Utrpěl Trump porážku nebo ne?

Zrušení části cel americkým Nejvyšším soudem vzbudilo v Evropě a EU zvláště vlnu tvrdých odsudků hospodářské politiky USA. Dokonce se stalo i tématem „bezpečnostních“ komentářů. Ty vesměs hospodářskou politiku administrativy Donalda Trumpa označují za „bezpečnostní riziko“. V zásadě je Trumpova politika zaměřena na návrat USA do role světového četníka, k čemuž mají USA největší bojeschopnou armádu světa schopnou citelně zasáhnout proti všem nejaderným státům světa. Trump to dokázal útokem na Írán a chce donutit Írán k podpisu dohody, která by vyloučila výrobu jaderné zbraně Íránem.
Trump u Nejvyšší soudu „prohrál“ poměrem 6/3 – 6 soudců bylo proti jeho clům a 3 soudci byly proti zrušení cel. Trump pak ony tři soudce označil jako „statečné“. President Donald Trump revealed which Supreme Court justice he considers to be his „new hero“ after a high court ruling rejected his sweeping tariff powers on Friday. Trump made the declaration in a post on his Truth Social platform on Saturday morning, a day after the Supreme Court voted 6-3 to block Trump’s tariff powers under the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). „My new hero is United States Supreme Court Justice Brett Kavanaugh and, of course, Justices Clarence Thomas and Samuel Alito,“ the post read. „There is no doubt in anyone’s mind that they want to, MAKE AMERICA GREAT AGAIN!“ While all three justices voted with the minority, Kavanaugh wrote a fiery dissent that called the high court’s decision „illogical.“ (Fox News)
Překlad z US angličtiny je tento: Prezident Donald Trump odhalil, kterého soudce Nejvyššího soudu považuje za svého „nového hrdinu“ poté, co Nejvyšší soud v pátek odmítl jeho rozsáhlé celní pravomoci. Trump toto prohlášení učinil v příspěvku na své platformě Truth Social v sobotu ráno, den poté, co Nejvyšší soud hlasoval 6-3 ve prospěch zablokování Trumpových celních pravomocí podle Zákona o mezinárodních nouzových hospodářských pravomocích (IEEPA). „Mým novým hrdinou je soudce Nejvyššího soudu Spojených států Brett Kavanaugh a samozřejmě soudci Clarence Thomas a Samuel Alito,“ stálo v příspěvku. „Není pochyb o tom, že chtějí, ABY AMERIKA BYLA OPĚT VELKÁ!“ I když všichni tři soudci hlasovali s menšinou, Kavanaugh napsal ohnivý nesouhlasný názor, ve kterém rozhodnutí vysokého soudu označil za „nelogické.“ (Fox News)
Nelogičnost tkví podle onoho „statečného soudce“ v tom, že Nejvyšší soud nerozporuje možnost umožnit prezidentovi zákaz dovozu zboží z libovolného státu světa, ale při stanovení cel toto právo prezidentovi upírá. Je to vskutku pozoruhodný výklad Nejvyššího soudu.
Za poznámku mi však stojí zejména „evropský“ pohled na americká cla, který reprezentuje například bezpečnostní analytik Miloš Balabán. Ten svůj pohled nazval: Trump utrpěl citelnou politickou porážku. Jeho celní politika ale dál škodí světu i USA Závěrem Balabán konstatuje: V každém případě ale platí, že Trumpova cla měla obrovské dopady na globální ekonomiku, protože posunula rozvinutý svět od volného obchodu k protekcionismu. A ani rozhodnutí Nejvyššího soudu nevrátí Spojeným státům jejich původní místo jako rozumného a důvěryhodného hráče ve světové ekonomice. Ekonomická architektura založená na pravidlech, která byla základem integrace světové ekonomiky v desetiletích po druhé světové válce, zůstává roztříštěná. Trump stále usiluje o její rozpad.
Tento komentář, zejména jeho závěr, se dopouští jedné velmi podstatné „nepřesnosti“. Tak zvaný „volný obchod“ díky globalizaci – tj. přesunutím většiny výroby spotřebního zboží do Číny včetně těžkého průmyslu (díky politice „záchrany klimatu“) - nastal po rozpadu sovětského bloku a tím, že se komunistická Čína „otevřela“ světu. I díky této politice se ekonomika Západu včetně USA dostala do vysoké závislosti na Číně. Deficity obchodní bilance jsou jasné a jedinou cestou jak se levného zboží dováženého do USA „zbavit“, jsou cla. Mimochodem, tato politika, která jak píše Balabán „škodí světu (Západu?) a USA“, se v USA nijak zásadně do snížení výkonu ekonomiky nepodepsala. To připouštějí u komentáře v českých médiích: Tempo růstu ekonomiky Spojených států ve čtvrtém kvartálu výrazně zpomalilo a bylo mnohem nižší, než se čekalo. Hrubý domácí produkt (HDP) v celoročním přepočtu vzrostl o 1,4 procenta, ve třetím čtvrtletí stoupl o 4,4 procenta. Pomalejší růst způsobilo loňské uzavření vládních úřadů a slabší spotřebitelské výdaje. Daňové škrty a investice by však měly letos ekonomickou aktivitu podpořit. Sečteno a podtrženo – co by za takový „pomalý“ růst ekonomiky dalo Německo nebo Francie.
Trump pak po rozhodnutí Nejvyššího soudu vydal nová „globální cla“ na dovoz do USA ve výši 15 % podle zákona na 150 dní – pět měsíců. To je jasným dokladem, že ho žádné zrušení cel Nejvyšším soudem neomezí a očekává se, že Trump tato „mimořádná“ cla po uplynutí lhůty 150 dní opět nařídí. Trumpova politika tak jednoznačně směřuje k tomu, aby byly USA opět světovou mocností číslo 1 bez ohledu na přání přátel i nepřátel USA. Je to návrat k politice světového četníka, který zasáhne kdekoliv na světě, pokud to bude v zájmu posílení USA.
V americkém prezidentském systému je tak velmi předčasné mluvit o porážce Trumpa. Zdaleka neprohrál a jeho možnosti jak dál prosazovat svou zahraniční politiku jsou velké.
Jan Bartoň
Další článek z propagandy proti Rusku je zajímavý tím, že opět líčí Rusko jako zemi strachu kvůli diktátorovi Putinovi. Jen tak na okraj – nejhorší ve spotřebě antidepresiv je Island!
Petr Macinka si na bezpečnostní konferenci v Mnichově počínal podle opozice naprosto trapně. ČT nabídla sestřih všech Macinkových „průšvihů" a že jich bylo.
Diskuse lídrů států EU o povolenkách na vypouštění kysličníku uhličitého je svým způsobem naprosto bizarní. Všeobecně se povolenky ETS hodnotí Bruselem pozitivně, jen ta realizace prý nejde podle plánu.
1800 zaměstnanců ČT podepsalo podle Událostí z 10.2.2026 petici na podporu koncesionářských poplatků. To má být důkazem čeho? Že je veřejnoprávní televize svatá??
Další průzkum preferencí politických stran a hnutí pro ČT ukázal jasná fakta o situaci stran bývalé koalice SPOLU. A s lidovci a topkou to nevypadá dobře.
