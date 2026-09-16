Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ukrajina: Korupce na čele žalobců, ale nejen tam

Jan Bartoň VIP
Ukrajinský úřad pro boj s korupcí odhalil další korupční skandál přímo na čele žalobců. Korupce je problémem a boj proti ní zasluhuje podporu.

Další hlasitý korupční skandál postavil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na pokraj nové politické krize v zemi. Kauza kolem hlavního žalobce Ruslana Kravčenka, který čelí podezření z krytí zločinné skupiny kolem podvodných call center, se zamotává a staví Kyjev do nepříjemné pozice i v očích mezinárodních partnerů.

Podle protikorupčního úřadu NABU a speciální protikorupční prokuratury SAP kryl Kravčenko organizovanou skupinu přímo na prokuratuře, která měsíčně kasírovala miliony dolarů od call center. Ta podvodnými způsoby tahají peníze z lidí nejen na Ukrajině, ale i jinde v Evropě včetně Česka. Kravčenko ale za tím vidí politický tlak a nově viní šéfy klíčových úřadů z trestné činnosti. Sám zemi v noci na pondělí opustil.

Podle dalších informací Ukrajinu opustila i jeho manželka a spekuluje se o tom, že Kravčenko nemohl zemi opustit bez souhlasu ukrajinského prezidenta.

Tato poslední kauza korupce na Ukrajině opět rozbouřila čtenářskou obec. Stačí se podívat na názory čtenářů pod článkem v diskusi a je jasné, že „máme jasno“. Hodně hlasů volá po konci zasílání finančních prostředků na Ukrajinu (což by de facto znamenalo jistý bankrot), hodně hlasů se přiklání k názoru, že za současnou míru korupce může válka a obrovské finanční injekce postižené Ukrajině.

Nahlédl jsem proto do dat organizace Transparency International, která sleduje korupci v jednotlivých částech světa a speciálně jsem se zaměřil na dvě země, které spolu na Ukrajině válčí, a to na Rusko a Ukrajinu. Vybral jsem několik roků z tabulky států podle bodového hodnocení korupce od roku 2011 do roku 2025.

Tabulka: Index korupce CPI a pořadí ve světě pro Rusko, Ukrajinu

RokUkrajinaRusko
CPIPořadí ve světěCPIPořadí ve světě
20112,31522,4143
20152713029119
20203311730129
20223311628137
20253610422157

K výše uvedené tabulce je nutné dodat i to, že mezi roky 2011 a 2015 došlo ke změně metodiky v tom smyslu, že ideální stát bez korupce by měl hodnotu CPI = 100 a stát naprosto prolezlý korupcí by měl CPI = 0. Předtím se index pohyboval mezi 10 a 0.

Z tabulky plyne jedno důležité zjištění. Jak v Rusku, tak na Ukrajině korupce bují, ale pozorujeme , že podle Transparency International se Ukrajina pomalu drápe výše, zatímco Rusko se propadlo. Může to souviset i s tím, že Rusko doplácí na svou agresi proti Ukrajině a je hodnoceno „záměrně“ níže. Nicméně, může to skutečně souviset i s reakcí na válku, kdy se lidé podvědomě bojí hlásit se o „práva“ aby na to nedoplatili – například odvodem na vojnu a poté do války. Od zahájení ruské agrese proti Ukrajině se Rusko propadlo o dvacet míst dolů a Ukrajina poskočila o 12 míst nahoru.

Pro zajímavost uvádím, že v roce 2025 drží první příčku v hodnocení států Dánsko, následující tabulka převzata také z dat Transparency International ukazuje prvních deset států světa z hlediska nejmenší korupce a posledních deset států s ohromnou mírou korupce.

