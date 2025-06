Útok Izraele na Írán

Izrael zaútočil na Írán a zasáhl cíle, které souvisí s možnou výrobou jaderné zbraně. Írán slíbil „tvrdou odvetu“, takže válka na Blízkém a Středním východě eskaluje.

Izrael v noci provedl preventivní útok v Íránu, uvedl izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua cílil na íránské jaderné vědce pracující na výrobě atomové bomby, na jaderný provoz v Natanzu a na íránský balistický program. Při útoku byl zabit velitel íránských revolučních gard Hosejn Salámí, náčelník generálního štábu armády Mohammad Bagherí a dva jaderní vědci…………

Izraelský prezident Jicchak Herzog prohlásil, že Izrael spustil cílenou operaci, aby zneškodnil bezprostřední a existenční hrozbu pro svůj lid. Dodal, že Izrael má přirozené právo a povinnost se bránit, což bude i nadále činit se vší rozhodností, napsal Reuters…………

Íránský bezpečnostní zdroj agentuře Reuters sdělil, že Írán nyní plánuje tvrdou reakci. Íránský duchovní vůdce Alí Chameneí uvedl, že Izrael čeká „tvrdý trest“. Zároveň potvrdil smrt několika vrchních vojenských představitelů a vědců. „Sionistický režim dnes ráno rozpoutal svůj zlý a krvavý zločin proti Íránu a odhalil svou podlou povahu. Tímto útokem si sionistický režim připravil hořký osud,“ uvedl Chameneí s odkazem na Izrael.

USA se od izraelského útoku distancovaly a sám Donald Trump vyzýval k tomu, aby Izrael na Írán neútočil. Z tohoto důvodu se v reakcích čtenářů řada z nich Trumpovi posmívá, že už ho „neposlouchá“ ani Izrael.

Rámec izraelského útoku je dán několika fakty:

1) Írán dlouhodobě vyhrožuje Izraeli zničením jako samostatného státu

2) Islamistická hnutí v Gaze, Libanonu, Jemenu na Izrael útočí a vraždí

3) Tak zvané „preventivní“ údery provedl Izrael proti Íránu již v minulosti a zatím bez toho, že by Írán dokázal Izrael bombardovat stejným způsobem

V Izraeli samotném to ale vře. Strany zastupující ortodoxní židovské organizace ve vládě nesouhlasí s tím, aby ortodoxní židé museli absolvovat vojenskou službu. Hrozil kvůli tomu dokonce i pád vlády. Útok na Írán má i vnitropolitický cíl a má opět „sjednotit“ politické síly v boji proti Íránu. Zda se to premiéru Benjaminu Netanjahuovi podaří, ale není zdaleka jisté.

Záviset bude i na tom, jak Írán odpoví. Protože ale nemá tak vyspělé letectvo jako Izrael a protiraketová obrana Izraele je na mnohem vyšší úrovni, než jakou disponuje Írán, nemusí být íránská odveta tak úspěšná. Spíše lze čekat opět individuální útoky islamistů v Izraeli samotném.

Nicméně, Izrael je po desítkách let opět dlouhodobě konfrontován s nepřáteli a opět bojuje o své právo na existenci. To má samozřejmě dopad na izraelskou ekonomiku, zejména turismus, který po přepadení Izraele z pásma Gazy spíše nefunguje a tím ani neplynou do Izraele finanční prostředky.

Války se dnes stávají bohužel zase způsobem „řešení politiky „jinými“ (vojenskými) prostředky“. Obávám se, že se bezpečnostní situace ve světě zhoršila a je podobná tomu, co se dělo během tak zvané studené války. Jsme totiž už po uši v novodobé éře studené válce.