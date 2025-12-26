Ursula von der Leyenová „brání svobodu projevu“
Evropská komise (EK) bude i nadále bránit svobodu projevu, uvedla dnes předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Reagovala tím na sankce, které Spojené státy uvalily na pět lidí, podle Washingtonu za cenzuru. Sankce ve formě vízového omezení odsoudila Francie, Německo, Španělsko či předseda Evropské rady António Costa a britská vláda…Podle agentury AFP je mezi těmito lidmi i Breton. Pětice sankcionovaných se podle Washingtonu podílela na prosazování cenzury na amerických internetových platformách, z pohledu EK jde ale o lidi, kteří se zasazují o přísnou regulaci technologického sektoru a o boj proti dezinformacím na internetu.
Nicméně, v této souvislosti je pikantní, že ačkoliv se předsedkyně EK vyjádřila zásadně na podporu „svobody projevu“, Thierry Breton, francouzský zástupce v první komisi, kterou vedla, nebyl „její typ“. Odmítla ho do své „druhé“ komise a požádala o jeho výměnu. V reakci na to poslal Breton do Bruselu rezignační dopis: Breton v dopise napsal, že von der Leyenová před několika dny požádala Paříž o stažení jeho nominace „z osobních důvodů, o kterých jste v žádném případě nemluvila přímo se mnou“. „Nyní vám bude navržen jiný kandidát,“ dodal Breton, který měl i v příští unijní exekutivě podle spekulací získat vlivné portfolio eurokomisaře pro průmysl. „Ve světle těchto posledních událostí, které jsou dalším důkazem pochybného řízení, jsem nucen konstatovat, že již nemohu vykonávat své povinnosti v kolegiu,“ napsal Breton s tím, že rezignuje s okamžitou platností.
Wikipedie uvádí o Bretonovi toto: Během svého působení prosazoval silnou politiku proti zneužívání ze strany velkých digitálních platforem a dohlížel na výrobu vakcín proti COVID-19. Byl otevřeným kritikem předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Očekávalo se, že Breton bude sloužit i ve druhém funkčním období v Evropské komisi. Nicméně 16. září 2024 rezignoval s okamžitou platností poté, co obvinil von der Leyenovou z blokování jeho renominace na jeho portfolio. (přeloženo pomocí ChatGPT).
To, že USA považují za nutné bránit vstupu do Států Bretonovi a dalším „Evropanům“ , pokládám za poněkud bláznivé. Nicméně, je to jen další doklad toho, že se politika americké administrativy vedené Donaldem Trumpem stává svým způsobem „protievropskou“. A to v tom smyslu, že veškerá opatření EU proti velkým „hráčům“ platforem považuje nynější americká administrativa za „neamerickou činnost“. Možná to souvisí v případě Bretona i s jeho účastí na prosazování očkování proti covidu-19. Nynější americká administrativa není zdaleka tak oddána tomuto očkování a spíše reprezentuje negativní postoj k vakcínám proti covidu.
Ale rád bych v této poznámce zmínil i onu „podporu svobody projevu“ ze strany předsedkyně EK. Někdy mám pocit, že tato svoboda je plně nakloněna prosazování „progresivních, federalistických postojů“ další integrace EU a ti, kteří proti této politice vystupují, jsou dehonestováni jako „rozbíječi“ EU. Obrana svobody projevu ze strany předsedkyně EK je tak jenom „polovičatá“. Plně platí pro progresivní názory a politiku EK, zdaleka tolik už neplatí pro kritiky této politiky a už vůbec ne pro současnou politiku americké administrativy.
Realita je ale krutá. USA si pod Trumpem prosadily nová cla na evropské zboží a EU naopak souhlasila s obecně „nulovými“ sazbami na zboží americké. A EK a lídři Německa a Francie se obávají, že USA dávají od Evropy „ruce pryč“ a snaží se, seč mohou, vylíčit současnou situaci jako nejhorší pro bezpečnost. Rusko, které USA vyřadily ze skupiny hrozeb pro bezpečnostní strategii, je hlavním nebezpečím a napadne EU možná už za dva, tři roky. A na USA se už není dobré spoléhat, alespoň co tam vládne Trump.
Závěr: Kdyby svoboda projevu byla skutečně onou zásadní prioritou EK, měla by v takovém případě věnovat zvýšenou pozornost těm názorům, které v Bruselu vyvolávají nevoli a podráždění. S fanfárami ohlášená nezávislost na Rusku v dodávkách energií je plně „vyrovnána“ závislostí na Čínské lidové republice - tj. komunistické Číně. A slabou pozici má i ve vztahu k USA. A to i proto, že USA zcela opustily politiku záchrany klimatu a jedinou zastánkyní záchrany klimatu tak zůstává EU na čele s EK. Se všemi důsledky na stagnaci evropské ekonomiky, která se nejvíce projevuje Německu.
Jan Bartoň
