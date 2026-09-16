Ukrajina: Korupce na čele žalobců, ale nejen tam
Další hlasitý korupční skandál postavil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na pokraj nové politické krize v zemi. Kauza kolem hlavního žalobce Ruslana Kravčenka, který čelí podezření z krytí zločinné skupiny kolem podvodných call center, se zamotává a staví Kyjev do nepříjemné pozice i v očích mezinárodních partnerů.
Podle protikorupčního úřadu NABU a speciální protikorupční prokuratury SAP kryl Kravčenko organizovanou skupinu přímo na prokuratuře, která měsíčně kasírovala miliony dolarů od call center. Ta podvodnými způsoby tahají peníze z lidí nejen na Ukrajině, ale i jinde v Evropě včetně Česka. Kravčenko ale za tím vidí politický tlak a nově viní šéfy klíčových úřadů z trestné činnosti. Sám zemi v noci na pondělí opustil.
Podle dalších informací Ukrajinu opustila i jeho manželka a spekuluje se o tom, že Kravčenko nemohl zemi opustit bez souhlasu ukrajinského prezidenta.
Tato poslední kauza korupce na Ukrajině opět rozbouřila čtenářskou obec. Stačí se podívat na názory čtenářů pod článkem v diskusi a je jasné, že „máme jasno“. Hodně hlasů volá po konci zasílání finančních prostředků na Ukrajinu (což by de facto znamenalo jistý bankrot), hodně hlasů se přiklání k názoru, že za současnou míru korupce může válka a obrovské finanční injekce postižené Ukrajině.
Nahlédl jsem proto do dat organizace Transparency International, která sleduje korupci v jednotlivých částech světa a speciálně jsem se zaměřil na dvě země, které spolu na Ukrajině válčí, a to na Rusko a Ukrajinu. Vybral jsem několik roků z tabulky států podle bodového hodnocení korupce od roku 2011 do roku 2025.
Tabulka: Index korupce CPI a pořadí ve světě pro Rusko, Ukrajinu
|Rok
|Ukrajina
|Rusko
|CPI
|Pořadí ve světě
|CPI
|Pořadí ve světě
|2011
|2,3
|152
|2,4
|143
|2015
|27
|130
|29
|119
|2020
|33
|117
|30
|129
|2022
|33
|116
|28
|137
|2025
|36
|104
|22
|157
K výše uvedené tabulce je nutné dodat i to, že mezi roky 2011 a 2015 došlo ke změně metodiky v tom smyslu, že ideální stát bez korupce by měl hodnotu CPI = 100 a stát naprosto prolezlý korupcí by měl CPI = 0. Předtím se index pohyboval mezi 10 a 0.
Z tabulky plyne jedno důležité zjištění. Jak v Rusku, tak na Ukrajině korupce bují, ale pozorujeme , že podle Transparency International se Ukrajina pomalu drápe výše, zatímco Rusko se propadlo. Může to souviset i s tím, že Rusko doplácí na svou agresi proti Ukrajině a je hodnoceno „záměrně“ níže. Nicméně, může to skutečně souviset i s reakcí na válku, kdy se lidé podvědomě bojí hlásit se o „práva“ aby na to nedoplatili – například odvodem na vojnu a poté do války. Od zahájení ruské agrese proti Ukrajině se Rusko propadlo o dvacet míst dolů a Ukrajina poskočila o 12 míst nahoru.
Pro zajímavost uvádím, že v roce 2025 drží první příčku v hodnocení států Dánsko, následující tabulka převzata také z dat Transparency International ukazuje prvních deset států světa z hlediska nejmenší korupce a posledních deset států s ohromnou mírou korupce.
Závěr: Ukrajina je státem s velkou mírou korupce, nicméně snaží se přeci jenom v této oblasti korupci potlačovat. Je nicméně s podivem, že v případě hlavního žalobce Ukrajiny Kravčenka, který je podezřelý z krytí tak zvaných call center (známé jsou i u nás!) mu bylo povoleno vycestovat a jeho manželce rovněž, což evokuje možnost, že se bude v zahraničí skrývat před případným stíháním. Ukrajina prožívá skutečně tragické období, nicméně něco se tu a tam v oblasti boje proti korupci podaří. Zato Rusko se v hodnocení korupce propadlo hodně hluboko a blíží se už poslední desítce států, kde jsou státy jako Súdán. Libye, Venezuela, Jemen, Somálsko a poslední je Jižní Súdán.
Jan Bartoň
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