Turek měl nehodu, Babiš ho vyzval k rezignaci
Jakmile začalo politické (vy)užití nehody Filipa Turka s vozidlem sanitní služby se zapnutými výstražnými signály, zbystřil jsem. Kritika se na Turka snesla nejen z opozice, ale i z řad hnutí ANO a jeho předseda Andrej Babiš vyzval Turka k rezignaci. A sám Turek pak jistě i s přispěním Petra Macinky uznal, že situace vyžaduje „zásadní rozhodnutí“.
Vládní zmocněnec Filip Turek dal k dispozici svoji funkci zmocněnce, dokud policie nevyšetří jeho nehodu v centru Prahy. Turek se v pondělí poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova střetl s nemocničním autem se zapnutými majáčky, to se převrátilo. „S pánem jsem dneska telefonoval, je doma z nemocnice,“ vzkázal Turek. Turkův přístup ocenil šéf Motoristů Petr Macinka.
„Do doby, než policie rozhodne o viníkovi, nebudu vykonávat pozici vládního zmocněnce a zachovám se dle výsledku vyšetřování policie. Rozhodnutí budu plně respektovat a v případě, že budu označen za viníka nehody, na pozici zmocněnce rezignuji,“ uvedl Turek na svém profilu na sociální síti Facebook. Tato slova zopakoval i v přiloženém videu.
Na ČT v Událostech byl docela dlouhý komentář k Turkově nehodě s tím, že Turek sice mohl vjet do křižovatky na zelenou, ale jel v pruhu, který byl výrazně vyznačen žlutými šipkami jako odbočovací pruh vlevo a Turek za křižovatkou jel rovně. Ovšem kritiku sklidil v daném příspěvku i řidič sanitky, protože mohl jet „příliš rychle“. Nyní se tedy bude vyšetřovat a uvidíme, co z policejního šetření vyplyne.
Mně osobně v daném případě představuje další Turkův „průšvih“ jenom doklad toho, že se obecně na našich silnicích nejezdí s respektem k dopravnímu značení a dopravním předpisům obecně. Turek má navíc „kaňku“ za to, že si na svém profilu dovolí zveřejnit fotku tachometru za jízdy, který ukazuje asi 200 km/hod a tvrdí, že tak jel v Německu, zatímco se tak stalo v Česku. A případ, jak bylo také ve výše zmíněném komentáři k Turkově nehodě poznamenáno, skončil „odložením“.
A zcela jistě se v souvislosti s kritikou od Babiše a ANO musím podivovat, že ANO využívá údajné Turkovo „papalášství“, které bylo příčinou nehody se sanitkou, a zcela bez nějaké reakce nechají Turkovo působení ve svém „úřadě“. Poté, co ho prezident Petr Pavel odmítl jmenovat ministrem životního prostředí a byla pro něho vytvořena „speciální“ funkce jakoby natruc prezidentovi, měl Turek několik málo možností, aby se ve své funkci prezentoval. Byl v Bruselu, kde mluvil anglicky a byla mu vytčena jeho špatná výslovnost. Ke svému úřadu – obecně k problematice politiky ochrany životního prostředí – se ale vyjadřuje minimálně a kritiku místo něho „schytává“ hlavně ministr životního prostředí Igor Červený.
Považuji trvání Motoristů na Turkovi, co by ministru životního prostředí, za ne zcela promyšlené. Úřad vládního zmocněnce mu stejně moc popularity nepřidal a pokud bude označen za viníka nehody, což považuji v této chvíli za pravděpodobnější, bude muset dodržet svůj slib a rezignovat. V této souvislosti se ukazuje minimálně jako velmi dobré v exponované funkci neřídit a nechat se vozit. Nehoda auta s ministrem Otou Klempířem měla ten výsledek, že ji zavinil řidič ministra. Kdyby se Turek nechal po Praze raději vozit řidičem, měl by alespoň v tomto ohledu „klid na práci“.
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