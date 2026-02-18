V Rusku roste spotřeba antidepresiv kvůli Putinovi, u nás kvůli …?
Prodeje antidepresiv v Rusku lámou rekordy. Podle dat ruské analytické společnosti DSM se loni prodalo přibližně 22,3 milionu balení, což představuje meziroční nárůst o téměř 36 procent. Ruský politolog Stanislav Stanskih přičítá vyšší poptávku po lécích zhoršující se ekonomické situaci v zemi, pokračující válce na Ukrajině i dusivé atmosféře strachu a nejistoty, kterou podle něj dlouhodobě vytváří režim ruského vůdce Vladimira Putina, jak upozornil web Express.
Položil jsem otázku, jak vypadá spotřeba antidepresiv ve světě a dostal jsem tento výsledek:
Česko je světovým skokanem ve spotřebě antidepresiv. Za chvíli doženeme „vítězný“ Island, bojí se lékaři
5 zemí, kde se berou antidepresiva nejvíc
Podle údajů OECD i dalších statistik patří mezi dlouhodobě největší spotřebitele antidepresiv tyto země:
1. Island
Malá země s velkým množstvím předepsaných antidepresiv. Proč? Island má velmi dlouhé zimy, málo slunečního svitu a extrémně krátké dny. Právě nedostatek světla bývá spouštěčem tzv. sezonní deprese. Antidepresiva jsou tam běžně předepisovaná a Islanďané se jimi údajně vůbec netají.
2. Portugalsko
Na jihu Evropy by člověk čekal spíš slunce, pohodu a dobrou náladu, ale přesto patří Portugalsko také k největším uživatelům antidepresiv. Důvodem může být kombinace nízkých mezd, vysoké nezaměstnanosti a stresu. Navíc je tam užívání těchto léků opět společensky normalizované.
3. Spojené království
Jen deštivé počasí za to nemůže. Britové mají vysokou pracovní zátěž, náročný životní styl a zároveň rozvinutý systém veřejného zdravotnictví (NHS), který podporuje přístup k psychofarmakům. Mnozí Britové tak dostávají antidepresiva od praktického lékaře dříve, než se dostanou k psychoterapii.
4. Austrálie
Austrálie je vyspělá a bohatá země, kde je péče o duševní zdraví součástí běžné zdravotní rutiny. Australané se nebojí vyhledat pomoc a lékaři běžně předepisují antidepresiva nejen na deprese, ale i při nespavostech nebo úzkosti. Významnou roli jistě hraje i osamělost a izolace v řídce obydlených oblastech.
5. Kanada
Podobně jako v Austrálii, i tady hraje roli otevřený přístup ke zdravotní péči a tradice psát antidepresiva „na všechno“. Kanadský systém podporuje dostupnost léků a zároveň se zde podle odborníků častěji diagnostikují i mírné formy úzkosti a deprese, což zvyšuje počet předepisovaných antidepresiv.
Česko: Spotřeba roste alarmujícím způsobem!
Zatímco ve většině evropských zemí roste spotřeba antidepresiv pozvolně, v České republice zaznamenala za poslední dvě dekády skutečně dramatický vzestup. Podle různých statistik se ČR pohybuje okolo 15. místa v užívání antidepresiv.
Podle údajů OECD vzrostlo jejich užívání mezi lety 2000 a 2020 o neuvěřitelných 577 %, což je nejvíce ze všech sledovaných států. A i po pandemii covidu čísla dále stoupají.
To je jen malý zlomek dat, která ke spotřebě antidepresiv ve světě lze poměrně rychle dohledat. Nechme Rusku jejich starosti a starejme se zejména o to, abychom na tom byli dobře hlavně my. A máme taky co dělat. Zvláště, když nám i naši generálové vykládají, jak je válka s Ruskem neodvratná a bude už v roce 2027. To chce opravdu „silné nervy“. Anebo pilulku?
Jan Bartoň
