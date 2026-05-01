Varování z Kolumbie aneb Karel Marx by měl velkou radost
Kolumbijský prezident Gustavo Petro na summitu v Santa Martě varoval, že současný kapitalistický systém se chová sebedestruktivně. Podle něj tento model vede svět k válkám, vzestupu fašismu a ohrožuje samotné přežití lidstva. Zájmové skupiny spojené s fosilními palivy podle něj zoufale usilují o udržení své moci, i když to znamená blokování přechodu k čisté energii. Prezident vyslovil pochybnost, zda je stávající ekonomický systém vůbec schopen adaptace na energetiku bez využití fosilních zdrojů. Město Santa Marta hostí první celosvětovou konferenci zaměřenou na odklon od fosilních paliv, které se účastní zástupci 57 vlád. Zatímco mezinárodní klimatické summity OSN v této oblasti často stagnují, tato akce se snaží o konkrétní pokrok. Francie zde představila ambiciózní plán, v němž se zavazuje k vyřazení uhlí do roku 2027, ukončení závislosti na ropě do roku 2045 a na zemním plynu do roku 2050. Paříž se chce stát evropskou elektrickou supervelmocí a dodávat energii sousedním státům.
Kolumbijský prezident je prvním levicovým prezidentem Kolumbie, který předtím podle wikipedie velel levicovým gerilám. Je to tedy „demokrat“ duší i tělem a není se tedy co divit, že jeho „zásadní“ kritika kapitalismu zní z jeho úst naprosto přirozeně.
Co se válek a kapitalismu týče, to je už stará a obehraná písnička. Tím argumentovali již zakladatelé komunistické teorie Karel Marx a Bedřich Engels. Že se tak zvané „socialistické státy“ budující světlé zítřky neštítily přepadnout své „bratry“ a sousedy, jako by neexistovalo. A přesto komunistická Čína přepadla Vietnam a komunistický Sovětský svaz přepadl Maďarsko a Československo, pokud to považoval za nutné z hlediska „záchrany“ socialismu. Války prostě evidentně nejsou specialitou kapitalismu a vznikají nikoliv díky ekonomickému systému – kapitalismus je dnes vlastně všude včetně komunistické Číny, ale v důsledku politických zájmů na oslabení či zničení svého protivníka. Takto se už přes 80 let vedou s přestávkami války o právo existence Izraele a dnes Rusko a USA (po nástupu Donalda Trumpa) vedou války se svými domnělými či skutečnými nepřáteli.
Nicméně, tak zvaná „první celosvětová konference za odklon od fosilních paliv“ je samozřejmě produktem současné klimatické politiky Západu na čele s EU. Odklon od fosilních paliv je podle současné klimatické teorie i praxe nutné proto, že spalováním fosilních paliv vzniká „škodlivý“ kysličník uhličitý a ten způsobil současné oteplení Země o asi 1,5 K.
A byly to USA – po nástupu Trumpa – které zrušily svou účast na akceptaci závěrů „Pařížské konference“ o snižování produkce kysličníku uhličitého v energetickém sektoru. A útok na Írán vedl k dramatickému zvýšení cen ropy a zemního plynu v důsledku blokády Hormuzské úžiny. EU se až na Maďarsko a Slovensko „odstřihla“ od závislosti na ruské ropě, aby se stala zcela závislou na dodávkách americké ropy a zemního plynu. O této „škodlivé“ závislosti se už dokonce hovoří v nejvyšších patrech politiky EU. A jak tvrdí i náš prezident, Evropa se musí zbavit závislosti na USA.
Evropa by se podle českého prezidenta měla stát nezávislou na Spojených státech, aby mohla být dobrým partnerem, avšak s jasnou preferencí pracovat společně. Pokud se ovšem Američané rozhodnou v NATO nepodílet se na evropské obraně, Evropané by měli být schopni zajistit si ji sami. Amanpourová s prezidentem mluvila v pondělí na konferenci Money Money Money, kterou v Praze pořádala stanice CNN Prima News.
„Evropa musí dospět, získat vlastní schopnosti. Být partnerem znamená být nezávislým,“ prohlásil prezident. USA i Evropa by podle něj měly ideálně být stejně silné a nezávislé. Evropský pilíř NATO by přitom podle Pavla měl být schopen jednat samostatně. Obě strany Atlantiku by však zároveň měly vždy upřednostňovat spolupráci.
Obávám se, že EU není na USA závislá jen ve smyslu obrany a spolupráce v NATO. Dnes po snaze o izolaci Ruska, které na současné energetické krizi vydělává miliardy dolarů podobně jako USA, je na USA závislá z pohledu energetické nesoběstačnosti. Důsledkem této závislosti je vysoká cena energií, která způsobuje prodražování výroby v EU a snižuje tak její konkurenceschopnost. To je i pravý důsledek politiky Green Deal, která si klade za cíl opuštění fosilních paliv a nyní se je snaží nahradit drahými jadernými elektrárnami, které nejsou v EU právě „populární“.
Právě politika opuštění fosilních paliv dělá z EU ojedinělou skupinu států na světě, a v důsledku této politiky (ať to stojí co to stojí, musíme klima zachránit za každou cenu) je EU neschopná konkurovat ostatním částem světa, zejména Asii – Číně a Indii. Pokud kolumbijský prezident s vážnou tváří hovoří o tom, že za to může kapitalismus a rovněž horuje pro odchod od fosilních paliv, je to jen další pokus boje proti kapitalismu v USA, který je podle latinskoamerické levice příčinou všech světových problémů. A jak jsem již uvedl v titulku – Karel Marx by s těmito názory dnes zřejmě velmi souzněl.
Jan Bartoň
