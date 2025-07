Ukrajina: Zelenský pod palbou kritiky

Ukrajina je ve válce s Ruskem a na obrazovky ČT pronikly záběry z demonstrace proti politice prezidenta Volodymyra Zelenského z Charkova.

Ukrajina je v současnosti země s ekonomikou postiženou více jak tříletým konfliktem s Ruskem a brání se ruskému postupu na východě země. Hovoří se o „mírových rozhovorech“ s Ruskem – 23.7.2025 se uskutečnilo již třetí jednání ukrajinské a ruské delegace v Istanbulu – a Rusko se s Ukrajinou dokáže dohodnout zatím pouze a jenom na výměně zajatců. O podmínkách příměří Rusko nechce jednat bez toho, aby Ukrajina uznala stávající okupované oblasti Ukrajiny jako ruské území včetně Krymu, který Rusko anektovalo již po protiruském povstání v roce 2014.

V takových to obrysech dochází nyní ne k první ,ale zato největší mediální kritice ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Není to žádná absolutní novinka, ale zatímco dřívější mediální podpora Zelenskému byla i na ČT více méně bez výhrad, události na Ukrajině nabraly směr, který ČT svou informační politikou kritizuje. Zpravodajka ČT na Ukrajině dostala ve vysílání Událostí velký prostor k tomu, aby ukázala záběry z Charkova, kde většinou mladí lidé protestují proti zákonu, který schválil ukrajinský parlament a podepsal Zelenský. Týká se oblasti boje s korupcí.

Ukrajina zažila největší protivládní demonstrace za tři a půl roku války a komentátoři píší o návratu Janukovyčovy éry. Všeobecný povyk odpálilo urychlené přijetí a prezidentský podpis zákona číslo 12414, který fakticky ruší nezávislost protikorupčních orgánů. Za znepokojivou konsolidací moci podle všeho stojí vlivný prezidentský poradce Andrij Jermak.

Tak začíná komentář k poslednímu vývoji na Ukrajině na iDnes. Otevřeně se píše o „poradci“ Andriji Jermarkovi, který ve spolupráci se Zelenským „ničí“ cestu Ukrajiny na Západ a vrací zemi do situace za proruského prezidenta, který byl svržen Majdanem. Takto to alespoň popisují kritici zrušení nezávislosti protikorupčních orgánů.

O Jermarkovi je na české Wikipedii jen pár řádků.

Život

Andrij Jermak se narodil 21. listopadu 1971 v Kyjevě na Ukrajině, tehdy součásti Sovětského svazu. Jeho matka je rozená Ruska, původem z tehdejšího Leningradu. Otec Borys Jermak pochází z Kyjeva a je židovského původu. Rodiče se seznámili u příležitosti návštěvy otcovy školy v Leningradě a svatbu měli v roce 1971. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se Jermak seznámil v roce 2011. Je svobodný.

Víc už tam není. Anglická verze Wikipedie je již podrobnější a oznamuje „přátelství“ , které mezi Zelenským a Jermarkem vzniklo při spolupráci, když byl Zelenskyj generálním producentem TV kanálu Inter.

Proti zákonu o dohledu státu na protikorupční ukrajinské orgány se ozvala jednak EU, ale ozval se dokonce v souladu s politikou EU i náš ministr zahraničí. „Jak už jsem říkal několikrát a nadále říkat budu – Ukrajina patří do Evropy. My stojíme pevně na straně ukrajinských občanů, kteří si zvolili evropskou budoucnost. Podpora Ukrajiny ale nikdy nebyla a nebude bianko šekem pro jakékoliv kroky vlády. V tomto směru jsem komunikoval i s ministrem Andrijem Sybihou (ukrajinským ministrem zahraničních věcí – pozn. red.),“ dodal Lipavský.

A stojí za to citovat i českého podnikatele Tomáše Fialu, který na Ukrajině podniká i v oblasti médií. „Naše média jsou nezávislá a píší to, co chtějí. To se bohužel občas těm, co jsou u vlády, nelíbí. Bylo to za Porošenka a je to i za Zelenského. Ukrajinská pravda má silný investigativní tým a co se týče korupce, tak toho zjistili víc než většina silových orgánů,“ vysvětluje po telefonu Fiala a přiznává, že vlastnictví médií je v byznysu spíš handicapem. „Já jsem však přesvědčený, že to Ukrajina potřebuje. Je to můj příspěvek k tomu, aby byla víc evropská.“

Z tohoto rozhovoru jsme se my čtenáři jako by mimochodem dozvěděli, kdo vlastně stojí za Ukrajinskou pravdou, jejíž informace citují naše média.

V Událostech na ČT pak reportérka oznámila, že Zelenskyj pod tlakem protestů slíbil, že obnoví nezávislost protikorupčních orgánů. Demonstrace tedy Zelenského donutily vzít „zpátečku“. Zda to bude tak, že se jím podepsaný zákon prostě „zruší“ nebo se nahradí něčím jiným není zatím jasné.

Výsledek třetího kola rusko-ukrajinských rozhovorů byl opět podobný jako předcházející jednání. Výsledkem je dohoda o výměně zajatců. Rusko o žádné dlouhodobé příměří nemá zájem a setkání prezidentů Ukrajiny a Ruska by mělo být pouze v případě, že by byla podepsána mírová smlouva.

Z výše uvedených událostí posledních hodin lze pouze dedukovat nespokojenost s politikou Zelenského už i na úrovni EU. Důvody jsou to bohulibé, ale ke změně situace na bojišti stěží povedou. Nicméně, mediální obrat EU vůči Zelenského politice je jasný a důrazný. Domnívám se ale, že k zásadní změně ukrajinské politiky nepovede.