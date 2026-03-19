Válka s Íránem – je chybné kritizovat Trumpa a Netanjahua?
Izrael i USA prezentují své údery proti Íránu jako snahu pomoci běžným Íráncům vzít osud do vlastních rukou. „Vzkazuji íránskému lidu: Chvíle, kdy budete moci žít svobodně, se přibližuje. Stojíme při vás a pomáháme vám. Nakonec je to ale na vás,“ prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu……
Podle depeše přesto izraelští činitelé doufají v lidovou revoltu a tlačí na USA, aby pro takový případ připravily plán podpory. Někteří pozorovatelé však pochybují, zda Íránci o americkou a izraelskou pomoc skutečně stojí.
„Vůči islámské republice panuje obrovská nenávist,“ podotýká Vali Nasr, profesor blízkovýchodních studií na Johns Hopkins University. „Nyní však panuje také značná nenávist vůči Spojeným státům a Izraeli a velké obavy o budoucnost samotné země.“
Vybral jsem zásadní shrnutí celé problematiky uvedené na iDnes.cz pod titulkem „Bude to masakr.“ Izrael rozdmýchává revoluci, Íránci mu dávají tipy, kde má udeřit
V zásadě jsou dnes kromě špiček íránského režimu ostřelovány i pozice „běžných“ bezpečnostních složek režimu, což má přivodit „revoluci íránského lidu“ a svržení režimu. Nicméně, existují i komentáře představitelů americké administrativy, které tuto teorii nijak nepodporují. Na protest proti válce v Íránu v úterý na svou funkci rezignoval šéf amerického Národního protiteroristického střediska (NCTC) Joe Kent. Írán podle Kenta nepředstavoval pro Spojené státy bezprostřední hrozbu a Washington válku začal kvůli tlaku Izraele a jeho vlivné lobby v USA. Je to první rezignace vysoce postaveného amerického činitele kvůli této válce.
Nicméně, EU je v zásadě zcela proti tomu, aby se evropské státy NATO zapojily do „ochrany“ Hormuzského průlivu. To prý vyvolalo u Donalda Trumpa velkou nevoli a Trump tvrdí, že už USA evropské státy NATO „nepotřebují“. Ostatně, u lodí, které propluly bez úhony touto úžinou u íránských břehů, platí, že to byly lodě plující s ropou či plynem pro Čínu nebo Indii.
Přesto je stále jasnější, že pokud se íránský režim nezhroutí a zatím se zdá, že ne, bude Írán velmi zničenou zemí ne nepodobnou Ukrajině po čtyřech letech války s Ruskem, ale rozhodně se nestane zemí přátelskou Západu.
Jsou i komentátoři, kteří považují rozpoutáni války proti Íránu za velkou Trumpovu chybu. Spojené státy čelí krizi v Hormuzském průlivu, Evropa dává ruce pryč a opozice v Kongresu tvrdí, že Washingtonu chybí k válce v Íránu jakýkoli plán. Bílý dům spoléhá namísto diplomatů na podnikatele Kushnera a Witkoffa. Na protest proti izraelskému vlivu na americkou politiku a vyvolání války mezitím rezignoval šéf protiteroristického střediska. Válka, která má dopady na celý svět, nabývá absurdních rozměrů.
Zdá se, že současnou americkou administrativu vývoj událostí na Blízkém východě neustále překvapuje a zaskakuje. Sám prezident Donald Trump v pondělí přiznal, že ho šokovaly odvetné údery Íránu na americké spojence v Perském zálivu, jako jsou Katar, Saúdská Arábie, Bahrajn a Kuvajt.
„Nenašel se žádný expert, který by tento scénář předpověděl,“ prohlásil prezident a probíhající válku přirovnal k „velké hře šachů na velmi vysoké úrovni, té nejvyšší“. Vedení země zjevně nedokázalo předvídat, že se Teherán bude bránit jediným možným způsobem, tedy snahou ekonomicky zatlačit na Západ.
