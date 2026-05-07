Útok Nerudové na Schillerovou: Proruská sebranka i náckové

Na CNN Prima News je podrobně komentován útok Danuše Nerudové na Alenu Schillerovou pod titulkem: Vládnete s proruskou bandou i nácky a projídáte budoucnost dětí.

„Jste vláda, co vládne s proruskou sebrankou a nácky, a k tomu ještě chce projíst budoucnost našich dětí. Tak jednoduché to je,“ napsala Nerudová na síti X v reakci na předešlé vyjádření Schillerové, v němž místopředsedkyně ANO uvedla, že současná vláda je odpovědná, přičemž „řeší absurdní situaci, do níž dostal Českou republiku kabinet Petra Fialy, který ji paradoxně zadlužil nejvíc v historii“. Konkrétně Schillerová zmínila také exministra financí Zbyňka Stanjuru.

Nejprve si vezmu „na paškál“ tvrzení Aleny Schillerové o tom, že Petr Fiala a Zbyněk Stanjura jsou odpovědní za zadlužení státu. Následuje tabulka salda rozpočtu ČR za roky 2022 až 2025, tj. za dobu vlády SPOLU, STAN a pirátů.

RokSaldo státního rozpočtu ČR
2022−360,4 mld. Kč
2023−288,5 mld. Kč
2024−271,4 mld. Kč
2025−290,7 mld. Kč

Skutečný schodek roku 2025 tedy byl o 49,7 mld. Kč vyšší, než plánovaných −241 mld. Kč.

Ministerstvo financí ČR – Plnění státního rozpočtu

Dluh za vlády SPOLU, STAN a pirátů byl celkem 1210 mld. Kč.

Rozpočet na rok 2026 s vládou ANO, Motoristů a SPD plánuje schodek 310 mld. Kč a pokračuje tak v trendu minulé vlády. Po této stránce si tedy nemají bývalá a současná vláda co vyčítat. Budoucí generace zadlužovala vláda Petra Fialy i nynější vláda Andreje Babiše. A je poněkud komické požadovat růst výdajů na obranu na 2 % HDP, což by vedlo k dalšímu zadlužování státu nebo k nutnosti sáhnout na důchody a opět se na důchodech „přiživit“.

Ovšem za pozornost stojí i další komentář Nerudové – a sice o „proruské sebrance a náccích ve vládě“. Pokud je mi známo, ministr zahraničí protestoval proti ruskému slovnímu útoku na Česko, že bychom se mohli stát cílem ruské odvety. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) si v souvislosti s výhrůžkami dvěma českým společnostem předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby tato vyjádření české straně vysvětlil. Řekl to mluvčí ministerstva Adam Čörgő. Ruské ministerstvo obrany ve středu zveřejnilo seznam evropských firem, které vyrábí drony pro Ukrajinu, figurují na něm i firmy s pobočkami v Česku.

To je „důkaz“ proruské sebranky jako hrom, že ano.

A o náccích , jak o nich píše Nerudová, je téměř zbytečné mluvit. Stále se zaměňuje politika, která nadřazuje zájmy států nad zájem EU jako „náckovská“. A v této souvislosti sílí volání tak zvaných „proevropských sil“ o zrušení nutnosti souhlasu všech států EU s jakýmkoliv krokem v důležitých zahraničně-politických otázkách. Pravidlo jednomyslného hlasování může Evropskou unii v bezpečnostních otázkách dostat do existenčního ohrožení, varoval ve středu v Berlíně německý ministr zahraničí Johann Wadephul. Berlín podle něj osloví členské státy, které se k zavedení hlasování kvalifikovanou většinou nadále staví skepticky. Patří mezi ně i Česko.

Závěr: Jakpak by asi paní europoslankyně Nerudová reagovala, kdyby na její politiku „vše, co z Bruselu přichází, je svaté“ napsal nějaký vládní politik : Jste proevropskou sebrankou a ekofanatici: To by bylo zase pozdvižení v Bruselu! Zdá se mi, že se europoslankyně Nerudová v české politice poněkud „neorientuje“?

Autor: Jan Bartoň | čtvrtek 7.5.2026 8:30 | karma článku: 19,74 | přečteno: 181x

Jan Bartoň

Jan Bartoň VIP

  • Počet článků 2912
  • Celková karma 25,70
  • Průměrná čtenost 1969x
Jsem dříve narozený, přesto se zájmem o vše, co se kolem nás děje.

