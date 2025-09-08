Víc bytů než dětí? Jste spekulant!
Zdeněk Hřib, předseda pirátů, se vášnivě rozhovořil pro ECHO a pustil se mimo jiné i do „spekulace s byty“. Do toho „zahrnul“ i neslavnou tak zvanou „digitalizaci“ stavebního řízení, která skončila vyhazovem ministra Ivana Bartoše. Ten údajně vyhrožuje tím, že pokud piráti nezískají dostatečný počet hlasů, ostříhá si dredy. Takže nechme hovořit Hřiba:
Stavební řízení podle něj nefungovalo ani před tím. „Ano, i moje osobní zkušenost je, že když jsem si zařizoval stavební povolení na dům, tak se čekalo naprosto nepřiměřeně dlouho i na tu papírovou variantu,“ dodal Hřib s tím, že bydlení je problém v Praze i v dalších velkých městech. „My jsme tady desítky let slýchali mantru, že to vyřeší trh, což se ale ukazuje, že není pravda. Účelem trhu není zajistit dostupné bydlení, ale úplně něco jiného,“ míní Hřib a dodal, že je nezastupitelná role městské výstavby, dále je potřeba zrušit zbytečné regulace a také boj se spekulanty. „Spekulace s byty je podle mě, když máte více bytů, než máte dětí. Pak už nemáte byty pro děti, které jsou na střední a počítáte s tím, že jim je předáte. Kalkulujete s tržní hodnotou a máte je na zisk, což omezuje dostupnost bydlení a zvyšuje ceny nájmů,“ řekl Hřib s tím, že třeba ve zdravotnictví je regulace zcela běžná.
To je krásný příklad pirátského „bolševismu“. Jenom je podle mého názoru „zajímavé“, že tak zvanými „spekulanty“ s byty nejsou města a obce (které vlastní byty) a soukromé společnosti, které vlastní byty. Tak je ta „spekulace“ podle Hřiba v pořádku?
A ještě jeden výrok pirátů, abychom byli seznámeni s jejich plány. Ostrou hádkou mezi místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Olgou Richterovou (Piráti) a ekonomkou Markétou Šichtařovou (Svobodní) začala v neděli druhá část Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS. Pirátská politička totiž označila hnutí SPD za parlamentní fašistické a extremistické hnutí. Kandidátka za SPD na její účet opáčila, že proti extremismu a veškerému progresivismu, jehož jsou Piráti symbolem, chce bojovat.
O co šlo? Hnutí SPD se totiž u soudu domáhalo toho, aby byla potrestána osoba, která o SPD tvrdila, že je to „parlamentní fašistické a extremistické hnutí“. Soud žalobu zamítl s tím, že „každý má právo na svobodu slova“. Eo ipso – podle Richterové tedy i soud tvrdí, že SPD je fašistická strana. Tak je to tedy! Pokud by soud „dovolil“ prohlásit, že „zakroutíme krky vládě“ ve stylu bolševické propagandy s tím, že je to svoboda projevu, mohli by to zase komunističtí politici považovat za „soudem potvrzený výrok“?
Piráti jsou dle mého soudu klasická partaj s „jasnými“ postoji, které připomínají radikální rétorikou to, čemu se říká „bolševismus“. Jak známo, bolševiků bylo sice v ruské sociální demokracii méně než menševiků, ale na tehdejší sraz v Praze ji dorazilo více (bylo ji „bolše“).
A to je prosím strana s asi 7 % podpory plus 7 % pro STAČILO a máme u nás skoro 15 % voličů, kteří se chystají hodit svůj hlas „bolševikům“.
Jan Bartoň
Unipolární svět skončil – už dávno
Čínská lidová republika oslavila 80. výročí porážky Japonska. To kapitulovalo poté, co na ně USA svrhly dvě jaderné pumy – na Hirošimu a Nagasaki.
Návrh rozpočtu 2026: Atentát na kampaň SPOLU!
Politolog Jan Kubáček označil zveřejněný návrh státního rozpočtu na rok 2026 jako „atentát“ na kampaň SPOLU. Dodal, že „Stanjura vypustil hydru“.
Kallasová: Rusko zaplatí válečné reparace
Velmi bouřlivé jsou komentáře čtenářů ke stanovisku šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové o tom, že Rusko bude platit válečné reparace Ukrajině.
Češi věří tomu, že lidstvo mění klima
Podle aktuální tiskové zprávy CVVM o postoji občanů ČR ke změnám klimatu se většina občanů ČR přiklání k tomu, že lidstvo ovlivňuje klima na Zemi.
Ukrajina: Putin je upřímný, chce Ukrajinu potupit
Poté, co dozněl mediální ohlas na setkání (do čtrnácti dnů) Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského, které vyjednal americký prezident Donald Trump, se opět diskutuje na téma „neupřímný a úskočný Putin“.
