Volby a (ne)rozpad vlády

Poté, co piráti prohráli krajské volby na celé čáře, došlo na jejich další „setrvání“ ve vládě. Probíhá hlasování „fóra“ a údajně to vypadá na konec pirátů ve vládě.

Komentáře k volebním výsledkům krajských voleb konstatují zřejmá fakta. Piráti pohořeli úplně, starostové a nezávislí v různých formách si udrželi své pozice a koalice SPOLU většinou nedopadla nijak zvlášť dobře.

Ve volbách zvítězilo ANO na celé čáře a jen málokde bude možné ANO obejít. To jsou zřetelně patrné výsledky. Za rok čekají Česko volby parlamentní, a tak se komentátoři pokoušejí tipovat jak to dopadne za rok. Ve světě i u nás se toho ale dnes děje tolik, že je jen velmi obtížné předvídat co bude za měsíc natož za rok.

Za několik týdnů budou volby amerického prezidenta a jejich výsledek zcela jistě ovlivní světovou politiku. Dnešní špičky EU se velmi obávají návratu Donalda Trumpa. Pokud ale republikáni nezapracovali na korespondenčních hlasech, Trump sotva vyhraje. A pokud ano bude to velké překvapení možná i pro Trumpa. Pokud tedy nedojde k zásadní eskalaci konfliktu na Blízkém východě a na Ukrajině, budou u nás za rok opět rozhodovat domácí záležitosti .

Zásadní tak budou dvě věci. Jak si povede domácí ekonomika svíraná nedobrým vývojem v Německu a jak dopadne vývoj v ODS.

Osobně mě doslova „bolely uši“, když jsem četl slova Petra Fialy před volbami o tom, že „očekává vítězství ANO“. To by mohl ventilovat Fiala coby politolog, ale jako předseda vlády by takovou poznámku neměl vůbec vypustit z úst. A povolební komentář v duchu „nedopadli jsme nejlépe ale není to katastrofa“ je další perličkou z úst vládního politika.

ODS je bezesporu v hluboké krizi důvěry. Jestliže jeden hejtman za ODS jde do voleb pod značkou ODS a dopadne na jedničku, stojí to ta poznámku. Navíc, když za největší chybu vládních stran označí pokračující „antibabišismus“, který už na voliče nezabírá, stojí to za úvahu.

Koalice SPOLU již zřejmě nedokáže zopakovat výsledek voleb 2021. Tři roky vládnutí značku SPOLU poškodily. TOP 09 a KDU-ČSL jsou samostatně bez dostatečné podpory voličů a ODS tak členy topky a lidovců má na kandidátkách „do počtu“, protože bez volební koalice by politici topky a lidovců v celostátní politice už skončili. Nicméně tím zásadním problémem koalice SPOLU je rozplizlá politika tak, aby byla vhodná pro všechny účastníky této hry.

Typickým příkladem je celá aféra s odchodem pirátů z vlády. Fiala se s Ivanem Bartošem setká, Bartoš mu předloží další návrhy včetně posílení rozpočtu svého ministerstva a po několika hodinách Fiala oznámí návrh odvolání Bartoše z vlády. Piráti poté obviní Fialu ze zrady, někteří ho nazvou „dobytkem“ a Martin Kupka, který dostal za úkol „opravit“ digitalizaci stavebního řízení prohlásí, že program digitalizace potřebuje „rok a půl“. Na úřady se vrátí staré systémy stavebního řízení. Oznámil to na tiskové konferenci ministr dopravy Martin Kupka, který má nyní digitalizaci po Ivanu Bartošovi na starosti. Oprava digitalizace by podle něj měla být hotová za 18 měsíců. O tom, zda naváže na Bartošovu verzi, nebo jestli bude jeho tým vytvářet novou, rozhodne vláda v říjnu. Toto je právě onen „typický příklad“ stávající vládní politiky. Není to tak dávno, co Bartoš dostal za úkol vyřešit digitalizaci do konce letošního srpna. Pak se vláda dohodla na tom, že Bartošovi pomohou další ministři, mimo jiné právě i Kupka. Všichni se tvářili, jak to mají pod kontrolou a o zrušení současné digitalizace a návratu „staré verze“ se nemluvilo. Pak ale přišly volby a piráti pohořeli. Vůbec ne kvůli stavebnímu řízení, ale protože vládní politika ztratila na přitažlivosti voličstva pirátů. Ostatně, mnozí vzpomínají na komentáře poté, co piráti po „vykroužkování“ dostali „na přilepšenou“ tři ministerské posty. Už tehdy prozíravější část komentářů hovořila o tom, že je to past na piráty, kteří se „přisají“ na státní rozpočet a přestanou zlobit s marihuanou a podobně. Piráti se přisáli, Bartoš jen prokázal, že není osobou vhodnou na řízení ministerstva s rozsáhlými kompetencemi ve stavební řízení a slavná pirátská politika skončila v odpadkovém koši.

Zajímavou poznámku navíc poskytl Martin Zvěřina-Též pro Jana Lipavského už je připraveno měkké přistání, podá demisi, vystoupí ze strany a prezident Pavel jeho demisi nepřijme. Někteří Lipavského manévr označí jako chování diplomata, jiní patrně použijí o dost peprnější výraz. Premiér si ministra zahraničí pochvaluje jako straníka, jako nadstranický pro něj bude ještě lepší. Přerozdělení dalších resortů se jeví jako snadné, o muže a ženy, kteří se třesou na ministerské posty, není nikdy nouze.

Opět tak připomenu teze premiéra o tom, že nevěří průzkumům, ale volebním výsledkům. Kdyby totiž průzkumům více důvěřoval, mohl se pirátů zbavit už před několika měsíci poté, co „digitalizace“ pod Bartošovým „vedením“ zcela selhala. Takto si tedy počkal na volby a udělal to, co měl udělat už dávno. A právě to považuje řada komentářů za jednání nehodné premiérského či profesorského formátu. Zůstane-li ale vše při starém až do voleb v roce 2025, čeká zřejmě současnou vládu pád do opozice nebo mimo sněmovnu. Obávám se, že tento scénář není nepravděpodobný a pan profesor nám to pak určitě na výborné politologické úrovni vysvětlí.