Vláda posiluje díky neškodné opozici
Jeden průzkum nic neznamená. To je bezesporu fakt a nelze tak na žádný výsledek průzkumu pohlížet jako na „hotovou“ věc. Jiná věc je ovšem sledování trendů v průzkumech. A ty už o něčem vypovídají.
Pokud by se konaly sněmovní volby v červnu, jasně by je ovládlo hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. S odstupem následuje ODS, které by dalo hlas 13 procent voličů, těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5 procenta. Podle aktuálního volebního modelu agentury Median by se do Sněmovny dostali ještě Piráti se sedmi procenty, SPD se ziskem 6,5 procenta hlasů a Motoristé, kteří by dosáhli přesně na pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do dolní parlamentní komory. Ostatní uskupení by zůstala mimo Sněmovnu. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby a KSČM mají shodně čtyři procenta hlasů. Pro lidovce by podle Medianu hlasovalo 3,5 procenta voličů a TOP 09 má nyní tříprocentní podporu.
Tolik průzkum. Pokud by se procenta přepočítala na mandáty v poslanecké sněmovně, podle tohoto průzkumu by dokonce vláda měla o 8 poslanců oproti stávajícímu složení sněmovny více.
Když čtu hlavní zpravodajské weby, jakékoliv, podotýkám, všechny více méně tlučou proti vládě. Vadí Motoristé (Petr Macinka i Oto Klempíř), vadí Tomio Okamura – ten je citován vždy, když to nějaký komentátor chce vládě „natřít“. Proti Andreji Babišovi se stále jede tím, že „nemá nárok na dotace“ a jak jsme s „překvapením“ zjistili, EU s tím problém nemá. Evropská unie proplatila všechny peníze, které Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) poskytl letos v květnu firmám z holdingu Agrofert, potvrdila na dotaz ČTK mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond v květnu poskytl koncernu 204 milionů korun, dosud ale nebylo jasné, zda je Unie zpětně proplatí. Posuzovala, zda premiér Andrej Babiš (ANO) vložením Agrofertu do svěřenského fondu vyhověl pravidlům zakazujícím střet zájmů. Evropská komise ale sdělila, že platby se vztahují k žádostem podaným ještě před jmenováním Babiše premiérem. A to nám minulý ministr zemědělství za lidovce tvrdil, že Agrofert nemá nárok „vůbec na nic“. A jak to bude po jmenování Babiše premiérem se uvidí – nárokové dotace zřejmě bude dostávat dál.
Společným rysem žalostné opoziční politiky je tedy trend, kdy vláda si více méně udržuje nad opozicí výrazný náskok. ODS, která si stanovila velmi nízký cíl – 20 % - zůstává „na svých“ , topka a lidovci jsou v zásadě nevolitelní, i když nový předseda lidovců nechal po republice vyvěsit plakáty o „novém začátku“. Co je to ale platné, když za lidovce stále mluví jejich bývalý předseda Marian Jurečka a za ODS se stále tlačí do popředí v médiích Petr Fiala.
Trošku mi to připomíná stav naší fotbalové reprezentace. I po naprosto tragických výkonech ve skupině MS 2026 se média stále tvářila „pozitivně“. Trenér po návratu dokonce měl pokračovat, než se „překvapivě“ rozhodl odstoupit.
Víceméně to svědčí stále jenom o jedné zásadní věci. Média sice proti vládě tlučou o sto šest, ale voliči mají stále „svou“ hlavu. Zásadní problém pak vidím v tom, že v Česku se zcela vytratila politika, které jsme standardně říkali „pravicová“. Místo ní se stále jenom spoléhá na obehranou notu „antibabišismu“, dnes i „antimotorismu“ a „antiokamurismu“. Voliče těchto stran to samozřejmě neodrazuje a je tu tedy jakési status quo.
Je smutnou vizitkou opozice, že je jejím „vůdcem“ prezident Petr Pavel. Zdá se ale, že ani to na porážku vládních stran nestačí. A přitom by dle mého názoru mohla „správná“ pravicová politika uspět. Místo toho se však pravice štěpí na ODS, Naše Česko a TOP 09 a podle toho to taky tak dopadá.
Jan Bartoň
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