Ukrajina: Trump rezignoval na Nobelovku?
Ukrajina by podle Trumpa mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, které ztratila kvůli ruské invazi. Trump vyjádřil svůj postoj v příspěvku na sociálních sítích krátce po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraj Valného shromáždění OSN.
A jaká je reakce českého čtenáře? Za všechny uvádím toto: Jak tento nestálý, emotivní měnič názorů může mít v USA miliony podporovatelů, to vůbec nechápu. Zítra promluví s Putinem a všechno bude jinak.
Samozřejmě, notoričtí odpůrci Donalda Trumpa mu nevěří a nikdy věřit nebudou. Trump totiž ve svém projevu na Valném shromáždění OSN prohlásil tolik „šokujících“ vět, (včetně zásadní kritiky migrace do EU a postoje západoevropských států k uznání státu Palestina), že to je jenom jakási „pěna“ politiky současné americké administrativy.
Trump se pokusil o průlom tím, že jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce. Putin nic neslíbil a předložil takové podmínky pro ukončení války, které současná vláda na Ukrajině nemůže akceptovat. Byla by to úplná porážka Ukrajiny. Nicméně, na faktickém stavu války na Ukrajině se nemění vůbec nic. Rusko využívá převahy „živé síly“ a Ukrajina naopak nemá dostatečný počet vojáků k tomu, aby se o nějakou zásadní ofenzívu proti ruským jednotkám mohla pokusit.
Rovněž tak časté komentáře čtenářů o tom, že na Ukrajinu mělo NATO „vlítnout“ a ruské jednotky zahnat, jsou stálým postojem těch, kteří si absolutně nepřipouštějí, že má Rusko jaderné zbraně a že případný konflikt NATO s Ruskem by mohl skončit vzájemným totálním zničením.
Co se „sestřelování“ ruských letadel týče, je to podobná písnička. NATO se slovy chystá ruské stíhačky sestřelovat, ale moc dobře ví, že právě na takovou akci Rusko „čeká“. Pak by mohlo s odkazem na své „bezpečnostní“ zájmy začít sestřelovat letadla NATO a velká válka by byla na světě. NATO nevyhlásilo bezletovou zónu nad Ukrajinou právě z toho důvodu, že by právě takovéto vyhlášení mohlo vést k velké válce s Ruskem.
A ještě k Trumpovi : Ten prohlásil, že už ukončil několik válek – údajně sedm. Pokud vím, jen Arménie a Ázerbájdžán u Trumpa podepsaly mírovou smlouvu. Írán po amerických útocích na jeho jaderné provozy přestal útočit na Izrael (zatím) , ale poražen rozhodně není. Podobně i Húsiové, na které také americká armáda zaútočila. Pokud ale prohlásil to, že Ukrajina může zpátky dobýt Ruskem okupovaná území a že je Rusko „papírový tygr“, na příměří na Ukrajině zcela rezignoval. Navíc, Zelenskyj může o Rusku tvrdit, že by bez Číny bylo Rusko dávno poraženo, ale je to opět jenom hra se slovy. Čína se jasně vyjádřila, že si porážku Ruska nepřeje a má k tomu své „mocenské“ ambice vůči Tchaj-wanu.
Výsledkem tak bude další pokračování ničení Ukrajiny a žádná její rekonstrukce, kterou EU naplánovala. Ukrajinci v exilu zůstanou tam, kde jsou a nic zásadního ve prospěch Ukrajiny se nestane.
A místo závěru jenom poznámka k tak zvaným proruským silám,se kterými se operuje i v naší předvolební situaci. Připomenu, že ihned po vypuknutí války na Ukrajině prohlásil tehdejší americký prezident Joe Biden, že na Ukrajinu žádné vojáky nepošle. To samé pak sdělil ještě několikrát a stejnou politiku pak potvrdil i nově zvolený prezident USA Donald Trump. Své vojáky během války ale odmítlo poslat na Ukrajinu například Polsko, Německo, Francie a další státy NATO. Pokud vůbec, poslaly by některé státy své vojáky na Ukrajinu pokud by byla uzavřena mírová smlouva s Ruskem jako tak zvaná pojistka ukrajinské bezpečnosti. S tím by ale Rusko sotva souhlasilo. Není to náhodou „proruská“ politika?Nezbývá mi než opětovně konstatovat, že Západ na čele s USA udělal zásadní chybu tehdy, pokud dovolil Rusku na Ukrajinu v roce 2022 zaútočit. Otázka tak zvané proruské politiky je tak evidentně zavádějící a vytváří se dojem, jakoby stávající vlády v EU byly protiruské a politici, kteří by je mohli případně ve volbách nahradit, jsou proruští. I to je důsledek jaderného odstrašování mezi Západem a Ruskem, když jsou počty jaderných zbraní Ruska versus USA, Francie a Velké Británie více méně v rovnováze. V takovém případě jsou „rusofobové“ i „rusofilové“ jenom nálepky,které zatemňují podstatu věci, tj. rovnováhu jaderných zbraní mezi Západem a Ruskem.
Jan Bartoň
Německo se chystá na válku s Ruskem?
Pod bombastickým titulkem „Až tisíc raněných denně a evakuační vlaky. Německo se chystá na válku s Ruskem“ se komentují zprávy o válce NATO s Ruskem.
Jan Bartoň
Klima: Vědecký „objev“ 21. století
Podle statistik trpí většina mladých lidí nějakou psychickou poruchou díky aktuální světové situaci. A mezi vlivy se řadí i klimatická „krize“.
Jan Bartoň
Jaderné zbraně by Ukrajině nepomohly - s dodatkem Trump je Hitler naší doby
V diskusích pod zprávami i komentáři k válce na Ukrajině se občas objeví teze o tom, že kdyby Ukrajina měla jaderné zbraně, Rusko by na ní nezaútočilo.
Jan Bartoň
Wolfgangsee – Alpy nejen na prodloužený víkend
Strávili jsme prodloužený víkend se ženou u jezera Wolfgangsee. Počasí bylo proměnlivé, zato naše zážitky skvělé.
Jan Bartoň
Dobře vypočítaná ruská provokace
V případě proniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru se zřejmě jednalo o velmi dobře zkalkulovanou provokaci.
