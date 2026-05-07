Útok Nerudové na Schillerovou: Proruská sebranka i náckové
„Jste vláda, co vládne s proruskou sebrankou a nácky, a k tomu ještě chce projíst budoucnost našich dětí. Tak jednoduché to je,“ napsala Nerudová na síti X v reakci na předešlé vyjádření Schillerové, v němž místopředsedkyně ANO uvedla, že současná vláda je odpovědná, přičemž „řeší absurdní situaci, do níž dostal Českou republiku kabinet Petra Fialy, který ji paradoxně zadlužil nejvíc v historii“. Konkrétně Schillerová zmínila také exministra financí Zbyňka Stanjuru.
Nejprve si vezmu „na paškál“ tvrzení Aleny Schillerové o tom, že Petr Fiala a Zbyněk Stanjura jsou odpovědní za zadlužení státu. Následuje tabulka salda rozpočtu ČR za roky 2022 až 2025, tj. za dobu vlády SPOLU, STAN a pirátů.
|Rok
|Saldo státního rozpočtu ČR
|2022
|−360,4 mld. Kč
|2023
|−288,5 mld. Kč
|2024
|−271,4 mld. Kč
|2025
|−290,7 mld. Kč
Skutečný schodek roku 2025 tedy byl o 49,7 mld. Kč vyšší, než plánovaných −241 mld. Kč.
Ministerstvo financí ČR – Plnění státního rozpočtu
Dluh za vlády SPOLU, STAN a pirátů byl celkem 1210 mld. Kč.
Rozpočet na rok 2026 s vládou ANO, Motoristů a SPD plánuje schodek 310 mld. Kč a pokračuje tak v trendu minulé vlády. Po této stránce si tedy nemají bývalá a současná vláda co vyčítat. Budoucí generace zadlužovala vláda Petra Fialy i nynější vláda Andreje Babiše. A je poněkud komické požadovat růst výdajů na obranu na 2 % HDP, což by vedlo k dalšímu zadlužování státu nebo k nutnosti sáhnout na důchody a opět se na důchodech „přiživit“.
Ovšem za pozornost stojí i další komentář Nerudové – a sice o „proruské sebrance a náccích ve vládě“. Pokud je mi známo, ministr zahraničí protestoval proti ruskému slovnímu útoku na Česko, že bychom se mohli stát cílem ruské odvety. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) si v souvislosti s výhrůžkami dvěma českým společnostem předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby tato vyjádření české straně vysvětlil. Řekl to mluvčí ministerstva Adam Čörgő. Ruské ministerstvo obrany ve středu zveřejnilo seznam evropských firem, které vyrábí drony pro Ukrajinu, figurují na něm i firmy s pobočkami v Česku.
To je „důkaz“ proruské sebranky jako hrom, že ano.
A o náccích , jak o nich píše Nerudová, je téměř zbytečné mluvit. Stále se zaměňuje politika, která nadřazuje zájmy států nad zájem EU jako „náckovská“. A v této souvislosti sílí volání tak zvaných „proevropských sil“ o zrušení nutnosti souhlasu všech států EU s jakýmkoliv krokem v důležitých zahraničně-politických otázkách. Pravidlo jednomyslného hlasování může Evropskou unii v bezpečnostních otázkách dostat do existenčního ohrožení, varoval ve středu v Berlíně německý ministr zahraničí Johann Wadephul. Berlín podle něj osloví členské státy, které se k zavedení hlasování kvalifikovanou většinou nadále staví skepticky. Patří mezi ně i Česko.
Závěr: Jakpak by asi paní europoslankyně Nerudová reagovala, kdyby na její politiku „vše, co z Bruselu přichází, je svaté“ napsal nějaký vládní politik : Jste proevropskou sebrankou a ekofanatici: To by bylo zase pozdvižení v Bruselu! Zdá se mi, že se europoslankyně Nerudová v české politice poněkud „neorientuje“?
Jan Bartoň
Sudetoněmecké sdružení – zcela „nevinné“ jednání „in Brünn“
V souvislosti s jednáním Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně jsem nelenil a vytáhl stanovy tohoto sdružení platné od roku 2021. Je to docela zajímavé čtení.
Jan Bartoň
Varování z Kolumbie aneb Karel Marx by měl velkou radost
Seriózní média si téměř vůbec nevšimla toho, že se v Kolumbii uskutečnila první „vážná konference“ o současném kapitalismu a využívání fosilních paliv. Pouze PRESS1 uvedl tuto zprávu na hlavní straně.
Jan Bartoň
35 let ODS – je co slavit?
V Praze na Ladronce slavila ODS 35. výročí svého založení. Počasí účastníkům přálo, a i já jsem se tu potkal s několika známými. Logická je ale otázka – je vlastně co slavit?
Jan Bartoň
Veřejnoprávní rozhlas a televize: Smyslem by měla být otevřená diskuse
Zrušení televizních a rozhlasových poplatků je řediteli ČT i ČRo označováno jako „konec veřejnoprávní služby“ obou institucí. Diskuse se vede zcela chybným a zavádějícím směrem.
Jan Bartoň
Jaderná apokalypsa – nic není nemožné?
Velmi zásadní rozhovor poskytl deníku MfD pan Michal Smetana. Zabývá se současnými válkami ve světě a padla i otázka na použití jaderných zbraní.
|Další články autora
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále
Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Požár v Českém Švýcarsku je zlikvidovaný, hasiči předali území správě parku
Hasiči uhasili požár v národním parku České Švýcarsko, kde v sobotu vzplál les. Poté, co ve čtvrtek...
Spor o obří skladovací halu pro Rohlík končí, obec se stížností neuspěla
Odpůrci nové skladovací haly u Čeperky zkusili prakticky všechno, aby jejímu vzniku zabránili....
Lupiči v pražském obchodním centru odpálili bankomat, pátrá po nich i vrtulník
V obchodním centru v pražských Kunraticích dnes nad ránem neznámí pachatelé odpálili bankomat....
Pediatři ve Vodňanech mají moderní ordinaci. Zkušený lékař v ní zaučí mladou kolegyni
Ve Vodňanech otevřeli novou dětskou ambulanci za čtyři miliony korun, kterou nechala zřídit...
Pronájem nadstandardního bytu 1+kk v centru Brna, Spolková - Brno - Zábrdovice
Spolková, Brno - Zábrdovice
14 990 Kč/měsíc
- Počet článků 2912
- Celková karma 25,70
- Průměrná čtenost 1969x