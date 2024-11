Ukrajina: To nejsou zprávy z Moskvy

Sledovat české zpravodajství z války na Ukrajině je poučné z řady důvodů. Plasticky se totiž ukazuje, že se zveřejňují stále podrobnější zprávy o ruském postupu, které ale nepřicházejí z Moskvy.

Z médií 30.10.2024:

· Ukrajina dosud obdržela jen desetinu americké vojenské pomoci, kterou dříve v tomto roce schválil Kongres USA, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před novináři ze severských zemí podle agentury Reuters.

· Ukrajinská obrana Donbasu je na hraně kolapsu. Rusku se za minulý týden podařilo obsadit největší kus území od začátku roku a stratégové v Moskvě už se těší, že by v polovině příštího roku mohli válku vítězně zakončit. Naopak v Kyjevě se pod palbu dostal nejvýše postavený generál Oleskandr Syrskyj.

Z médií 31.10.2024

· Ruské invazní síly zaútočily v noci na důležitý most v Oděské oblasti, informovala agentura Reuters s odvoláním na ukrajinské vzdušné síly. Podle serveru Ukrajinska pravda útok mířil na most přes jezero Dnistrovskyj liman u obce Zatoka. Informace o škodách zatím nejsou k dispozici.

· Ruské ministerstvo obrany oznámilo dobytí další ukrajinské vsi – tentokrát obce Jasna Poljana, která se nachází asi 20 kilometrů jihozápadně od města Kurachove, informuje agentura AFP. Server Meduza napsal, že po dobytí města Selydove zahájila invazní armáda operaci s cílem obklíčit Kurachove, které web označil jako logistický uzel ukrajinských jednotek v jižní části Donbasu.

· Rusko podle Zelenského vyrozumělo Západ o nasazení severokorejských vojáků do války a chystá s KLDR dohodu o zaměstnávání civilistů ve zbrojovkách.

Výše uvedený výběr není nijak výjimečný. Podobné titulky lze vidět i na dalších zpravodajských webech českých médií. Co se tedy změnilo za poslední měsíce, že i naše zpravodajské weby čerpající zejména ze zdrojů amerického ISW a rozhovorů ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pro zahraniční média nebo ukrajinských generálů ukazují faktický stav na rusko-ukrajinské frontě? Z mého pohledu se změnilo významně ladění zpráv. V podstatě už zcela zmizely názory „analytiků“ ,kteří ostatně Ukrajinu již raději nekomentují, a kteří věštili porážku Ruska.

Navíc lze mezi zahraničními analytiky i „analytiky“ nalézt poměrně zajímavou shodu na tom, že svět míří ke světové válce. Kromě ruské agrese proti Ukrajině se totiž stále nedaří ukončit konflikt na Blízkém východě, kde se Izrael dostal opět pod palbu spojenců Íránu, který si za svůj zahraničně politický cíl vytkl zničení státu Izrael.

Zapojení vojáků severní Koreje v řadách ruské armády je dalším prvkem, který eskaluje válku na Ukrajině. Je přitom zajímavé sledovat postoj NATO. Ukrajina několik dní referovala o přítomnosti severokorejských vojáků v Rusku a NATO o tom nemělo „žádné informace“. Pak se najednou vše změnilo a za dva dny už NATO vidělo tyto vojáky v Kurské oblasti. Nyní se v NATO vedou diskuse, zda by překročení hranic severokorejskými jednotkami na Ukrajinu mělo být považováno za „červenou linii“.

Ukrajina je v situaci, kdy se rozhodla povolat do armády další desetitisíce mužů. Jak však tvrdí zkušení ukrajinští velitelé, nováčci nejsou dobře vycvičeni a údajně až 70 % z nich se během týdne stane buď obětí, nebo je zraněno a někteří dokonce dezertují. „Když noví muži dorazí na pozici, mnoho z nich uteče při prvním výbuchu granátu,“ uvedl zástupce velitele 72. mechanizované brigády, která nyní ustupuje u města Vuhledar. Tento problém je podle velitelů nejzávažnější právě v pěších jednotkách, které hrají klíčovou roli v obraně proti ruským silám. Velitelé odhadují, že 50 až 70 % nových vojáků pěchoty je zabito nebo zraněno během prvních dnů své první bojové mise. „Někteří z nováčků doslova zmrznou strachem a nedokáží vystřelit na nepřítele. Pak jsou to oni, kdo končí v pytlích na mrtvoly nebo těžce zranění,“ dodal jeden z velitelů. To nejsou informace z Moskvy, ale z Kyjeva.

Pak si stačí jenom přečíst komentáře čtenářů pod články a těch „Sláva Ukrajině“ zásadně ubylo a převažují rozpaky – jak to, že Západ nepomáhá, jak to, že je Ukrajina omezována v použití zbraní apod.

Nedávno jsem komentoval názor Andora Šándora o operaci v Kurské oblasti. Ten jí označil za „strategický omyl“. Dnes už podle západních médií ovládá ukrajinská armáda jen polovinu obsazeného území Ruska (to se pohybovalo na asi 1500 km2) a do bojů se zapojily již i severokorejské jednotky. Protože jde o ruskou oblast, je to „zatím“ z pohledu NATO v pořádku?! Je jasné, že útok na Rusko skutečně nebyl z hlediska vojenského strategického uvažování v pořádku a měl zřejmě pouze posílit ochotu Západu dále Ukrajinu vojensky i finančně podporovat.

Závěr: V médiích se už začínají i v „západních“ komentářích objevovat pochybnosti, zda je Ukrajina schopna Rusko porazit. Stále více se zdůrazňuje fakt, že Ukrajina nemá dostatek vojáků a Ukrajina si navíc stěžuje i na trvalý nedostatek zbraní, které jí slíbil Západ, tj. USA. Skutečně to vypadá tak, že si Západ přeje, aby Ukrajina neprohrála, ale aby neprohrálo ani Rusko. Argumentuje se tím, že je Rusko jadernou velmocí s největším počtem jaderných hlavic na světě. Ale to není nic objevného. Stratégové NATO věděli, že jsou takto kostky vrženy. Co teď?