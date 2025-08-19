Vědma Lucie, aneb jak jsem se zmýlil?
Na titulní stránce magazínu Ona Dnes je rozzářená tvář Lucie Kavalírové. Malým písmem je uvedeno „Vědma“ a podtitulek zní „Následující roky budou ženy celosvětově dosazovány do důležitých pozic, nejen v politice, ale i v lékařství nebo ve vědě“. Tu „vědmu“ jsem zcela pominul a mylně jsem se domníval, že to bude článek o dámě, která se zasazuje o lepší postavení žen ve společnosti, zejména na vedoucích pozicích a očekával jsem tak argumentaci o „kvótách“ a dalších opatřeních na podporu žen ve vedoucích pozicích. Jak se ale ukázalo, byl to zcela drsný omyl, a do rozhovoru jsem se pak začetl s narůstajícím zájmem a dočetl bezmála s „otevřenou pusou“. A pak jsem si také všiml onoho titulku „Vědma“.
V zásadě se jedná o rozhovor se ženou, která popisuje své „nadpřirozené“ schopnosti – slyší hlasy – a dnes se také věnuje výkladům podle karet. V rozhovoru kritizuje kartářky či kartáře, kteří „sešli z cesty“ a řečeno prozaicky, lžou a podvádějí. Od takových se tato paní distancuje a tvrdí, že pomáhá. V textu rozhovoru se ovšem téma jejího výdělku nijak nerozebírá, a zůstává tak tato otázka jakoby „ve vzduchu“ či „vzduchoprázdnu“?
Paní Kavalírová tvrdí, že jí začaly navštěvovat různé typy bytostí a ona je slyšela. Stalo se to v době, kdy jí bylo 15 let. Bála se a současně začala hledat vysvětlení, a to jí mimo jiné přivedlo i k tarotovým kartám. Nicméně, za kartářku se nepovažuje a považuje se spíše za vědmu. Později se seznámila s „učitelkou“, která jí sdělila, že má „z minulých životů dar komunikovat s bytostmi“. Jedná se podle jejích slov o bytosti – anděly, nebo „průvodce“ či „obyvatele jiných světů“. Tímto jsem snad vás čtenáře dostatečně naladil k tomu, abyste se v případě zájmu do rozhovoru s Lucií Kavalírovou začetli také.
Nicméně, téma „nadpřirozenosti“ je svým způsobem velmi ošidné. Bylo by v této souvislosti velmi zajímavé poznat i tu „druhou“ stranu mince. Tím myslím to, kdyby se v článku objevily nějaké zkušenosti lidí, kteří schopnosti vědmy „vědomě“ využili. Co se od paní Kavalírové dozvěděli a jak to případně ovlivnilo či neovlivnilo jejich život.
Po shlédnutí odkazu Mgr. Lucie Kavalirova (@luciekavalir) • Fotky a videa na Instagramu ale spíše člověk nabude dojmu, že se jedná o trochu lacinou reklamu. Fotky vědmy a míst „celého světa“. Nebo se i v tomto mýlím? To nechám na posouzení laskavému čtenáři.
Jan Bartoň
