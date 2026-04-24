Veřejnoprávní rozhlas a televize: Smyslem by měla být otevřená diskuse

Zrušení televizních a rozhlasových poplatků je řediteli ČT i ČRo označováno jako „konec veřejnoprávní služby“ obou institucí. Diskuse se vede zcela chybným a zavádějícím směrem.

Financování ČT i ČRo ze státního rozpočtu je jak v televizi, tak i rozhlase komentováno jako „ztráta veřejnoprávní funkce“ obou médií a nastolení vlivu současné vlády, která chce činnost obou médií dostat „pod kontrolu“. Jedná se tak dle mého soudu o zcela iracionální diskusi, která postrádá nejen smysl, ale zejména není vůbec „pravdivá“ – jak se s oblibou tvrdí.

Zásadním argumentem proti takovéto zjednodušující, ale zejména zavádějící diskusi, je aktuální situace ve financování veřejnoprávních médii v EU. Připomeňme si proto tabulku, v níž jsou uvedeny země, kde se veřejnoprávní média financují ze státního rozpočtu. Položil jsem ChatGPT otázku, které státy financují veřejnoprávní media z rozpočtu a zde je odpověď:

stát EUHlavní model financování veřejnoprávní televize
BelgieStátní rozpočet / státní dotace
BulharskoStátní rozpočet / státní dotace
DánskoStátní rozpočet (daně) – přechod od licence k rozpočtu
EstonskoStátní rozpočet / státní dotace
FrancieStátní rozpočet / daně – zrušen klasický licence fee
ChorvatskoLicence poplatky
KyprLicence poplatky
ČeskoLicence poplatky (v EU modelu licence)
NěmeckoLicence poplatky / příspěvky (povinné poplatky)
ŘeckoLicence poplatky
MaďarskoStátní rozpočet / státní dotace
IrskoLicence poplatky
ItálieLicence poplatky
LitvaStátní rozpočet / státní dotace
LotyšskoStátní rozpočet / státní dotace
LucemburskoStátní rozpočet / státní dotace
MaltaStátní rozpočet / státní dotace
NizozemskoStátní rozpočet / státní dotace
PolskoLicence poplatky (plánovaný přechod může být ve vývoji)
PortugalskoLicence poplatky
RumunskoStátní rozpočet / státní dotace
SlovinskoLicence poplatky
ŠpanělskoStátní rozpočet (hlavní) – s alternativními daněmi (žádný tradiční poplatek)

Přitom ve vysílání ČT o tom, že celá řada zemí EU financuje veřejnoprávní média ze státního rozpočtu, nepadne ani slovo a dokola se opakuje teze, že „zestátněním“ ČT hrozí likvidace veřejnoprávnosti.

Daniel Stach, můj oblíbený komentátor, tvrdí, že „Země je kulatá“ a tečka. Tím vyjadřuje to, že „ne každý názor může být ve veřejnoprávní televizi propagován“. Inu, a právě v takové argumentaci je skryt onen pověstný „Ďábel v detailu“. Země totiž není ideální koule, a její průměr mezi póly a průměr na rovníku se liší. Jelikož Země není dokonalá koule, ale připomíná svým tvarem spíše elipsoid, uvádí se také její průměr rovníkový (12 756,270 km) a polární (12 713,6 km). Přesný termín pro tvar Země je geoid.

A právě onen Stachův příměr ke „kulatosti“ Země je krásným příkladem toho, jak lze umlčet „nesprávné názory“ tím, že se budeme zaštiťovat vědou. Již byl zcela popřen „oblíbený“ názor při prosazování očkování proti covidu, tj. že očkovaný nebude šířit virus covidu. Platí nakonec to, že očkování zmírnilo průběh nemoci zejména u nejstarších osob, pokud i přes očkování nemoc „dorazila“.

Závěr: Veřejnoprávní služba ČT a ČRo je závislá a bude i nadále závislá na způsobu řízení médií a jejich kontroly. Není a nikdy nebyla „nezávislá“ díky poplatkům od občanů. Pokud budou páni ředitelé stále omílat tuto nepravdu – chcete-li lež – vypadá to, že se zejména bojí o svou židli.

Autor: Jan Bartoň | pátek 24.4.2026 8:30 | karma článku: 14,25 | přečteno: 131x

Další články autora

Jan Bartoň VIP

  • Počet článků 2908
  • Celková karma 25,79
  • Průměrná čtenost 1970x
Jsem dříve narozený, přesto se zájmem o vše, co se kolem nás děje.

