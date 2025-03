Volební výsledek SPOLU bude 30%?

Josef Mlejnek se pustil do diagnózy koalice SPOLU pro letošní volby. Velmi správné postřehy zakončil větou, že SPOLU může dosáhnout na 30 %. Zajímavé, co říkáte.

SPOLU, ovšem v rozhrkaném autobusu. Nabízí se ale jiná alternativa ke svezení?

Tak nazval svou úvahu k letošním volbám do poslanecké sněmovny komentátor Josef Mlejnek. Dejme mu proto nejprve slovo a posuďme, zda závěr jeho komentáře je či není realistický.

1) Úvod

Před parlamentními volbami 2021 vyrukovala koalice SPOLU s volebním autobusem, na jehož bocích se vyjímala „svatá trojice“ neboli tváře předsedů tří koaličních stran, Petra Fialy, Markéty Pekarové Adamové a Mariana Jurečky. Letos o hlasy voličů zabojuje formálně sice stejná, leč v mnohém odlišná sestava. Hérakleitovo „nevstoupíš dvakrát do stejné řeky“ na ni lze ilustrovat skoro čítankově.

Autor slibně rozjíždí svůj komentář a je to trefný postřeh. Ve stejné řece jako v roce 2021 zcela jistě neplaveme, nicméně ten, kdo se tak tváří a slibuje , že už má „zkušenosti“ a nyní to prostě bude „naprosto jiné“ a budeme koukat, tak tomu není pomoci.

2) Předvolební autobus SPOLU 2025

S jednou gumou píchlou s několika rozbitými skly, by se bus dýchavičně snažil překonat stoupání za řevu a klepání špatně seřízeného motoru a v oblacích načernalého kouře z výfuku. Odrážel by tudíž daň za vládnutí, ale též chyby představitelů Spolu, výrazně zhoršenou geopolitickou situaci a rovněž trochu smůly.

Opět trefný postřeh s tím, že ten, kdo neměl rozum včera ho nemá ani dnes. I když se koalice SPOLU nakonec programově „hledala“ a často se zejména lidovci snažili být „s lidmi“, dopadlo to neslavně. Prošlo to, co prošlo, a zářivým výsledkem vládnutí je zejména poplatek za ČT a ČR. Ne, že by si nezasloužil o něco zvýšit, ale nechat platit firmy s více zaměstnanci za tyto platící zaměstnance ještě jednou, tomu se říká majstrštyk.

3) TOP 09

„Topku“ sice na první pohled před gilotinou uzavírací klauzule chrání právě účast v koalici SPOLU, avšak potenciální přínos každé z participujících stran se promítá i do jednání o sestavení kandidátních listin. A podíl příznivců TOP 09 po avizovaném odchodu stávající šéfky dle sociologických průzkumů ještě o něco poklesl.

TOP 09 se potácela na hranici 5 % již za Markéty Pekarové Adamové, a bez ní se sotva co změní a je to vlastně jedno. TOP 09 už za Pekarové chtěla koalici SPOLU ze „zištných důvodů“ a na tom se nic nemění ani teď po jejím avizovaném odchodu z vrcholové politiky.

4) Zběsilé kroužkování

A co hůř, v osmi krajích se strany nejspíše poperou o maximálně pět až dvanáct křesel. A tudíž za 20 % budou jistě k mání jen dvě či jedno. Plyne z toho jedno praktické poučení: tříčlenná koalice u nás dává smysl, jen pokud se její podpora blíží třiceti procentům a pokud každá ze tří zúčastněných stran disponuje solidní voličskou bankou, jinak logicky propukají ostré hádky o místa na kandidátních listinách a možná i zběsilá kroužkovací kampaň, která způsobí totální chaos.

Toto je základní pravidlo pro koalice obecně. Je-li jedna strana v koalici dominantní – v případě koalice SPOLU je to ODS – pak boje o umístění na kandidátkách mají smysl jenom tehdy, pokud voliči nekroužkují. A oni asi budou.

5) Závěr aneb popření všeho

Voliči koalice SPOLU z roku 2021 si však budou při pohledu na onen fiktivní rozhrkaný volební autobus muset položit otázku, zda se jim tu, kromě STANu a Pirátů, vůbec nabízí nějaká alternativa ke svezení. Čili Petr Fiala šanci na 30 % stále má.

Podle Mlejnka si tedy voliči SPOLU z roku 2021 mají říci: Sice to byl výkon ubohý, ale nic jiného nám nezbývá, a tak to tam hodíme zase. Tím autor de facto popírá vše, co o vládní politice v uplynulých letech napsal. Voliči si tedy zase raději sednou do autobusového vraku s nadějí, že dojedou do cíle, než aby skočili „na lep“ dnešní opozici, která nás zaveze nablýskaným autobusem do Moskvy. Tak si to autor představuje?

To je dle mého soudu bláhová naděje. Nejde totiž vůbec jenom o program a cíle. Vládní strany skutečně sotva kdy splní vše, co slíbili, zvláště v situaci války v Evropě v blízkosti našich hranic. Program však reprezentují lidé, a zde je dle mého soudu onen zakopaný pes. Petr Fiala je všechno jiné než lídr. Nepomáhá mu ani „změna stylu“ a když, k tak jen horšímu. Tatam je doba, kdy voliči chtěli po covidových zkušenostech někoho jiného a Fiala se zdál být oním „ideálním“ mužem na svém místě. Po čtyřech letech je zřejmé, že ani krasomluva není zárukou úspěchu, pokud je zcela odtržena od reality.

Závěr: K článku se váže anketa, zda čtenáři věří tomu, že koalice SPOLU dostane ve volbách 30 %. Podle čtenářů (v čase 8,26 24.3.2025) tomu věří 20 %. Tak nevím, nevím.