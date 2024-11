Trump v Česku

ČT zveřejnila v Událostech průzkum, ve kterém se sledovala podpora Donalda Trumpa v Česku. Má podporu asi třetiny české populace.

Česká média prošla výraznou proměnou. Po doslova drtivém vítězství Donalda Trumpa ve všech tak zvaných klíčových státech se tón informací velmi změnil. Stále ještě lze sem tam číst zprávy o nebezpečí pro světovou politiku, nicméně převažují už zprávy, které vyzdvihují „změnu“. Dokonce už i ve vztahu k u nás tolik probíranému konfliktu na Ukrajině.

Trump tak už třikrát hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a „jen“ jednou s Vladimirem Putinem. Putinovi prý vzkázal, ať neeskaluje válku a „připomněl“ mu, že mají USA v Evropě vojáky.

Velmi zajímavý článek o „překabátění“ v Česku napsal i exprezident Václav Klaus. Vybírám jednu část jeho článku: Deník Právo v den voleb uveřejnil rozhovor s bývalým českým velvyslancem v USA Petrem Kolářem. Ten v něm zopakoval známý výrok tehdy ještě neprezidenta Petra Pavla, že je Trump „odpudivá lidská bytost“ a k tomuto výroku se ještě v úterý přihlásil. Svou čtvrteční zprávu o výsledku voleb uvedl tento deník obřím nadpisem na první stránce „Velký Trumpův návrat“. Najednou je Donald Trump persona grata, najednou je ukazován ve velmi přívětivých fotografiích, najednou jsou – ve večerních zprávách České televize – jeho nadšenými stoupenci krásní, skvěle oblečení mladí lidé, nikoli bezdomovci a „desperáti“ (nebo dezoláti) všeho druhu, jak to bylo donedávna. Najednou je hlavní komentář uveden nadpisem „Ukázala se síla trumpismu“. Mluvil do úterní noci někdo o trumpismu? A o tom, že má trumpismus „nějaké opodstatnění“?

A také si své řekl český prezident Petr Pavel – cituji: Vyjádřil se také ke svému dva roky starému výroku, kdy současného kandidáta na prezidenta Spojených států Donalda Trumpa označil za odpudivou lidskou bytost. „Bylo to vyřčeno v době, kdy ani Donald Trump, ani já jsme nebyli prezidenty. Jako soukromá osoba jsem vyjádřil názor, který se opíral o moji osobní zkušenost z osobního setkání,“ mírnil své starší prohlášení český prezident.

Jeho exporadce Petr Kolář navíc obhajoval Pavlovo vyjádření těmito slovy: „Tato slova nemůžou nijak poškodit česko-americké vztahy, podívejte se na samotného Donalda Trumpa, koho má za vicepremiéra a co o něm říkal. Donald Trump není člověk, který by si z takových slov něco dělal. Zároveň si myslím, že to ani neví,“!!!!! (vykřičníky dodávám já)

Věc se má tak- „překabátění“ kandidáta na viceprezidenta bylo u nás všeobecně považováno za další důkaz trumpismu a bylo považováno za příklad bezskrupulózní politiky Trumpa. A že to Trump o Pavlovi neví je úsměvná fráze Koláře – samozřejmě, že to neví, protože ho názor Pavla nezajímá. Obecně, prohlásit o někom, že je odpudivá lidská bytost a pak dělat, že se s takovým člověkem nechá jednat, protože jsem tehdy nebyl prezident a Trump také ne, je trapná výmluva. Ale od Pavla žádné hlubokomyslné filosofické úvahy nelze čekat. Že by byl i on „technolog moci“???