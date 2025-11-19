Válka s Ruskem už bude v roce 2027
Německý ministr obrany Boris Pistorius prohlásil, že Rusko může napadnout NATO už v roce 2028. Připomněl zároveň slova některých německých historiků, podle kterých mohlo být poslední mírové léto dokonce už letos. Německý ministr obrany uvedl, že Rusko se snaží o modernizaci své armády. Vojenští analytici předpokládali, že by mohlo napadnout NATO v roce 2029. „Nyní však slýcháme odhady, které poukazují na možnou eskalaci již v roce 2028. A někteří vojenští historici se dokonce domnívají, že jsme již prožili poslední mírové léto,“ řekl v rozhovoru pro německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung . Pistorius zřejmě narážel na slova historika Sönkeho Neitzela z Postupimské univerzity, který na jaře varoval, že ruské vojenské akce by se mohly rozšířit i dál do Evropy a Němci mohou letos zažít poslední mírové léto.
Tento článek je dle mého soudu na hraně poplašné zprávy nebo možná už daleko za touto zprávou.
Nedávno jsem komentoval výsledky šetření o psychickém stavu mladé generace v Česku. Například toto: Mladé lidi také vyčerpává globální krize. Zatímco lecjaký padesátník s klidným svědomím odhodí PET láhev do směsného odpadu, generace Z má vážné obavy o budoucnost planety. „Klimatická krize, válečné konflikty, polarizace společnosti – to vše mladá generace intenzivně vnímá. Často cítí zodpovědnost za svět, ale současně bezmoc ovlivnit globální dění. Tato kombinace je zdrojem hlubokého vnitřního napětí a emocionální únavy,“ vysvětluje psycholožka Navarová. Mladé lidi však vyčerpává i strach z vlastní budoucnosti. Zatímco starší generace často zastávaly heslo: „Nějak bylo, nějak bude“ a rozhodně se nestrachovaly, z čeho jednou zaplatí hypotéku, dnešní dvacátníci si uvědomují, že to rozhodně nebude procházka růžovou zahradou. „Mladí lidé často popisují ztrátu motivace, smyslu a vyčerpání z neustálého rozhodování bez jistoty výsledku. V prostředí, kde chybí stabilita a jasné opěrné body, se vytrácí pocit bezpečí. V psychoterapii říkáme: všechno je o tom, co bude potom. Pokud nevíme, kam směřujeme, můžeme přešlapovat na místě, ztrácet energii i víru,“ dodává psycholožka Navarová. (PhDr. Sylvie Navarová, psycholožka, psychoterapeutka a koučka.)
K tomu lze konstatovat nízkou míru porodnosti – kdo by chtěl přivádět děti na svět v takové „pohodě“ – a nedostatek bytů dostupných pro běžnou populaci, která není schopná platit horentní nájmy a ceny bytů. Je to tedy skutečně naprosto jednoznačná obava mladé generace z budoucnosti? Na první pohled to tak zcela jistě vypadá.
Jaké jsou ale možnosti řešení či nápravy současné situace? Zdá se, že jednání jsou zatím odsunuta na okraj pozornosti. Schůzka Vladimira Putina s Donaldem Trumpem v Budapešti byla odsunuta více méně na neurčito. Maďarský premiér Viktor Orbán sice tvrdí že přípravy „stále probíhají“, ale po schůzce s Trumpem byl rád, že dostal „výjimku“ ze sankcí a může dál nakupovat ropu a plyn z Ruska. Velké evropské státy NATO na jednání s Ruskem odmítají přistoupit. A ve všem, co se děje, má prsty Rusko. Nyní je to pokus o vykolejení vlaku v Polsku, kterého se měli dopustit dva Ukrajinci placení Ruskem, kteří „nepozorovaně“ zmizeli v Bělorusku. (Události ČT1 18.11.2025).
A nezapomínejme, že nám dorůstá další generace v atmosféře válečných příprav. Vzpomínal jsem tu i na zážitky mé generace dětí narozených několik let po konci II. světové války, když jsme na počátku šedesátých let žili v atmosféře stavby Berlínské zdi a Kubánské krize. Je to jakoby přes kopírák opět staronová studená válka (už jsem viděl i její označení jako studená válka 2.0).
Takže v případě, že by skutečně Rusko zaútočilo na NATO a začala by tím III. světová válka, mohli bychom na všechny smělé dekarbonizační plány zapomenout a klima by se také změnilo. A těm, co by po této katastrofě zůstali stále živí, by nebylo co závidět. Zdá se vám to šílené? Mně taky.
Jan Bartoň
17. listopad nebyl komunistický puč
Slovenský premiér Robert Fico označil 17.listopad 1989 za „komunistický puč“. Je to svérázný způsob výkladu našich moderních dějin a zamlžuje pravou příčinu pádu bolševika.
Jan Bartoň
Starosta New Yorku chce „zatknout“ Netanjahua
Pod palcovým titulkem „Zvolený muslimský starosta New Yorku zná první krok ve funkci: Chce zatknout Netanjahua“ se komentují plány nového starosty New Yorku
Jan Bartoň
Léto Všech Svatých v Holanech na Českolipsku
Tentokrát jsme vyrazili do Holan u České Lípy a absolvovali šest a půl kilometru kolem rybníků za nádherného počasí Léta Všech Svatých.
Jan Bartoň
Kapitalismus nebo komunismus? Demokracie!
Přečetl jsem si úvahu Jana Zieglera na téma komunismu a kapitalismu. Obávám se, že autor směšuje pojmy a dojmy, a pokračuje v duchu srovnávání nesrovnatelného.
Jan Bartoň
Sněmovna: Budoucí koalice jednotná, budoucí opozice rozklížená
Výsledky voleb do vedení poslanecké sněmovny ukázaly dvě věci. Budoucí koalice je jednotná, zatímco budoucí opozice je rozhádaná a užvaněná.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...
Rusko zabíjelo na západě Ukrajiny. Polsko uzavřelo letiště, vyslalo stíhačky
Sledujeme online Téměř po celé Ukrajině se v noci spustil letecký poplach. Rozsáhlý dronový útok zasáhl například...
Stanjura hájí před poslanci návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun
Přímý přenos Rozpočtový výbor Sněmovny projednává návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard...
Český slavík 2025
Kdo se stane novým Českým slavíkem v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap,...
Těla pohřešované matky a její dcery našli v mrazáku. Podezřelý tvrdil, že šlo o nehodu
Rakouská policie našla v mrazicích boxech těla pohřešované matky a její desetileté dcery. Zatkla...
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...
- Počet článků 2859
- Celková karma 26,73
- Průměrná čtenost 1984x