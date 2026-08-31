Ukrajina: Válka není show!
Od zahájení ruské agrese proti Ukrajině již uplynulo hodně vody. Rusko ničí Ukrajinu systematicky a Ukrajina Rusko také nešetří, alespoň co se zásahů daleko ve vnitrozemí Ruska týče. Rusko také sčítá ztráty, ale vzhledem k materiálním i lidským zdrojům válčí dál. Ukrajina by bez pomoci Západu už dávno zkolabovala. Nicméně, psát o tragické situaci na Ukrajině ve stylu „Vojenská show“ a zásadním způsobem zkreslovat situaci v neprospěch Ruska je pro část informací také typické.
Uvedu konkrétní případ z aktuální situace na frontě. Na stránkách „Vojenská show“ se píše toto: Ruská fronta v Donbasu se zhroutila – co se teď děje? Fronta v Donbasu se hroutí a Putin se potí! Jak se ruská ofenziva mění v katastrofu, proč generálové lžou a co všechno se na bitevním poli pokazilo? Mrkněte na video plné zajímavostí, analýz a nečekaných zvratů! Dejte nám odběr, ať vám nic neunikne, a napište do komentářů, co vás z videa nejvíc překvapilo! #válka #Ukrajina #Rusko #Donbas #analýza.
Jak vypadá situace na frontě podle novinky.cz? Ruské jednotky se podle ukrajinských velitelů blíží k posledním velkým městům v Doněcké oblasti, která zůstávají pod kontrolou Ukrajiny. Pokud Kyjev do oblasti nepošle posily, mohou se ruské jednotky podle některých velitelů dostat k okrajům obou měst ještě do konce roku. Situaci navíc komplikuje proměna způsobu vedení bojů, kdy se frontová linie stále hůře určuje.
„V některých úsecích se fronta již pomalu začíná hroutit. Prostě není dost sil, abychom je zastavili,“ uvedl pro server The Baltic Sentinel důstojník z ukrajinské brigády, která již roky bojuje v oblasti Kramatorsku a Slovjansku. Právě podle něj by se do konce roku mohlo Rusko dostat k těmto dvěma městům. „Pokud se tak nestane ještě dříve,“ dodal.
Co k výše uvedenému dodat? Především se domnívám, že každá propaganda obecně naráží na své limity. Po napadení Ukrajiny Ruskem se i naše média nechala „opít“ informacemi o tom, že je ruský prezident Vladimir Putin dávno mrtvý a Rusko řídí dvojník. Dnes si už takto psát žádné médium, které si chce zachovat alespoň základní zdání pravdivosti, nedovolí. Naopak, média informují o tom, že je Putin v „dobrém stavu“. Ruský prezident Vladimir Putin se nezdá být nemocný, jak jej občas líčí německá média, tvrdí diplomat Alexander Graf Lambsdorff, jenž nedávno ukončil své tříleté působení ve funkci velvyslance Spolkové republiky v Moskvě. Šéf Kremlu je podle něj disciplinovaný muž a zcela při smyslech.
Nicméně, falešným informacím vůbec neodzvonilo a stránky „Vojenská show“ jsou toho jednoznačným důkazem. Pokud bychom vycházeli jenom ze zpráv jen na tomto webu je Ukrajina pár dní před „drtivým vítězstvím“. Rusko se rozpadne a zavládne tam chaos.
Podpora Ukrajiny Západem musí samozřejmě pokračovat, protože jiná varianta neexistuje. Nicméně, Rusko má v tomto konfliktu řadu výhod, a ta zásadní je zejména v počtu obyvatel, který dnes již několikanásobně převyšuje počet obyvatel aktuálně žijících na území pod kontrolou ukrajinských úřadů.
Když se americký prezident Donald Trump „pustil“ do řešení války na Ukrajině, zdálo se, že má aspoň malou šanci. Nyní je zřejmé, že se situace výrazně změnila. Neúspěšný útok USA a Izraele na Írán nejen že nevedl ke zhroucení režimu, ale moc tu získaly ještě radikálnější protiamerické a protiizraelské síly. Ekonomický tlak je sice možný, ale zřejmě dopadne jako sankce proti Rusku. A těží z toho další „nepřítel“ Západu – komunistická Čína.
Závěr: Válka na Ukrajině není žádné show. Je to válka, kde denně umírají vojáci na obou stranách konfliktu. Líčit ji ve stylu počítačových her, kde se mrtví počítají na tisíce, je ohromným omylem proukrajinské propagandy. Považuji takové zprávy za nesmírně kontraproduktivní a které ve svém důsledku mohou Ukrajině mnohem více škodit než pomáhat.
Jan Bartoň
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