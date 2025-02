USA: Trumpova Amerika už „jede“

Prezident USA Donald Trump zavádí od 4.2.2025 cla na dovozy z Kanady, Mexika a Číny. Plní tak své předvolební sliby a podiv není na místě.

Americký prezident Donald Trump podepsal nařízení, které zavádí cla ve výši 25 procent na zboží z Kanady a Mexika a 10 procent nad rámec stávajících cel na dovoz z Číny. Kanada udělala podobné opatření vůči USA a mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová odmítla pomluvy o spolčení mexické vlády s drogovými kartely. I Čína už oznámila odpovídající opatření vůči Spojeným státům.

Dovozní cla nepřicházejí z „jasného nebe“. Trump o nich mluvil ve své kampani a v zásadě tak plní jen to, co jeho tým připravoval před jeho nástupem do funkce. Zavedl je jedenáctý den v úřadu a rozhodně tak čas neztrácel. Komentáře tohoto kroku tak v žádném případě nemohou tvrdit, že „to nikdo nečekal“. Stále se totiž některé komentáře snažily budit dojem, že na tak vysoká cla pro dovoz zboží z Kanady a Mexika Trump nesáhne. Kanada rozhodla o recipročním opatření na americké zboží, Čína slibuje odvetu také a Mexiko zatím nerozhodlo. Ekonomické rozbory Trumpova opatření vesměs očekávají, že v USA díky tomu poroste inflace, protože dovážené zboží zdraží. Trump tímto opatřením usiluje o „návrat výroby do USA“. To je v zásadě ušlechtilý záměr, nicméně desetiletí trvající přesun výroby zejména spotřebního zboží do Asie díky levné pracovní síle v Indii, Bangladéši či Číně se rozhodně nepodaří zvrátit během měsíců.

Navíc, například výroba oceli je energeticky velmi nákladná a Západ si stanovil cíle na „záchranu klimatu“, které logicky vedly k přesunu této „špinavé výroby“ do Asie. EU reaguje na možné zavedení cel na zboží vyvážené do USA vytvořením „Kompasu pro znovuzískání konkurenceschopnosti“. Dokument je uveden zde. Vše se má „zjednodušit“, byrokracie omezit a cíle zelené politiky EU zůstávají v platnosti. Velmi pochybuji, že lze politiku Green Dealu „skloubit“ se záchranou konkurenceschopnosti. Jak ostatně upozorňují kritici ekonomické politiky EU, konkurence v Asii evropskou záchranu klimatu zcela ignoruje a žádné „nulové“ emise nechystá. V podstatě platí to, že přesun těžkého průmyslu do Asie byl dlouhodobě motivován právě tím, že výroba v Asii byla i s dopravou podstatně levnější než ponechání této výroby v EU.

A co čeká EU? Cla na výrobky z Evropské unie budou zavedena velmi brzy, řekl v neděli podle agentury AFP americký prezident Donald Trump, když znovu poukázal na obchodní deficit v neprospěch USA, který podle něj činí 300 miliard dolarů (přes sedm bilionů Kč). „Oni nás skutečně využívají, víte, máme deficit 300 miliard dolarů. Neberou od nás ani naše auta, ani naše zemědělské produkty, neberou skoro nic a my bereme všechno, miliony aut, ohromné množství zemědělských produktů,“ řekl Trump. Dodal, že nemá časový harmonogram pro zavádění těchto cel, ale budou podle něj zavedena velmi brzy.

Cla na zboží exportované z EU do USA se tak stanou realitou. Zda na to bude stačit „Kompas“ velmi pochybuji.

Kromě celní války s USA pak ještě bude muset EU řešit i vývoj války na Ukrajině. Pomalu se začíná rýsovat scénář, který by pro Ukrajinu nebyl rozhodně žádnou výhrou. Vyloučení napadené země z jednání mezi Spojenými státy a Ruskem o ukončení ruské agrese na Ukrajině by bylo velmi nebezpečné. V rozhovoru s agenturou AP to řekl ukrajinský lídr Volodymyr Zelenskyj. Ruská federace podle jeho názoru nechce jakkoliv diskutovat o příměří ani ústupcích, protože má na bojovém poli aktuálně převahu. Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že američtí a ruští představitelé už vedou „velmi vážné“ rozhovory o ukončení války. „Mohou mít své vlastní vztahy, ale jednat o Ukrajině bez nás – to je nebezpečné pro všechny,“ reagoval Zelenskyj.

I v této oblasti tedy pro EU „přituhuje“. Navíc se nechal Zelenskyj slyšet i o tom, že od USA ještě za Joea Bidena nedostal slíbenou pomoc v plné výši. Z přibližně 177 miliard dolarů (4,36 bilionu Kč), které dosud Spojené státy schválily jako pomoc Ukrajině, obdržel Kyjev „jen“ zhruba 76 miliard dolarů (1,87 bilionu Kč). V rozhovoru s agenturou AP to alespoň tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že neví, co se zbytkem přislíbené částky stalo. Jeho slov si rychle povšiml miliardář Elon Musk, který je blízkým spojencem nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa… „Když se říká, že Ukrajina dostala 200 miliard dolarů na podporu armády během války – není to pravda. Nevím, kam se všechny ty peníze poděly. Možná je to pravda na papíře se stovkami různých programů – nebudu se hádat. Jsme za všechno nesmírně vděční. Ale ve skutečnosti jsme dostali asi 76 miliard dolarů. Je to významná pomoc, ale není to 200 miliard dolarů,“ řekl ukrajinský prezident.

Nelze z toho mít jiný než tento závěr. USA za Trumpa „pojedou“ a nejen EU se to moc líbit nebude.