Z tohoto komentáře vypichuji zejména Trumpova slova o „překvapivých útocích“ Íránu na státy v jeho okolí, kde mají USA své vojáky. Ostatně, Írán by už neměl žádné rakety střílet, když „všechny“ základny byly zničeny. Trochu mi tyto komentáře připomínají komentáře z počátku ruské agrese proti Ukrajině, kde se tvrdilo, že Rusko už také nebude mít rakety.
Závěr: Kritizovat údery USA a Izraele proti Íránu se obecně zatím příliš „nenosí“. Trump je ale alespoň v českých médiích (ČT) tvrdě kritizován za svou domácí politiku – naposledy se široce komentovalo rozhodnutí federálního soudce o nezákonném rozpuštění stanice Svobodná Evropa právě nařízením Trumpa. Americký federální soudce v úterý nařídil obnovit vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Více než 1000 jejích zaměstnanců, kteří před rokem dostali placené administrativní volno, se má vrátit do práce. Americký prezident Donald Trump loni zavedl rozsáhlé škrty ve federální sféře a stanici financovanou z federálních peněz jeho administrativa prakticky vyřadila z provozu. Nicméně, pokud válka trvá, ropa je na svých „rekordech“ a bude tak velmi zvyšovat energetické náklady zejména v EU, může se zastavit oživení německé ekonomiky. Německo dokonce „hlídá“ své občany a když si z Česka vezou více jak 20 litrů benzinu nebo nafty, postihuje je dodatečnými pokutami. To rozhodně normální není a jsem sám zvědav, co bude pokračovat. Zda další pokus vojensky íránský režim svrhnout a přivolat „revoluci“ nebo převáží obavy z další eskalace konfliktu a bude se hledat nějaký únikový scénář, jak vybřednout z této situace.
Jan Bartoň
Další poplašná zpráva: Rotace Země „zpomalila“
Pod titulkem „Rotace Země za posledních 20 let výrazně zpomalila, tvrdí studie. Dopady mohou být nepříjemné“ se CNN opět zařadila mezi průkopníky poplašných zpráv o vlivu lidské civilizace na Zemi.
Jan Bartoň
Rozpočet 2026: Dva rozpočty – několik otázek
Zabrousil jsem na stránky Ministerstva financí a nalezl jsem návrh rozpočtu připravený vládou Petra Fialy a návrh rozpočtu schválený poslaneckou sněmovnou vládě Andreje Babiše. Je to poněkud matoucí čtení.
Jan Bartoň
Lipavský: 3. světová válka už začala
Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský se v pořadu Partie na CNN Prima News vyjádřil tak, že se „nebojí říct, že třetí světová válka už začala“. Opakuje tak tvrzení Volodymyra Zelenského, který to řekl před pár týdny také.
Jan Bartoň
Otázky Václava Moravce u konce – bohužel z mého pohledu pozdě
Václav Moravec oznámil konec svého pořadu Otázky Václava Moravce alias OVM. Tento pořad už ztratil své krédo před drahným časem a bude na vedení ČT jak tomuto formátu vrátit pošramocenou pověst.
Jan Bartoň
Trump: Zelenskyj zdržuje mírovou smlouvu – už zase
Válka proti Íránu běží na plné obrátky a rozhovory o Ukrajině uvázly na mrtvém bodě. Donald Trump z toho opět viní Ukrajinu, resp. Volodymyra Zelenského.
|Další články autora
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
Nabídka k placenému eskortu, hulení trávy i strach o život. Cestovatelka stopovala napříč Amerikou
Cestopis, který nezačíná jen na mapě, ale především uvnitř člověka. Tak by se dala stručně popsat...
Český PEN klub udělí poprvé Cenu Josefa Čapka 2026
Arabela se vrací: Jana Nagyová a Jana Vaculíková představí v Praze společný duet
Tragický požár bytu na Jičínsku. Ohnisko bylo na pohovce, jeden člověk zemřel
Požár v bytě v Nové Pace na Jičínsku nepřežil ve středu odpoledne jeden člověk. Oheň se nerozšířil...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 2900
- Celková karma 25,34
- Průměrná čtenost 1971x