Závěr: Ukrajina je státem s velkou mírou korupce, nicméně snaží se přeci jenom v této oblasti korupci potlačovat. Je nicméně s podivem, že v případě hlavního žalobce Ukrajiny Kravčenka, který je podezřelý z krytí tak zvaných call center (známé jsou i u nás!) mu bylo povoleno vycestovat a jeho manželce rovněž, což evokuje možnost, že se bude v zahraničí skrývat před případným stíháním. Ukrajina prožívá skutečně tragické období, nicméně něco se tu a tam v oblasti boje proti korupci podaří. Zato Rusko se v hodnocení korupce propadlo hodně hluboko a blíží se už poslední desítce států, kde jsou státy jako Súdán. Libye, Venezuela, Jemen, Somálsko a poslední je Jižní Súdán.

Autor: Jan Bartoň | středa 16.9.2026 8:00 | karma článku: 5,30 | přečteno: 65x
Vstoupit do diskuse (4 příspěvků)

Další články autora

Jan Bartoň

Klima: Nepál požaduje 20 milionů dolarů po pustošivé katastrofě

Přírodní katastrofa v Nepálu, která má na svědomí asi 6000 obětí, je podle Nepálu zaviněna státy, které produkují kysličník uhličitý a nesou tudíž za tuto katastrofu odpovědnost.

10.9.2026 v 8:00 | Karma: 15,24 | Přečteno: 323x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Bude AfD čelit zákazu?!

Poté, co AfD drtivě zvítězila ve volbách ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, se opět diskutuje na téma zákazu této strany jako „fašistické“.

9.9.2026 v 9:00 | Karma: 23,11 | Přečteno: 386x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Jiří Lobkowicz a jeho (ne)zasloužená kritika ODS???

Jiří Lobkowicz – chcete-li Jiří Jan Lobkowicz (resp. Jiří Jan, princ z Lobkovic) - celým jménem Jiří Jan Maria Melchior Lobkowicz, je česko-švýcarský politik a finančník. Na Neviditelném psu sepsul ODS.

4.9.2026 v 8:00 | Karma: 18,18 | Přečteno: 313x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Elektroauta nezachrání klima na Zemi

Poslední vývoj v automobilovém průmyslu v Evropě ukazuje na zásadní problém. Zákaz spalovacích motorů u aut postihne výrobce v EU a posílí výrobce elektromobilů.

1.9.2026 v 8:00 | Karma: 20,85 | Přečteno: 388x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Jan Bartoň

Ukrajina: Válka není show!

O válce na Ukrajině existuje dnes a denně spousta informací. Na stránkách „Vojenská show“ se ovšem informace poněkud míjí s realitou.

31.8.2026 v 8:00 | Karma: 30,29 | Přečteno: 1158x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna
10. září 2026  17:15

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...
8. září 2026

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...

Nový James Bond už je údajně vybraný. V tomto článku si přečtete jeho jméno

Pro někoho je jediný Bond – Sean Connery.
9. září 2026  15:53

Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal, Harris Dickinson a Jack Barton. Jedno z...

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.
14. září 2026  8:20

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu....

Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život

Před továrnou Koh-i-noor ve Vršovicích
12. září 2026  14:02

Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické...

Mountfield otevírá novou prodejnu v Pohořelicích

16. září 2026  8:04

Pavel míří na severozápad Čech. Navštíví průmyslovou zónu i horské nádraží

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou (vpravo) a primátorkou Karlových Varů...
16. září 2026  8:02

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví ve středu a ve čtvrtek Ústecký a Karlovarský kraj....

Starostové z Bruntálska obhajují mandáty, vedení končí jen v Břidličné a Lomnici

ilustrační snímek
16. září 2026  6:20,  aktualizováno  6:20

Většina starostů měst a obcí na Bruntálsku bude v komunálních volbách 9. a 10. října usilovat o...

Zrádci jsou zpět. Třetí řada přivádí novinářku, youtubera i první spory

Zrádci 2026
16. září 2026  7:52

Na Křivoklát se vracejí lži, podezírání a noční „vraždy“. Třetí řada taktické reality show Zrádci...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jan Bartoň VIP

  • Počet článků 2943
  • Celková karma 24,90
  • Průměrná čtenost 1957x
Jsem dříve narozený, přesto se zájmem o vše, co se kolem nás děje.

Seznam rubrik

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet