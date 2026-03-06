Trump: Zelenskyj zdržuje mírovou smlouvu – už zase
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je překážkou míru mezi Ukrajinou a Ruskem, prohlásil americký prezident Donald Trump. Podle něj Kyjev neukazuje dostatečnou ochotu jednat, zatímco Putin je prý připravený uzavřít dohodu. Řekl to ve čtvrtečním rozhovoru s listem Politico.
Tato slova amerického prezidenta jen podtrhují „zmatek“ ve světě. USA společně s Izraelem bombardují Írán v naději, že se íránský režim ajatolláhů „zhroutí“ a vyzývají k tomu íránskou opozici, která ovšem v Íránu nemá šanci a hovoří z exilu. Na druhou stranu usiluje Trump o mír na Ukrajině a vlastně ob den obviňuje zejména Zelenského z „nedostatečné“ snahy o dosažení míru.
Problém je ovšem poněkud nejasný. Ukrajina totiž stále hovoří o tom, že je připravena uzavřít příměří. Problém je v tom, že Rusko usiluje o mírovou smlouvu, která uzná jeho územní zisky včetně celého Donbasu a o příměří zájem nemá. V tomto „detailu“ je de facto skryt celý problém jednání o Ukrajině.
Stupňuje se navíc spor mezi Ukrajinou a Maďarskem a Slovenskem ohledně dodávek ruské ropy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj doufá, že maďarský premiér Viktor Orbán přestane blokovat pomoc Evropské unie Ukrajině. Varoval, že v opačném případě by mohl nechat na ukrajinských vojácích, aby mu to vytmavili po svém. „Zelenskyj vyhrožuje Maďarsku, ne mně,“ reagoval Orbán s tím, že nepřestane chránit maďarské rodiny…“Zelenského výhrůžky se netýkají mě. On vyhrožuje Maďarsku. Ale mě to neodradí od toho, abych chránil maďarské rodiny,“ reagoval Orbán na svém Facebooku.
V Maďarsku proběhnou asi za měsíc volby do parlamentu a je evidentní, že se Orbán snaží Zelenského slova využít ve svůj prospěch. Orbán může navíc těžit i z podpory USA a Trumpa zvláště. Je ostatně velmi „krásné“, jak se mediálně „daří“ vysvětlovat útok na Írán.
Krásný příklad nabízí ČT a její zpravodaj Václav Černohorský. Až do vypuknutí války na Blízkém východě tento zpravodaj informoval zejména o tom, co se Trumpovi nedaří. Soustředil se na kritiku aktivity ICE, která zabila dva Američany při zátahu proti ilegálním migrantům. Po americkém útoku na Írán jsme se od něho dozvěděli, že tento útok podporuje jen necelá třetina Američanů a Demokraté jsou proti tomu, aby tato válka pokračovala bez souhlasu Kongresu. Tam ovšem mají většinu Republikáni a proto zřejmě tyto snahy neuspějí. Ostatně, mezinárodním právem se ve válce proti Íránu příliš neargumentuje. Írán je prostě teroristický stát, co si bombardování plně zaslouží.
A pokud zazní z EU kritika Trumpovy politiky, například ze Španělska, dozvíme se to se zpožděním. Tak funguje naše veřejnoprávní médium.
Protože jiná média nesleduji (CNN, tj. v Česku Primu) čtu na webu a taky to není žádná objektivní sláva – tam do Trumpa šijí ještě více – je situace stále stejná. Svět se ocitl ve stavu, který mi ze všeho nejvíce připomíná dobu minulou, v níž jsem vyrůstal – válku ve Vietnamu. O míru se hodně mluví a jedná, ale hovoří zbraně a umírají lidé.
Jan Bartoň
