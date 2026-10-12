Volby: Pavel odvolil, pachuť zůstala
Celá situace kolem účasti prezidenta Petra Pavla u voleb do místních zastupitelstev nabrala nakonec jakýsi „pozitivní“ konec. Pavel se voleb zúčastnil, avšak celá situace měla jakýsi zcela „podivný“ vývoj, o kterém stojí za to se zmínit.
Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem voleb do Senátu, případné druhé kolo senátních voleb připadne na 16. a 17. října. Termín stanovil prezident Petr Pavel. Na rozdíl od minulých let jej ale nemohl volit libovolně, nová právní úprava pevně určuje, že se volby konají první úplný říjnový víkend. Rozhodnutí prezidenta bylo podle Hradu zasláno ke spolupodpisu premiéra Andreje Babiše (ANO). Volby budou oficiálně vyhlášeny zveřejněním rozhodnutí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Tím zároveň začne volební kampaň.
Tato zpráva vyšla v iDnes dne 26.června 2026! Pokud poté Pavel tvrdil, že jde o „chybu v plánování“, je to podivné. Ovšem stojí za to si celou anabázi zopakovat den po dni. O tom, že pojede do Maroka totiž už věděl skutečně „dávno“.
Prezident Petr Pavel udělal vědomé rozhodnutí, že místo účasti v komunálních volbách 9. a 10. října bude na dovolené v Maroku. Podle zdrojů Novinek cestu plánoval už od loňského roku a původně čekal, že odvolí o týden dříve. Už tehdy schválený zákon ale pevně určoval, že volby budou až o týden později. Prezident odevzdá volební lístek v pátek 2. října a až poté odletí do Maroka. Tak si podle zdrojů Novinek z okolí Hradu Pavel představoval organizaci dovolené, když ji už loni plánoval. Ód nového roku ale vstoupila v platnost novela zákona o volbách do zastupitelstev, která termín stanovila pevně na první celý říjnový týden, a tak hlasování proběhne až 9. a 10. října. V minulosti termín voleb určoval právě prezident, pouze s podmínkou, že se volby budou konat do 30 dnů od uplynutí konce mandátů zastupitelů. Že ale volby budou až v pozdějším datu, mohl Pavel vědět. Změna zákona totiž parlamentem prošla už v roce 2024 a on sám ji podepsal 22. března téhož roku. I když prezident už termín ovlivnit nemůže, volby oficiálně vyhlašuje, což se stalo letos koncem června.
Takže si to shrňme. Ještě za vlády Petra Fialy v roce 2024 podepsal Pavel zákon, který určuje termín komunálních voleb pevně na první celý říjnový týden – letos 9.-10.10.2026. O tom, že pojede v tomto termínu do Maroka věděl „už dávno“. A jak se Pavel, respektive jeho manželka, „omlouvali“??
Prezident Petr Pavel podle středečního prohlášení Hradu trvá na svém rozhodnutí, že se nezúčastní komunálních voleb. Jisté není ani to, zda k volbám dorazí první dáma Eva Pavlová. Ta v úterý na Instagramu zveřejnila příspěvek, v němž zkritizovala stát, že lidem neumožňuje flexibilně volit ze zahraničí. Podle informací iDNES.cz před několika dny odcestovala na Kanárské ostrovy. „Stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem. Zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice, kde právě pracují, studují nebo tráví čas,“ napsala Pavlová v úterý na Instagramu.
Příspěvek zveřejnila jen několik dnů poté, co prezident Pavel oznámil, že se letošních komunálních voleb nezúčastní kvůli chybě v plánování.
Tak to je obhajoba jako hrom. Stát – poslanecká sněmovna, vláda a prezident, který podepsal zákon!!! - neudělal nic proto, aby si Pavlová mohla odvolit z „Kanárů“ a Pavel z Maroka. „Fantastická“ obhajoba, co říkáte.
A ještě k onomu „bleskovému odvolení“ Pavla. Podle portálu Seznam Zprávy krátce před otevřením volebních místností na pražském Letišti Václava Havla přistál tryskáč z marocké Casablanky. Letoun typu Hawker 800 patří marocké společnosti Sarah Airways, která se specializuje na přepravu VIP osob. Podle webu Flightradar24.com by se mělo letadlo vrátit do Casablanky ještě během pátku.
O tom, že tento let z Maroka do Prahy a zpět soukromým tryskáčem stojí statisíce korun, se seznam.cz rozepisuje zde: Volby 2026: Kolik stál Pavlův soukromý let k volbám. Nebyl prý placen ze státních prostředků, takže je otázka, kdo ho zaplatil. Už cesta na dovolenou v Maroku budila „nejasnosti“: Podle zjištění iDNESu odletěla hlava státu z Prahy na palubě soukromého tryskáče, který patří rodině miliardáře a zakladatele skupiny Creditas Pavla Hubáčka. Společnost tvrdí, že byl stroj pronajatý za běžných komerčních podmínek, kdo však cestu objednal a zaplatil, zatím veřejně nezaznělo.
Závěr je naprosto evidentní. Pavel o své cestě do Maroka věděl mnoho měsíců, věděl podle zákona schváleného v roce 2024, že se komunální volby budou konat v termínu jeho plánované dovolené. Všelijak to „omlouval“, „vysvětloval“ a vyřešil opět tím, že použil další tryskáč pro cestu sem a tam. Není vůbec jasné, kdo to platil, údajně to stát neplatil. Cela tato „akce“ tak končí tím, že bychom měli snad Pavlovi i poděkovat za to že „šel příkladem“. Co kdyby toto udělal někdo ze současné vlády? Také by se média spokojila s tímto vysvětlením? Sotva!
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