poslední čtyři roky vlády Petra Fialy a schváleného rozpočtu na rok 2026 vlády Andreje Babiše. Zásadní rozdíl je jen jeden. Dosluhující vláda Petra Fialy navrhla na rok 2026 výdaje na obranu ve výši 175 miliard korun, a ta Babišova si nechala schválit stejnou výši jako v roce 2025.
Následující tabulka uvádí výdaje na obranu a HDP Česka za roky 2022-2026 (2026 je HDP samozřejmě predikováno odhadem)
HDP a výdaje ministerstva obrany v miliardách Kč 2022/2026
|Roky
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Hrubý domácí produkt v mld Kč
|7 049, 872
|7 659 ,655
|8 058 ,158
|8 542, 284
|9000
|Výdaje ministerstva obrany v mld Kč
|89 ,100
|111,800
|151,200
|154,400
|154
|% HDP
|1,26
|1,46
|1,88
|1,81
|1,71
Data z tabulky jsou převzata z Českého statistického úřadu a Ministerstva financí.
Z tabulky je patrné, že Fialova vláda výrazně zvýšila rozpočet MO v roce 2024, rok 2025 znamenal pro MO mírný pokles. Jak v případě 2024 tak v případě roku 2025 Česko „splnilo“ výdaje 2 % HDP na obranu podle závazku k NATO pouze se započtením výdajů dalších ministerstev. Pokud se dnes tvrdí, že Trumpova administrativa uznává jen výdaje MO, touto optikou neplnila 2 % HDP ani vláda Fialova.
Dále je nutné vzít do úvahy i schodek rozpočtu. Protože Babišova vláda naplánovala na rok 2026 výdaje ministerstev vesměs nižší, než byly výdaje ministerstev za rok 2025 podle rozpočtu Fialova kabinetu, a na rok 2026 předpokládá větší deficit, než plánovala vláda Fialova (alias Stanjura), musel návrh rozpočtu na rok 2026 z dílny Stanjury předpokládat asi o 50 miliard větší příjmy státního rozpočtu, než předpokládá návrh Schillerové. Větší deficit tedy není důsledkem „rozhazování“ Babišova kabinetu, ale vzniká tím, že předpokládá nižší příjmy. Schillerová to označuje slovem „reálný“ rozpočet.
Vše, co se kolem toho vytváří na ČT není nic jiného než mlžný závoj manipulace s čísly a zamlčováním faktů.
V žádném případě ale rozpočet Babišova kabinetu nepovažuji za skvělý výtvor, ale skutečně odpovídá spíše černému vývoji příjmů a výdajů. Navíc, válka na Středním východě vnesla do světové ekonomiky obrovský šok v podobě zvýšení ceny energií – nafty a plynu. Jak se píše, objektivně z toho těží Rusko a, to se zamlčuje, i USA. Samozřejmě, ta válka dříve nebo později skončí a ceny se budou „stabilizovat“. Ale i tak se očekává mírné snížení růstu HDP a vyšší inflace.
Závěr: Rozpočet Babišova kabinetu na rok 2026 počítá s nižšími výdaji na obranu asi o 0,1 % HDP oproti skutečnosti roku 2025. Proti návrhu rozpočtu MO Fialova kabinetu na rok 2026, je Babišův rozpočet menší téměř o 0,3 % s tím, že by ale schodek rozpočtu Babišova kabinetu byl místo nynějších 310 mld Kč větší o 21 mld Kč ve výši 331 mld Kč. Tak hovoří čísla, a ta, jak známo, nelžou.
Jan Bartoň
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...
